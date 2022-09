KARACHI, Pakistan (AP) – Deux autres avions militaires américains chargés de tonnes d’aide aux Pakistanais touchés par les inondations causées par les pluies meurtrières de la mousson ont atterri dimanche dans la province méridionale du Sindh, l’une des régions les plus touchées du pays appauvri.

Saif Ullah, porte-parole de l’Autorité de l’aviation civile du pays, a déclaré que chaque avion était chargé d’environ 35 tonnes d’aide humanitaire qui seraient distribuées dans la province par le Programme alimentaire mondial. L’avion a atterri à l’aéroport de Sukkur dans le Sindh et Ullah a déclaré que l’opération américaine qui a commencé jeudi se poursuivrait jusqu’au 16 septembre.

Le Pakistan a souffert de pluies de mousson extrêmement fortes qui ont commencé au début de cette année – à la mi-juin. Plusieurs responsables et experts ont imputé les pluies et les inondations qui en ont résulté au changement climatique. La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à cesser de “somnambuler” face à la dangereuse crise environnementale. Il a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à envoyer des quantités massives d’aide au Pakistan.

Ullah a déclaré dimanche que deux autres vols transportant des secours en provenance des Émirats arabes unis avaient atterri à l’aéroport de Karachi. Jusqu’à présent, les agences des Nations Unies et plusieurs pays ont envoyé plusieurs avions d’aide, et les autorités affirment que les Émirats arabes unis ont été l’un des contributeurs les plus généreux.

Près de 1 400 personnes ont été tuées, 13 000 blessées et des millions de sans-abri par les fortes inondations depuis la mi-juin. Les eaux ont également détruit les infrastructures routières et de communication.

Des kilomètres de cultures de coton et de canne à sucre, des vergers de bananes et des champs de légumes ont pu être vus submergés par les eaux de crue. Des milliers de maisons en terre et en briques se sont effondrées sous le déluge, laissant les gens sans abri et s’abritant dans des tentes le long des routes endommagées.

Le chef militaire pakistanais, le général Qamar Jawed Bajwa, a visité samedi le district gravement touché de Dadu dans le Sindh et ses environs. Dadu pourrait subir de nouvelles inondations dues à la montée des eaux de l’Indus.

“Les gens continueront de souffrir si nous n’avons pas de système de drainage et de barrages”, a déclaré Bajwa aux journalistes.

Il a déclaré que la construction de barrages aiderait à produire de l’électricité, à réduire la pollution et à réduire le réchauffement climatique et que les ingénieurs de l’armée ont été invités à mener une première étude.

Bajwa a déclaré qu’il était essentiel de travailler sur des sources d’énergie alternatives et a appelé à la réduction progressive du pétrole et du charbon en tant que sources d’énergie à des niveaux minimaux.

Depuis juin, de fortes pluies et des inondations ont ajouté un nouveau niveau de chagrin au Pakistan à court d’argent et ont mis en évidence l’effet disproportionné du changement climatique sur les populations pauvres.

Les experts disent que le Pakistan n’est responsable que de 0,4% des émissions historiques mondiales qui sont responsables du changement climatique. Les États-Unis sont responsables de 21,5 %, la Chine de 16,5 % et l’Union européenne de 15 %.

___

Asim Tanveer, écrivain de l’Associated Press à Multan, au Pakistan, a contribué.

Zarar Khan, L’Associated Press