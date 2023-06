L’aide de l’ONU entre en Syrie, tenue par l’opposition, depuis le territoire gouvernemental pour la première fois depuis le tremblement de terre meurtrier

IDLIB, Syrie (AP) – Un convoi transportant de l’aide des Nations Unies est entré vendredi à Idlib, tenue par l’opposition, depuis la Syrie contrôlée par le gouvernement, la première cargaison de ce type à franchir les lignes de bataille depuis qu’un tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie en février.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou OCHA, a annoncé qu’un convoi d’aide transportant des fournitures humanitaires est passé d’Alep au nord-ouest de la Syrie. La dernière expédition d’aide de l’ONU à traverser les lignes de bataille vers le nord-ouest remonte au 8 janvier.

À la suite du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février, provoquant des destructions massives, les convois d’aide « transversaux » avaient été empêchés d’entrer à Idlib depuis les zones contrôlées par le gouvernement par le groupe rebelle Hayat, anciennement affilié à Al-Qaïda. Tahrir al-Sham, ou HTS, qui domine la région. Une branche administrative du groupe accusait alors le gouvernement de Bachar el-Assad dans un communiqué de vouloir « bénéficier de l’aide destinée aux victimes du tremblement de terre ».

À la suite du tremblement de terre, l’acheminement de l’aide aux zones touchées par le tremblement de terre est devenu une bataille politique, les opposants à Assad et de nombreuses organisations humanitaires faisant pression pour que l’ONU envoie davantage d’envois d’aide au nord de la Syrie via la Turquie, tandis que le gouvernement syrien et son allié, la Russie, a fait pression pour que l’aide soit envoyée via Damas.

L’ONU n’est normalement autorisée à acheminer de l’aide que par un seul passage frontalier depuis la Turquie, à Bab al-Hawa, sur l’insistance de la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité.

Après le tremblement de terre, Assad a accepté l’ouverture de deux nouveaux points de passage depuis la Turquie, à Bab al-Salam et al-Raee sur une base temporaire, même si dans la pratique, la majorité de l’aide transfrontalière a continué à venir via Bab al- Hawa. Le mandat pour les livraisons d’aide transfrontalière à Bab al-Hawa doit être renouvelé le mois prochain au Conseil de sécurité de l’ONU.

Les responsables de HTS ont refusé de commenter les raisons de leur changement de position sur l’aide provenant des zones contrôlées par le gouvernement. Mais Sam Heller, membre du centre de recherche Century International basé à New York, a déclaré que la décision du groupe pourrait être liée au vote du mois prochain.

Il a déclaré que l’envoyé russe de l’ONU s’était plaint du manque de livraisons transfrontalières et qu’en autoriser une maintenant avait peut-être pour but d’encourager la Russie à approuver la poursuite de l’aide transfrontalière.

« Le mandat transfrontalier ne sera renouvelé qu’avec le consentement de la Russie », a-t-il déclaré.

Le Syria Response Coordination Group, une organisation humanitaire travaillant dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré dans un communiqué que « les convois humanitaires ont été à la merci des tensions politiques internationales » et a appelé les organisations internationales à trouver des moyens d’augmenter le montant de l’aide atteignant la région.

Sewell a rapporté de Beyrouth.

Ghaith Alsayed et Abby Sewell, Associated Press