L’aide aux captifs israéliens et aux Palestiniens arrive à Gaza malgré les défis | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Envoi de fournitures médicales et d’autres aides sont distribuées dans le cadre d’un accord négocié par le Qatar et la France.

Une cargaison de fournitures médicales et d’autres aides destinées aux captifs israéliens et aux civils palestiniens est entrée dans la bande de Gaza dans le cadre d’un accord négocié par le Qatar et la France entre Israël et le Hamas.

La livraison de l’aide est le premier accord conclu entre Israël et le groupe palestinien, et marque un certain progrès depuis la fin d’une trêve de courte durée le 1er décembre.

« Les camions d’aide humanitaire autorisés à entrer dans le sud de Gaza ne suffisent pas à répondre aux besoins désespérés de la population », a déclaré Hani Mahmoud d’Al Jazeera, depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, jeudi.

La cargaison est arrivée mercredi, a confirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. Il devrait être distribué par la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS).

“Au cours des dernières heures, des médicaments et de l’aide sont entrés dans la bande de Gaza, en application de l’accord annoncé hier au profit des civils de la bande, y compris des otages”, a posté al-Ansari sur X.

Au cours des dernières heures, des médicaments et de l’aide sont entrés dans la bande de Gaza, en application de l’accord annoncé hier au profit des civils de la bande, y compris des otages. Le Qatar, ainsi que ses partenaires régionaux et internationaux, poursuivent leurs efforts de médiation au… https://t.co/b6HlpHMUgQ — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) 17 janvier 2024

Hamdah Salhut d’Al Jazeera, en reportage depuis Jérusalem-Est occupée, a noté que « s’y rendre n’a pas été si facile ».

Le processus a été embourbé dans des « complexités », a déclaré notre correspondant, car le Hamas avait l’impression que l’aide ne serait pas inspectée à l’entrée de Gaza, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié un tel accord, déclenchant des « troubles politiques » au sein de son gouvernement..

Aux termes de l’accord, 45 captifs détenus par le Hamas doivent recevoir des médicaments sur ordonnance, tandis que des fournitures pour les civils palestiniens doivent être distribuées dans certaines parties de l’enclave assiégée qui a été bombardée sans relâche par les forces israéliennes, laissant la population entière confrontée à des niveaux de crise de faim et à risque croissant de maladie.

Plus de 100 des quelque 240 prisonniers capturés par le Hamas lors de son attaque dans le sud d’Israël le 7 octobre ont été libérés lors d’une trêve de novembre au cours de laquelle certains prisonniers palestiniens ont également été libérés.

L’aide ne suffit pas à répondre aux besoins de Gaza

Mahmoud d’Al Jazeera a déclaré qu’au moins 10 camions ont été autorisés à entrer, ajoutant que « les colis qu’ils ont apportés comprenaient des fournitures pour les hôpitaux épuisés ».

« Les Palestiniens d’ici se sont habitués à faire la queue pendant plus d’une demi-journée simplement pour obtenir de l’aide ou des bons d’alimentation. C’est incroyablement difficile car le montant de l’aide humanitaire qui arrive est si faible par rapport aux besoins de plus de 1,9 million de Palestiniens déplacés », a-t-il ajouté.

Le PRCS a déclaré mercredi que 146 camions transportant de l’aide humanitaire sont entrés depuis le terminal de Karem Abu Salem sous contrôle israélien – appelé Kerem Shalom en Israël – tandis que 48 camions sont entrés dans le terminal de Rafah à Gaza avec l’Egypte transportant de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales, en plus de 12 camions commerciaux. camions.

Un haut responsable du Hamas a déclaré que pour chaque boîte fournie aux captifs, 1 000 boîtes de médicaments seraient envoyées aux Palestiniens.

L’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journes, a déclaré à la radio publique israélienne Kan qu’il espérait que cet accord serait une « première étape humanitaire » vers la libération des prisonniers israéliens restants.