L’aide de la Chine à l’armée russe entraîne des sanctions contre 5 entreprises

Toutes les entreprises et instituts ont signé des contrats récents pour continuer à approvisionner l’armée russe, en violation des contrôles à l’exportation dirigés par les États-Unis visant à bloquer l’accès de la Russie aux composants et équipements de haute technologie, a déclaré le département du Commerce.

“L’action d’aujourd’hui envoie un message puissant aux entités et aux individus du monde entier que s’ils cherchent à soutenir la Russie, les États-Unis les couperont également”, a déclaré Alan Estevez, sous-secrétaire au commerce pour l’industrie et la sécurité, dans un communiqué.

Les sociétés nouvellement inscrites sur la liste noire et ayant des bureaux en Chine étaient Connec Electronic Ltd, King Pai Technology Co., Sinno Electronics, Winninc Electronic et World Jetta, une société de logistique. Trois d’entre eux ont également des bureaux dans d’autres pays : la Russie, le Vietnam, la Lituanie et le Royaume-Uni, a indiqué le département du Commerce.