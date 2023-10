L’aide américaine à l’Ukraine pourrait dépendre en partie de la présidence de la Chambre

Par Patricia Zengerle

WASHINGTON, 3 octobre (Reuters) – L’évincement du président Kevin McCarthy mardi pourrait signaler un changement au sein de la Chambre des représentants américaine en ce qui concerne l’aide à l’Ukraine, certains de ses successeurs possibles étant fortement favorables à l’aide à Kiev, mais d’autres fermement opposés.

La Chambre a voté pour la première fois mardi en faveur de la destitution de son chef, alors que huit des compatriotes républicains de McCarthy ont voté contre lui avec 208 démocrates. Il n’y a aucune indication immédiate sur qui pourrait succéder à McCarthy, mais l’orateur suivant pourrait annuler toute aide supplémentaire à l’Ukraine avant qu’une proposition n’atteigne la Chambre si cette personne s’oppose à l’idée.

Le vote pour évincer McCarthy a eu lieu trois jours seulement après qu’il ait conduit la Chambre à adopter un projet de loi de dépenses provisoire pour empêcher une fermeture du gouvernement qui n’incluait aucun nouvel argent pour l’Ukraine, soulignant la réticence de certains membres de son caucus à soutenir les fonds ukrainiens.

Un « bulletin de notes » sur l’Ukraine réalisé par la campagne « Républicains pour l’Ukraine » de Defending Democracy Together a évalué les principaux candidats en fonction de leur soutien à l’aide passée à l’Ukraine. Les opposants républicains à cette aide la considèrent comme une dépense excessive et une priorité politique américaine mal placée.

Ces notes allant de A à F – signifiant soutien ou opposition aux projets de loi antérieurs – pourraient indiquer la probabilité que chacun d’entre eux soumette l’aide à l’Ukraine à un vote s’il devient président.

Le représentant Tom Emmer, le whip républicain de la Chambre, a obtenu la note la plus élevée, un A. Le représentant Steve Scalise, le républicain n°2 de la Chambre, a longtemps été favorisé pour prendre la présidence après McCarthy et a reçu un cran plus bas, un B.

Le représentant Matt Gaetz, qui a mené la campagne pour évincer McCarthy, a déclaré qu’il soutiendrait Scalise.

Gaetz lui-même, le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, et le représentant de la ligne dure et montante, Byron Donalds, ont tous reçu des Fs.

La Maison Blanche s’est déclarée mardi confiante dans le fait que les États-Unis finiront par fournir davantage d’aide à l’Ukraine, quel que soit le sort de la présidence de McCarthy.

McCarthy, qui a obtenu une note B-moins, a nié en début de semaine les accusations de Gaetz selon lesquelles il aurait conclu « un accord secret » avec Biden pour permettre à la Chambre de voter sur l’aide à l’Ukraine. McCarthy a alors déclaré qu’il souhaitait plus d’informations de la part de l’administration Biden.

Le président Joe Biden a demandé au Congrès en juillet d’approuver 24 milliards de dollars supplémentaires liés à l’Ukraine, dont les partisans de l’Ukraine – républicains comme démocrates – espéraient qu’ils deviendraient une loi dans le cadre d’un projet de loi de dépenses. (Reportage de Patricia Zengerle ; édité par Cynthia Osterman)