L’aide aux victimes des inondations arrive dans une province pakistanaise durement touchée

Le Pakistan a souffert de pluies de mousson extrêmement fortes qui ont commencé au début de cette année – à la mi-juin. Plusieurs responsables et experts ont imputé les pluies et les inondations qui en ont résulté au changement climatique. La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à cesser de “somnambuler” face à la dangereuse crise environnementale. Il a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à envoyer des quantités massives d’aide au Pakistan.

Ullah a déclaré dimanche que deux autres vols transportant des secours en provenance des Émirats arabes unis avaient atterri à l’aéroport de Karachi. Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont envoyé plusieurs avions d’aide, et les autorités affirment que les Émirats arabes unis ont été l’un des contributeurs les plus généreux.

Près de 1 400 personnes ont été tuées, 13 000 blessées et des millions de sans-abri par les fortes inondations depuis la mi-juin. Les eaux ont également détruit les infrastructures routières et de communication.

Des kilomètres de cultures de coton et de canne à sucre, des vergers de bananes et des champs de légumes ont pu être vus submergés par les eaux de crue. Des milliers de maisons en terre et en briques se sont effondrées sous le déluge, laissant les gens sans abri et s’abritant dans des tentes le long des routes endommagées.