L’aide de l’Iran à l’effort de guerre russe pourrait faire du pays un combattant ennemi, selon les experts

Une assistance continue à la Russie sous forme de drones et d’armes pourrait faire courir à l’Iran le risque d’être considéré comme un combattant ennemi en Ukraine, un statut qui ouvre le pays au partage de la responsabilité des crimes de guerre.

“Avec la possibilité que des missiles soient transférés par l’Iran à l’Ukraine, il faut commencer à considérer la République islamique comme un combattant aux côtés de la Russie dans la guerre en Ukraine”, a déclaré à Fox News Behnam Ben Taleblu, chercheur principal de la Fondation pour la défense des démocraties. Numérique. “En effet, si des drones suicides iraniens lourdement armés frappent Kyiv, il n’y a plus de place pour entretenir la fiction selon laquelle l’Iran n’est qu’un partenaire passif dans ce conflit.”

Les commentaires de Taleblu interviennent après que plusieurs rapports de la semaine dernière aient indiqué que l’Iran avait accru son aide à l’effort de guerre russe en Ukraine, notamment en fournissant aux forces russes des drones suicides et des missiles balistiques sol-sol.

Des membres du Corps des gardiens de la révolution iraniens se seraient également rendus en Crimée pour aider à former les forces russes à l’utilisation des armes de fabrication iranienne, un mouvement qui renforce les liens militaires entre les deux pays.

Ce fait a été confirmé jeudi par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, qui a déclaré que “les Iraniens ont décidé d’apporter des entraîneurs et un soutien technique pour aider les Russes à les utiliser avec une meilleure létalité”.

“Les informations dont nous disposons sont que les Iraniens ont envoyé des formateurs et un support technique en Crimée, mais ce sont les Russes qui pilotent”, a déclaré Kirby aux journalistes. “C’est notre évaluation en ce moment.”

“Les régimes agressifs de Téhéran et de Moscou sont de plus en plus dépendants les uns des autres en raison de la réaction internationale contre leurs politiques étrangères coercitives et leurs ambitions impériales”, a déclaré James Phillips, chercheur principal pour les affaires du Moyen-Orient à la Heritage Foundation, à Fox News Digital. “Les deux ont été lourdement sanctionnés en conséquence et coopèrent pour échapper aux sanctions.”

Phillips a noté que les deux pays ont également coopéré en Syrie, où leurs armées ont uni leurs forces pour aider à maintenir le président syrien Bashar al-Assad au pouvoir.

Mais la coopération iranienne avec la Russie en Ukraine pourrait être encore plus problématique pour le pays, avec des informations selon lesquelles des « drones kamikazes » de fabrication iranienne ont été utilisés pour frapper des cibles autour de Kyiv, y compris des zones civiles.

Les frappes étaient l’exemple le plus récent de crimes de guerre présumés commis par la Russie en Ukraine, tandis que l’utilisation d’équipements fournis par l’Iran pour mener à bien les frappes pourrait amener l’Iran à être considéré comme au moins partiellement responsable des crimes.

“Si le personnel iranien lance et contrôle les drones, ou même les entretient simplement pour les Russes, alors ils devraient être considérés comme des combattants”, a déclaré Phillips. “Au minimum, ils sont définitivement complices des crimes de guerre russes, puisque les Russes utilisent les drones pour cibler des civils et des infrastructures civiles.”

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a largement coupé le pays d’une grande partie de la communauté internationale, forçant le Kremlin à conclure des partenariats avec des pays comme l’Iran et la Corée du Nord. Des résultats incohérents sur le champ de bataille ont compliqué les choses pour le président russe Vladimir Poutine, l’armée russe épuisant les stocks de munitions pour tenter de reprendre l’initiative contre les forces ukrainiennes enhardies. En conséquence, la Russie s’est tournée vers ses nouveaux partenaires pour obtenir de l’aide afin de maintenir l’effort de guerre.

