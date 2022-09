Le fonds pour résoudre les problèmes mondiaux est mis à rude épreuve alors que les riches donateurs sont confrontés à leurs propres problèmes, a déclaré le milliardaire

Les pays européens riches, qui ont fourni environ la moitié du financement d’une campagne de développement de l’ONU de 15 ans pour s’attaquer aux problèmes mondiaux, manquent d’argent en raison du coût du conflit ukrainien, a déclaré Bill Gates.

“La guerre en Ukraine grève leurs budgets avec les coûts de la défense, les coûts des réfugiés, les subventions à l’électricité et les frais d’expédition”, a déclaré le philanthrope milliardaire au Financial Times dans une interview publiée mardi.

Gates s’est entretenu avec le journal lorsque la fondation caritative que lui et son ex-épouse Melinda dirigent a publié un rapport sur le programme des objectifs de développement durable des Nations Unies et sur la façon dont il était sur la bonne voie pour n’atteindre aucun de ses objectifs d’ici 2030.

L’agenda a été adopté en 2015 et fixe des objectifs dans 17 domaines tels que la lutte contre la pauvreté, la faim, la promotion de l’éducation et de l’égalité et la préservation des ressources naturelles. À mi-parcours, la capacité de l’humanité à les atteindre est mise à l’épreuve par des crises inattendues comme la pandémie de Covid-19 et les hostilités au Yémen et en Ukraine, selon le rapport récemment publié.

Dans l’interview avec FT, Gates a déclaré qu’il pensait que la situation en Ukraine affectait davantage la volonté de l’Europe de parrainer l’agenda que les dommages causés par Covid-19.

Les nations européennes se sont engagées à envoyer une aide militaire et financière à l’Ukraine afin qu’elle puisse combattre la Russie. Ils ont également décidé de découpler leurs économies des approvisionnements et du marché russes, déclenchant une poussée d’inflation et mettant en péril leurs industries en raison de l’augmentation des coûts de production. Gates a exhorté les pays européens riches à trouver de l’argent pour des choses comme la lutte contre la poliomyélite et le paludisme dans les régions les plus pauvres du monde malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Lire la suite L’ONU confrontée à un déficit record de financement de l’aide en raison de la crise ukrainienne – NYT

Le rapport de la Fondation Gates mentionne la crise ukrainienne comme un défi majeur, principalement dans le contexte du rôle que l’Ukraine et la Russie ont joué dans l’approvisionnement en céréales du marché alimentaire mondial.

Les expéditions maritimes de l’Ukraine ont été perturbées par les hostilités pendant des mois. Kiev a affirmé que la Russie rendait le trafic maritime à travers la mer Noire dangereux, tandis que Moscou a déclaré que l’Ukraine était à blâmer, car elle avait déployé des mines marines près de ses ports et ne permettrait pas aux navires de partir.

La situation a apparemment été résolue fin juillet par un accord négocié par la Turquie, qui a établi un mécanisme d’inspections et de passage sûr pour les navires entrant et sortant d’Ukraine. Moscou a souligné qu’en plus d’un mois de reprise du trafic, la plupart des expéditions de céréales ukrainiennes étaient destinées à l’UE plutôt qu’à certains pays vulnérables plus pauvres.

La capacité de la Russie à exporter des céréales a été sapée par la campagne de sanctions menée par les États-Unis, qui a interdit aux navires transportant des marchandises russes d’utiliser certains services. L’ONU, qui a cosigné l’accord sur les céréales, s’est engagée à user de son influence pour faire lever ces sanctions, mais selon Moscou, aucun progrès n’a été réalisé sur la question jusqu’à présent.