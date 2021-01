Les conservateurs sur Twitter se moquent de l’apparente dissonance cognitive entre le plan du président élu Joe Biden pour lutter contre une pandémie de Covid tout en travaillant sur un vœu d’accueillir des caravanes d’étrangers socialement non distancés dans le pays.

Biden a promis de fournir une voie d’accès à la citoyenneté pour les millions d’étrangers clandestins vivant déjà aux États-Unis et de mettre fin aux mesures strictes que le président Donald Trump a mises en place pour bloquer l’afflux de nouveaux migrants. Cependant, un responsable anonyme de l’équipe de transition a déclaré dans une récente interview avec NBC News que la nouvelle administration ne serait pas prête à accueillir un énorme afflux d’étrangers immédiatement après la prise de fonction de Biden le 20 janvier.

« La situation à la frontière ne se transformera pas du jour au lendemain », Le responsable, s’adressant clairement aux milliers d’immigrants d’Amérique centrale à destination des États-Unis, a mis en garde, tout en suggérant que les caravanes de migrants essayant désespérément de traverser les États-Unis en ce moment ont juste besoin d’attendre un temps indéterminé.

Il y a de l’aide sur le chemin, mais ce n’est pas le moment de faire le voyage.

Les commentaires sont venus alors que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient des foules de migrants percerdes rangées de policiers et de soldats alors qu’ils traversent la frontière du Honduras au Guatemala en route vers les États-Unis. L’autorité de l’immigration guatémaltèque a estimé que pas moins de 9 000 personnes sont entrées dans son pays vendredi et samedi en trois groupes pour se réunir dans une caravane à destination des États-Unis.

Caravane de blocage: des soldats guatémaltèques affrontent des migrants du Honduras pic.twitter.com/Wcg0afmPYB – RT (@RT_com) 17 janvier 2021

Mais alors que ces clips de violence se propageaient sur Twitter, Biden a passé sa journée à tweeter sur le plan pour sauver l’Amérique de la pandémie de Covid-19, appelant à porter un masque «Un acte patriotique» et citant des experts tout en affirmant que «Porter un masque d’ici avril sauvera plus de 50 000 vies.»

Je sais que les masques sont devenus une question partisane – mais c’est un acte patriotique. Les experts disent que porter un masque d’ici avril sauvera plus de 50 000 vies. – Joe Biden (@JoeBiden) 17 janvier 2021

L’apparente déconnexion entre les deux plans – l’un consistant à enfermer les Américains pour leur propre bien et l’autre à ouvrir les vannes d’immigration – n’a pas été perdue pour les commentateurs conservateurs.

« Si vous entrez aux États-Unis par avion après le 26 janvier, vous devez montrer que vous avez été testé négatif pour Covid-19 », a déclaré le chirurgien David Samadi sur Twitter. « Cela s’applique même aux personnes qui ont déjà reçu le vaccin Covid-19. Je suppose que cela ne s’applique pas à la caravane. »

Si vous entrez aux États-Unis par avion après le 26 janvier, vous devez montrer que vous avez testé négatif pour le COVID-19. Le test ne doit pas dater de plus de 72 heures. Cela s’applique même aux personnes qui ont déjà reçu le vaccin COVID-19. Je suppose que cela ne s’applique pas à la caravane. – Dr David Samadi, MD (@drdavidsamadi) 17 janvier 2021

«Qu’allez-vous faire pour arrêter la caravane non masquée et non testée qui se dirige vers notre pays? a demandé à Biden le militant conservateur Scott Presler. « C’est un risque pour la sécurité nationale. »

Qu’allez-vous faire pour arrêter la caravane non masquée et non testée qui se dirige vers notre pays? C’est un risque pour la sécurité nationale. – #ThePersistence (@ScottPresler) 17 janvier 2021

Le producteur de documentaires Jack Coco a tweeté une vidéo de migrants traversant la frontière guatémaltèque et se piétinant les uns les autres, plaisantant sarcastiquement, « Caravane socialement distante en route vers l’Amérique depuis le Honduras. Je suis sûr que tout le monde a été vacciné, donc tout va bien. »

Caravane socialement distancée en route vers l’Amérique depuis le Honduras. Je suis sûr que tout le monde a déjà été vacciné, donc tout est bon pic.twitter.com/BdCBD2QrhL – Jake Coco est sur GAB 💙🇺🇸🎶🐻 (@jakecoco) 16 janvier 2021

D’autres observateurs ont souligné qu’après avoir combattu les efforts de Trump pour construire un mur pour protéger la frontière sud du pays, les démocrates ont salué la clôtures non évolutivesérigé autour du Capitole pour protéger les politiciens des manifestants.

Les démocrates laisseront la caravane d’immigrants illégaux traverser la frontière intacte … mais si quelqu’un s’approche d’eux … pic.twitter.com/yRRtKNWy1j – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 17 janvier 2021

Avant les réformes de Trump, les étrangers illégaux pouvaient espérer être libérés à l’intérieur des États-Unis en attendant des mois, voire des années, leurs auditions devant le tribunal de l’immigration. Beaucoup ont tout simplement disparu et ne se sont pas présentés à leurs audiences. Biden prévoit de mettre fin à des règles telles que le maintien des migrants au Mexique en attendant leurs audiences aux États-Unis et la limitation du nombre de demandes d’asile chaque jour.

