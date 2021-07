L’aide au restaurant du plan de sauvetage de Biden manque d’argent

WASHINGTON – L’administration Biden a mis fin à un programme fédéral qui fournissait une aide aux restaurants blessés financièrement pendant la pandémie de COVID-19 après que la forte demande ait épuisé les fonds, laissant plus des deux tiers des candidats sans aide.

Les chefs de restaurant demandent des fonds supplémentaires pour maintenir le programme à flot, mais il n’est pas clair si le Congrès agira. La Maison Blanche ne s’engagerait pas vendredi à soutenir la législation pour reconstituer les fonds.

La US Small Business Administration a annoncé la fermeture du Fonds de revitalisation des restaurants après avoir épuisé 28,6 milliards de dollars de fonds alloués dans le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden. Le programme a accordé des subventions à plus de 105 000 restaurants – moins d’un tiers des 370 000 restaurants qui ont postulé depuis que la SBA a commencé à accepter les candidatures le 3 mai. Les candidatures ont totalisé 72 milliards de dollars de demandes.

« En raison d’une demande écrasante, la SBA n’a pas été en mesure de financer toutes les demandes qualifiées avec le crédit initial prévu dans l’American Rescue Plan Act », a informé mercredi la SBA.

La SBA a déclaré qu’elle retenait les candidats de ceux qui n’avaient pas reçu de subventions au cas où le Congrès fournirait des fonds supplémentaires. L’administration prévoit de désactiver le portail en ligne du programme le 14 juillet. Les restaurants ne peuvent plus postuler depuis le 24 mai.

Quelques semaines après son lancement, le fonds pour les restaurants a subi un coup dur lorsque les décisions des tribunaux fédéraux du Texas et du Tennessee se sont rangées du côté des propriétaires d’entreprise blancs qui ont poursuivi le gouvernement fédéral parce que le programme donnait la priorité aux restaurants appartenant à des minorités, des femmes ou des anciens combattants. En conséquence, près de 3 000 demandeurs initialement financés n’ont pas reçu l’aide qui leur avait été promise.

Environ 90 000 restaurants et bars ont fermé en raison de restrictions pendant la pandémie, selon la National Restaurant Association, et les recettes de l’industrie ont diminué d’environ 280 milliards de dollars.

Biden a visité un restaurant mexicain à Washington en mai pour mettre en évidence le programme, qui permettait aux restaurants, bars, food trucks et autres établissements de restauration de demander des subventions allant jusqu’à 10 millions de dollars par entreprise et 5 millions de dollars par emplacement. Le montant moyen des subventions accordées était de 283 000 $. Les restaurants peuvent utiliser l’argent pour la paie, le loyer, les fournitures et d’autres poursuites éligibles, et n’ont pas à le rembourser tant qu’il est utilisé avant le 11 mars 2023.

Amanda Cohen, propriétaire de Dirt Candy, un restaurant à base de légumes à Manhattan, faisait partie des centaines de milliers de restaurateurs qui ont demandé un financement mais n’ont pas obtenu de subvention.

« Cela affectera notre résultat net et la façon dont nous pourrons payer les gens et dont nous pourrons nous remettre de l’année et demie écoulée », a-t-elle déclaré. Cohen a demandé de l’aide dans les 30 premières minutes suivant la mise en ligne du programme, mais sa demande a été retardée – et n’a jamais été satisfaite – après que la SBA eut des questions de suivi sur sa demande. Son restaurant ne représentait que 20% de son activité typique pendant la pandémie.

« Certaines personnes ont obtenu le financement et d’autres non, et je suis si heureux pour les personnes qui l’ont fait. Mais cela nous place en quelque sorte dans deux catégories différentes en termes de nantis et de démunis. »

L’inclusion du fonds de restauration dans le plan de sauvetage COVID-19 de Biden – que les démocrates au Congrès ont approuvé en mars – est intervenue après des mois de lobbying de l’industrie de la restauration, qui a recommandé 120 milliards de dollars pour répondre aux besoins. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y, a qualifié 28,6 milliards de dollars d’« acompte » après son adoption.

« Maintenant, nous avons besoin du reste du paiement. » a déclaré Erika Polmar, directrice exécutive de l’Independent Restaurant Coalition, qui représente les petits restaurants et les non-chaînes. Elle a déclaré que les restaurants n’avaient « jamais eu l’illusion » que 28,6 milliards de dollars seraient suffisants.

La législation introduite le mois dernier par un groupe bipartite de législateurs fournirait 60 milliards de dollars de fonds supplémentaires au Fonds de revitalisation des restaurants. L’effort est dirigé par les représentants Earl Blumenauer, D-Ore et Brian Fitzpatrick, R-Pa., et Sens. Roger Wicker, R-Miss, et Kyrsten Sinema, D-Ariz.

Dans un communiqué, le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Chris Meagher, a déclaré que le Fonds de revitalisation des restaurants avait fourni 1 milliard de dollars aux entreprises appartenant à des anciens combattants, 6,7 milliards de dollars aux entreprises appartenant à des personnes socialement et économiquement défavorisées et 7,5 milliards de dollars aux entreprises appartenant à des femmes.

« Nous sommes impatients de travailler avec le Congrès sur les moyens de tirer parti de ce bilan de prestation pour les petites entreprises », a-t-il déclaré, mais ne s’est pas engagé à soutenir la législation.

L’administratrice de la SBA, Isabel Guzman, a applaudi le programme pour avoir fourni « un soulagement désespérément nécessaire » et a déclaré que l’agence continuerait à travailler pour fournir des ressources aux restaurants.

Bien que de nombreux restaurants aient rouvert après que les directives de sécurité se soient assouplies alors que de plus en plus d’Américains se faisaient vacciner contre le virus, Polmar a déclaré que l’industrie restait en crise. Elle a déclaré que la hausse de l’inflation a imposé de nouveaux défis en matière de coûts pour l’achat d’aliments. Et bien que les restaurants puissent sembler occupés, elle a déclaré que c’était souvent parce qu’ils fonctionnaient avec des places assises limitées.

« Les apparences peuvent être trompeuses », a-t-elle déclaré, ajoutant que quelques semaines d’activité accrue ne compensent pas 16 mois de fermeture. « Le montant de la dette que ces gens ont est absolument incroyable. »

Contribution : Associated Press. Contactez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.