“Il serait logique de considérer l’Iran comme une partie à la guerre russo-ukrainienne, étant donné que la République islamique fournit du matériel militaire meurtrier qui aide Moscou à tuer des Ukrainiens”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Playbook”. Plan secret pour vaincre l’Amérique”, a déclaré Fox News Digital. “La même question peut être soulevée à propos de la Corée du Nord, qui a fourni des millions d’obus d’artillerie et de roquettes aux Russes. Poutine a rassemblé une coalition de parias internationaux pour l’aider à boucher quelques trous dans son arsenal d’armes conventionnelles alors qu’il est à court sur ses propres missiles de précision.”

Koffler a noté que la Russie considère déjà les États-Unis et l’OTAN comme une partie à la guerre, l’alliance dirigée par les États-Unis fournissant à l’Ukraine les armes mortelles dont elle a besoin pour soutenir sa défense contre l’invasion. Cependant, une reconnaissance par l’Occident que l’Iran est un combattant dans la guerre forcerait les États-Unis à révéler la véritable ampleur du conflit.

“Une fois que Washington aura reconnu que l’Iran et la Corée du Nord sont de facto des combattants ennemis aux côtés du Kremlin, tout le monde reconnaîtra l’évidence : nous sommes dans une bataille Est contre Ouest”, a déclaré Koffler. “Et le champ de bataille s’étend au-delà des frontières géographiques et dans le cyber, l’économie et d’autres domaines.”

Malgré la participation de l’Iran à la guerre en Ukraine, la Maison Blanche a poursuivi ses efforts pour relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA) de l’ère Obama, mieux connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien, bien que les pourparlers aient récemment stagné et qu’un nouvel accord soit devenu de plus en plus improbable.

“La Maison Blanche est toujours dans l’illusion qu’elle peut conclure un accord nucléaire avec l’Iran et la Russie est partie à ces pourparlers”, a déclaré Koffler. “C’est en grande partie le même casting de personnages, l’équipage d’Obama 2.0, qui poussait une politique stupide de” réinitialisation “avec la Russie – lorsque Joe Biden était le vice-président – alors que Poutine élaborait son plan pour re-soumettre l’Ukraine et d’autres pays post-soviétiques. États.”

Au lieu de cela, Koffler a fait valoir que le président Biden devrait “adopter une posture de dissuasion robuste et développer une contre-stratégie”.

Une partie de cette contre-stratégie inclurait généralement l’Arabie saoudite, un partenaire de sécurité de longue date dont les relations avec les États-Unis se sont détériorées sous la direction de Biden. Cette relation fracturée a atteint son paroxysme la semaine dernière, lorsque le cartel pétrolier OPEP + dirigé par l’Arabie saoudite a choisi de réduire la production de pétrole malgré les appels de la Maison Blanche à augmenter la production pour aider à atténuer une crise énergétique en Occident.

Cette décision n’a pas été bien accueillie à Washington, où Biden et plusieurs législateurs ont accusé le royaume riche en pétrole de se ranger du côté de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. L’accusation a été démentie par l’Arabie saoudite, qui a affirmé que ses motivations étaient purement économiques pour les États membres de l’OPEP+.

Néanmoins, Biden a mis en garde contre les “conséquences” pour l’Arabie saoudite et s’est engagé à revoir les relations de sécurité des États-Unis avec le pays, une décision remise en question par Phillips au milieu de la position apparemment plus douce de l’administration à l’égard de l’Iran.

“Alors que l’administration Biden menace de punir l’Arabie saoudite pour avoir pris le parti de la Russie sur les prix du pétrole, elle a fermé les yeux sur la coopération beaucoup plus étendue de l’Iran avec Moscou sur les prix du pétrole, les ventes d’armes, l’Ukraine et la Syrie”, a déclaré Phillips. “L’administration devrait se concentrer davantage sur la répression des adversaires sur les questions de sécurité et moins sur la pénalisation des amis problématiques sur les questions politiques telles que les prix élevés de l’essence à l’approche des élections de mi-mandat.”