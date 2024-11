L’aide de l’Iran a transformé les rebelles Houthis du Yémen en une force militaire puissante, selon des experts de l’ONU

LES NATIONS UNIES — Les rebelles Houthis du Yémen sont passés d’un groupe armé local aux capacités limitées à un groupe armé local aux capacités limitées. puissante organisation militaire avec le soutien de l’Iran, des groupes armés irakiens, des militants libanais du Hezbollah et d’autres, ont indiqué des experts de l’ONU dans un nouveau rapport.

Les Houthis soutenus par l’Iran ont exploité Guerre Israël-Hamas à Gaza et ont travaillé pour améliorer leur statut dans L’Iran se décrit lui-même comme « l’Axe de la Résistance » gagner en popularité dans la région et au-delà, ont déclaré les experts qui surveillent les sanctions contre les Houthis dans le Rapport de 537 pages au Conseil de sécurité de l’ONU.

Pour soutenir les militants du Hamas soutenus par l’Iran, dont les attaques surprises dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023 ont déclenché la guerre à Gaza, les Houthis ont été attaquer des navires en mer Rouge et le golfe d’Aden, perturber le transport maritime mondial dans une zone géopolitique clé.

Malgré les affirmations des Houthis selon lesquelles ils cibleraient les navires liés à Israël, le comité a déclaré que ses enquêtes ont révélé que les rebelles ciblaient les navires sans discernement.

Son analyse des données de l’Organisation maritime internationale, des États-Unis et du Royaume-Uni a révélé qu’au moins 134 des attaques ont été menées depuis les zones contrôlées par les Houthis contre des navires marchands et commerciaux et des navires de guerre américains et britanniques dans la mer Rouge et le golfe d’Aden entre le 15 novembre 2023 et le 31 juillet 2024.

« La réorientation du groupe vers des actions en mer a accru son influence dans la région », ont déclaré les experts de l’ONU. « Des attaques d’une telle ampleur, utilisant des systèmes d’armes contre des navires civils, n’avaient jamais eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Dans leurs attaques, les experts ont déclaré : les Houthis a utilisé un nouveau missile balistique jusqu’alors non divulgué, le Hatem-2.

Le groupe de cinq membres de l’ONU comprend des experts en matière d’armes, de finances, d’affaires régionales, de droit international humanitaire et de groupes armés. Les experts viennent d’Inde, d’Égypte, de Suisse, de Belgique et du Cap-Vert. Des sources confidentielles ont déclaré au panel que les Houthis coordonnent leurs opérations avec al-Qaida dans la péninsule arabique et renforcent leurs liens avec le groupe militant al-Shabab lié à al-Qaida en Somalie.

Les Houthis se sont engagés dans une guerre civile avec le gouvernement internationalement reconnu du Yémensoutenus par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, depuis 2014, date à laquelle ils ont pris le contrôle de la capitale Sanaa et de la majeure partie du nord. Les espoirs de négociations de paix pour mettre fin à la guerre se sont évanouis après les attentats du 7 octobre 2023.

Les experts de l’ONU ont déclaré que le conflit au Yémen, qui a commencé comme une lutte interne et s’est étendu à une confrontation régionale, « s’est maintenant transformé en une guerre civile ». crise internationale majeure.»

Selon les experts, le nombre de combattants houthis est estimé à 350 000 aujourd’hui, contre 220 000 en 2022 et 30 000 en 2015.

« Le panel observe la transformation des Houthis d’un groupe armé localisé doté de capacités limitées en une organisation militaire puissante, étendant leurs capacités opérationnelles bien au-delà des territoires sous leur contrôle », indique le rapport.

Les experts ont déclaré que la transformation a été possible grâce au transfert de matériel militaire et à la formation fournie par l’Iran. Force Qods d’élite des Gardiens de la Révolutiondu Hezbollah et des spécialistes et techniciens irakiens.

Des experts militaires, des responsables yéménites et même des responsables proches des Houthis ont indiqué que le groupe rebelle n’était pas en mesure de produire des systèmes d’armes complexes tels que des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones de surveillance et d’attaque, des systèmes de défense aérienne portables et des viseurs thermiques, qu’ils ont utilisés. sans soutien étranger, ont déclaré les experts de l’ONU.

« L’ampleur, la nature et l’ampleur des transferts de divers matériels et technologies militaires fournis aux Houthis à partir de sources extérieures, y compris le soutien financier et la formation de leurs combattants, sont sans précédent », ont déclaré les experts.

Le panel a déclaré avoir observé des similitudes entre plusieurs équipements militaires utilisés par les Houthis et ceux produits et exploités par l’Iran ou ses alliés de l’Axe de la Résistance, qui comprend le Hezbollah et le Hamas et des groupes armés en Irak et en Syrie.

Il indique que des centres d’opérations conjointes ont été créés en Irak et au Liban avec des représentants des Houthis « dans le but de coordonner les actions militaires conjointes de l’Axe de la Résistance ».

Au Yémen, le panel a déclaré que les Houthis intensifiaient leurs opérations militaires contre le gouvernement. « La situation militaire interne est fragile et tout élément déclencheur interne ou externe pourrait conduire à la reprise des affrontements militaires », indique le communiqué.

Les Houthis ont également recruté un grand nombre de jeunes et d’enfants yéménites et exploitent les migrants éthiopiens, les forçant à se joindre à la lutte contre le gouvernement et à se livrer au trafic de stupéfiants, a-t-il ajouté.

« Exploitant les taux élevés d’analphabétisme, en particulier dans les zones tribales, ils auraient mobilisé des garçons dès l’âge de 10 ou 11 ans, souvent malgré l’opposition des parents », ont-ils déclaré. « Des sermons de recrutement et des cours hebdomadaires sur le jihad seraient dispensés dans les écoles. »

Le recrutement d’enfants aurait augmenté après le début de la guerre à Gaza et la Frappes aériennes américaines et britanniques au Yémendisent les experts. Le gouvernement du Yémen a déclaré avoir reçu 3 298 rapports faisant état de recrutement d’enfants au cours du premier semestre 2024, les jeunes étant apparemment utilisés comme boucliers humains, espions et au combat, ainsi que pour poser des mines terrestres et des explosifs, pour des missions de reconnaissance et comme cuisiniers.