L’aide commence à affluer vers Gaza depuis l’Égypte via le terminal israélien de Kerem Shalom

L’aide humanitaire a commencé dimanche à entrer dans la bande de Gaza depuis l’Égypte via le terminal israélien de Kerem Shalom, deux jours après que Washington et le Caire se sont mis d’accord sur la décision de relancer les approvisionnements égyptiens après qu’ils aient été interrompus en raison d’une dispute diplomatique sur le contrôle du point de passage de Rafah, plus accessible.

Environ 200 camions humanitaires, dont quatre camions-citernes, devraient entrer à Gaza, a déclaré à Reuters Khaled Zayed, chef de la Société du Croissant-Rouge égyptien dans le Nord-Sinaï.

Les camions d’aide arrivaient à Gaza via le terminal de Kerem Shalom après avoir été déroutés du terminal de Rafah suite à un accord entre le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi et le président américain Joe Biden.

Cela s’est produit alors que les Forces de défense israéliennes ont déclaré que la semaine dernière, plus de 2 000 camions d’aide étaient entrés à Gaza via Israël, notamment via Kerem Shalom. Cette aide est expédiée après son arrivée dans les ports israéliens ou après avoir été transportée par camion à travers Israël depuis la Jordanie.

L’acheminement de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza a été perturbé par la guerre en cours contre le Hamas dans l’enclave côtière, qui a commencé lorsque le groupe terroriste palestinien a mené une attaque dévastatrice contre Israël le 7 octobre. Les groupes humanitaires et les Nations Unies ont mis en garde contre une crise. cela pousse certaines zones de Gaza vers la famine.

L’aide s’accumule en Égypte depuis qu’Israël a lancé une opération visant à prendre le contrôle du côté gazaoui du passage de Rafah avec l’Égypte le 7 mai. Ce passage, dans le sud de la bande de Gaza, était exploité par les Palestiniens du côté de Gaza jusqu’à ce que les forces israéliennes le capturent. la zone dans le cadre d’une opération plus large dans la ville voisine du même nom.

Ne voulant pas être considérée comme complice de l’opération militaire israélienne visant à reprendre le passage, l’Égypte a refusé de rouvrir Rafah jusqu’à ce que les troupes israéliennes se soient retirées de l’autre côté.

Certaines réserves alimentaires à destination de Gaza ont commencé à pourrir avec la fermeture du terminal de Rafah.

Ce hold-up a donné lieu à des récriminations entre Israël et l’Égypte, tendant les liens entre les pays qui ont conclu la paix en 1979.

Les États-Unis et Israël ont exhorté le Caire à autoriser le transfert de la quantité croissante d’aide égyptienne vers Israël, où elle pourra être acheminée à Gaza via Kerem Shalom.

L’Egypte avait refusé, considérant toujours une telle démarche comme une collaboration avec l’offensive militaire israélienne à Rafah.

Cette position a suscité de rares critiques de la part de l’administration Biden, qui jusqu’à cette semaine n’avait fait que louer le rôle de l’Égypte dans la guerre – à la fois en tant que médiateur et facilitateur de l’aide.

Mais Sissi et Biden ont convenu vendredi lors d’un appel téléphonique d’envoyer temporairement de l’aide humanitaire et du carburant via le terminal de Kerem Shalom jusqu’à ce que des mécanismes juridiques soient en place pour rouvrir le terminal de Rafah du côté palestinien.

L’Autorité palestinienne a également publiquement soutenu la décision égyptienne. Le Caire semble avoir demandé une déclaration de soutien au bureau du président de l’AP Mahmoud Abbas pour présenter sa décision comme étant prise en pleine coordination avec Ramallah.

Troupes et chars de Tsahal du côté gazaoui du poste frontière de Rafah, le 7 mai 2024 (Armée de défense israélienne)

Dans un effort pour sortir de l’impasse au début du mois, Israël a discrètement demandé à l’AP de prendre le contrôle du côté Gaza du terminal de Rafah au lieu du Hamas.

Cependant, Israël a conditionné cette offre à ce que les officiers ne s’identifient pas comme faisant partie de l’AP, craignant que cela ne suscite l’opposition des membres d’extrême droite de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré un responsable américain au Times of Israel.

L’offre a été rejetée par Ramallah, qui a déclaré qu’elle ne s’y conformerait pas à moins qu’Israël n’accepte d’ouvrir la voie à un futur État palestinien – un échec pour le gouvernement intransigeant de Jérusalem, a ajouté le responsable américain.

Depuis ce rejet, Israël et l’Égypte sont en pourparlers pour que des Palestiniens non directement affiliés au Hamas ou à l’Autorité palestinienne gèrent le terminal de Rafah avec l’aide d’organisations internationales, a déclaré le responsable américain.

FDI : 2 065 camions d’aide transférés à Gaza cette semaine

Pendant ce temps, dans son résumé hebdomadaire dimanche des efforts humanitaires dans la bande de Gaza, l’armée israélienne a souligné l’impact minime d’une jetée flottante construite par les États-Unis et utilisée pour acheminer l’aide par la mer.

Selon l’armée israélienne, un total de 1 806 palettes de nourriture ont été introduites à Gaza via le quai la semaine dernière et ont été transférées dans 127 camions vers des centres logistiques appartenant à des organisations humanitaires internationales dans la bande.

La jetée a commencé à fonctionner la semaine dernière pour la première fois. Au cours du week-end, deux navires américains impliqués dans le projet de jetée se sont détachés et se sont échoués près d’Ashdod en Israël.

En revanche, un total de 2 065 camions transportant de l’aide humanitaire ont été inspectés par les autorités israéliennes et transférés vers Gaza via les points de passage de Kerem Shalom et « Erez Ouest » cette semaine, ce qui, selon l’armée israélienne, était « presque le double du nombre de la semaine précédente ».

L’armée israélienne a déclaré que les camions d’aide comprenaient « 232 camions contenant de la farine pour l’organisation du Programme alimentaire mondial (PAM) pour approvisionner les boulangeries de la bande de Gaza, 132 camions d’aide en provenance de Jordanie et 352 000 litres de diesel et de carburant pour approvisionner les centres essentiels, les hôpitaux et les hôpitaux ». refuges gérés par la communauté internationale à Gaza.

Le groupe humanitaire USAID, qui s’efforce d’approvisionner Gaza, affirme que 600 camions de nourriture, de traitements nutritionnels d’urgence et d’autres fournitures sont nécessaires chaque jour pour faire face à la crise humanitaire provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis sept mois.

Les accusations d’insécurité alimentaire grave, de malnutrition et même de famine font partie intégrante des allégations de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice et de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Israël a vigoureusement nié toutes ces allégations.