L’aide atteint les personnes vulnérables du Soudan alors que les États-Unis et l’Arabie saoudite demandent la prolongation du cessez-le-feu

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont exhorté dimanche les factions militaires rivales du Soudan à prolonger une trêve d’une semaine qui a permis aux groupes humanitaires d’atteindre davantage de Soudanais ayant désespérément besoin d’aide et d’un abri sûr. « Bien qu’imparfaite, une prolongation facilitera néanmoins l’acheminement de l’aide humanitaire dont le peuple soudanais a un besoin urgent », a-t-il ajouté. les deux pays ont déclaré dans un communiqué conjoint.

Le fragile cessez-le-feu prend fin lundi soir. La semaine dernière a été l’une des plus calmes depuis le début des combats et a permis aux organisations humanitaires de déplacer plus en toute sécurité les convois d’aide d’urgence et de mettre en place des points de distribution, a déclaré vendredi Aida al-Sayed, secrétaire générale du Croissant-Rouge soudanais.

Des combats sporadiques, en particulier à Khartoum et au Nord-Darfour, se sont poursuivis malgré le cessez-le-feu. La dernière trêve était la septième convenue depuis que les combats ont éclaté le 15 avril entre le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l’armée, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui dirige les Forces de soutien rapide rivales.

Des centaines de personnes ont été tuées et les combats ont déplacé environ 1 million de Soudanais et envoyé quelque 300 000 autres fuir vers les pays voisins. De nombreuses personnes vivent dans des conditions désastreuses sans accès aux soins de santé, à l’eau, à l’électricité et à un passage sûr pour se déplacer.

Medina Youssef a appris que des sacs de maïs désespérément nécessaires avaient été distribués samedi dans une autre partie de son quartier, Jaden, dans la capitale soudanaise. Mais la mère de 43 ans a déclaré qu’elle n’avait encore vu aucune de l’aide humanitaire qui a été acheminée au cours de la semaine dernière dans le cadre de la trêve négociée par Washington et Riyad.

Youssef espère obtenir de l’aide rapidement au cas où le cessez-le-feu ne serait pas prolongé. Samedi, alors que certains affrontements se poursuivaient, un obus est tombé et a failli tuer son fils, a-t-elle déclaré au Washington Post par téléphone. « Nous n’avons rien », a déclaré Youssef.

Sous le soleil de plomb à Jaden samedi, Ismaiel Mohamed, le superviseur d’une branche locale du Croissant-Rouge soudanais, a aidé à distribuer environ un sac et demi de maïs à chaque famille dans le besoin – c’est-à-dire toutes les familles là-bas maintenant, a-t-il dit. La veille, un convoi envoyé par le Croissant-Rouge soudanais avait atteint pour la première fois Umbada, une ville à l’ouest de la capitale, avec de la nourriture envoyée par le Programme alimentaire mondial. Il s’agissait de l’une des nombreuses missions d’aide de ces derniers jours qui ont aidé à déplacer une grande variété d’articles, notamment du chlore pour traiter l’eau et des fournitures médicales, a déclaré al-Sayed.

Le Croissant-Rouge est présent au Darfour mais reste incapable d’envoyer de l’aide dans toutes les parties de la région, où la violence ethnique a été parmi les plus fortes, a déclaré al-Sayed. Si la trêve tient, dit-elle, ils sont prêts à faire démarrer l’aide.

Le Programme alimentaire mondial a atteint quelque 180 000 personnes dans les États du nord, de l’est et du sud du Darfour mais n’a pas pu atteindre le Darfour central en raison de fortes violences, a déclaré vendredi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU António Guterres. Depuis que l’agence des Nations Unies a repris ses activités au Soudan le 9 mai, elle a fourni à plus de 600 000 personnes un soutien alimentaire et nutritionnel, a déclaré Dujarric.

La précarité de la trêve, cependant, a rendu difficile pour les organisations de planifier la suite.

« Les opérations humanitaires dans de nombreuses régions du pays pourraient s’arrêter », a averti Médecins sans frontières dans un communiqué vendredi. « Les pillages et les attaques contre les établissements de santé et les entrepôts ont considérablement réduit notre stock. … Nous appelons les parties au conflit à garantir l’accès humanitaire et à nous permettre d’aider le peuple soudanais.

La dernière trêve a promulgué un comité interpartis pour surveiller les violations. Mercredile groupe a déclaré qu’il y avait « des violations importantes » de l’accord, y compris « l’utilisation d’artillerie et d’avions et de drones militaires, des rapports crédibles de frappes aériennes, des combats soutenus » à Khartoum et au Darfour.

Après que les conditions se soient calmées jeudi, « des fournitures médicales nécessaires de toute urgence » ont atteint plusieurs régions du Soudan, a indiqué le comité dans un communiqué, et des efforts ont été renouvelés pour rétablir certains services de télécommunication.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a averti la semaine dernière que « si le cessez-le-feu est violé, nous le saurons et nous tiendrons les contrevenants responsables par le biais de sanctions et d’autres moyens ».