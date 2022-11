L’aide américaine à l’Ukraine met la pression sur les stocks d’armes du Pentagone

WASHINGTON (AP) – L’intense échange de tirs au-dessus de l’Ukraine oblige le Pentagone à repenser ses stocks d’armes. Si une autre guerre majeure éclatait aujourd’hui, les États-Unis auraient-ils suffisamment de munitions pour se battre ?

C’est une question à laquelle sont confrontés les planificateurs du Pentagone, non seulement alors qu’ils visent à approvisionner l’Ukraine pour une guerre avec la Russie qui pourrait durer des années de plus, mais aussi alors qu’ils anticipent un conflit potentiel avec la Chine.

La Russie tire jusqu’à 20 000 coups par jour, allant des balles pour fusils automatiques aux missiles de croisière de la taille d’un camion. L’Ukraine répond avec pas moins de 7 000 coups par jour, tirant des obusiers de 155 mm, des missiles anti-aériens Stinger et maintenant des munitions de défense aérienne NASAMS, et des milliers de tirs d’armes légères.

Une grande partie de la puissance de feu de l’Ukraine est fournie par des armes financées par le gouvernement américain qui sont poussées presque chaque semaine vers les lignes de front. Mercredi, l’administration Biden a annoncé une aide supplémentaire qui fournira 20 millions de munitions supplémentaires pour armes légères à Kyiv.

“Nous n’avons pas été dans une position où il ne nous reste que quelques jours de munitions critiques”, a déclaré le contrôleur du Pentagone Michael McCord aux journalistes ce mois-ci. “Mais nous soutenons maintenant un partenaire qui l’est.”

Les lignes de production de défense américaines ne sont pas dimensionnées pour approvisionner une guerre terrestre majeure, et certaines, comme pour le Stinger, ont déjà été fermées.

Cela exerce une pression sur les réserves américaines et les responsables demandent si les stocks d’armes américains sont suffisamment importants. Les États-Unis seraient-ils prêts à répondre à un conflit majeur aujourd’hui, par exemple si la Chine envahissait Taïwan ?

« Que se passerait-il si quelque chose explosait à Indo-Pacom ? Pas dans cinq ans, pas dans 10 ans, et si ça arrivait la semaine prochaine ? » Bill LaPlante, le principal acheteur d’armes du Pentagone, a déclaré, faisant référence au Commandement indo-pacifique de l’armée. Il a pris la parole lors d’une conférence sur les acquisitions de défense ce mois-ci à l’Université George Mason en Virginie.

« Qu’avons-nous en quantité quelconque ? Cela sera-t-il réellement efficace ? Ce sont les questions que nous posons en ce moment », a-t-il déclaré.

L’armée utilise bon nombre des mêmes munitions qui se sont révélées les plus critiques en Ukraine, y compris les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, les missiles Stinger et les obusiers de 155 mm, et examine actuellement ses besoins en matière de stockage, Doug Bush, secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition, a déclaré aux journalistes lundi.

“Ils voient ce que l’Ukraine utilise, ce que nous pouvons produire et à quelle vitesse nous pouvons accélérer, qui sont tous des facteurs sur lesquels vous travaillerez, ‘OK, quelle (grosse) votre réserve d’avant-guerre doit-elle avoir ?” dit Bush. “Plus vous accélérez lentement, plus la pile doit être grosse au début.”

Les programmes d’aide militaire que les États-Unis envoient tirent des stocks des stocks ou financent des contrats avec l’industrie pour augmenter la production. Au moins 19 milliards de dollars d’aide militaire ont été engagés à ce jour, dont 924 000 obus d’artillerie pour obusiers de 155 mm, plus de 8 500 systèmes antichars Javelin, 1 600 systèmes antiaériens Stinger et des centaines de véhicules et de drones. Il a également fourni des systèmes de défense aérienne avancés et 38 HIMARS, bien que le Pentagone ne divulgue pas le nombre de cartouches de munitions qu’il envoie avec les systèmes de roquettes.

L’infusion d’armes soulève des questions sur Capitol Hill.

Ce mois-ci, l’administration a demandé au Congrès de fournir 37 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine lors de la session législative post-électorale, et de l’approuver avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre en janvier. Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, qui cherche à devenir président, a averti que les républicains ne soutiendraient pas la rédaction d’un “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

Même avec de l’argent frais, les stocks ne peuvent pas être rapidement reconstitués. Plusieurs des systèmes les plus vitaux en Ukraine ont vu leurs chaînes de production fermées il y a des années. Garder une chaîne de production ouverte coûte cher et l’armée avait d’autres priorités en matière de dépenses.

Le Pentagone a attribué à Raytheon un contrat de 624 millions de dollars pour 1 300 nouveaux missiles Stinger en mai, mais la société a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure d’augmenter la production avant l’année prochaine en raison de pénuries de pièces.

“La ligne Stinger a été fermée en 2008”, a déclaré LaPlante. « Vraiment, qui a fait ça ? Nous l’avons tous fait. Tu l’as fait. Nous l’avons fait », a-t-il déclaré, faisant référence à la décision du Congrès et du Pentagone de ne pas financer la production continue de la munition anti-aérienne de l’armée, qui peut être lancée par un soldat ou montée sur une plate-forme ou un camion.

Sur la base d’une analyse des documents budgétaires antérieurs de l’armée, le conseiller principal du Centre d’études stratégiques et internationales, Mark Cancian, estime que les 1 600 systèmes Stinger que les États-Unis ont fournis à l’Ukraine représentent environ un quart de son arsenal total.

Le système HIMARS, que l’Ukraine a utilisé si efficacement dans sa contre-offensive, est confronté à certains des mêmes défis, a déclaré LaPlante.

“La chose maintenant qui sauve l’Ukraine, et que tout le monde veut dans le monde, nous en avons arrêté la production”, a-t-il déclaré.

La production de HIMARS a été arrêtée par l’armée d’environ 2014 à 2018, a déclaré LaPlante. L’armée essaie maintenant d’augmenter la production pour atteindre huit par mois, soit 96 par an, a déclaré Bush.

L’efficacité d’HIMARS en Ukraine a également accru l’intérêt ailleurs. La Pologne, la Lituanie et Taïwan ont passé des commandes, alors même que les États-Unis s’efforcent de se précipiter davantage vers l’Ukraine. Si le conflit s’éternise et que davantage de munitions HIMARS sont prioritaires pour l’Ukraine, cela pourrait potentiellement limiter l’accès des troupes américaines aux cartouches pour l’entraînement au tir réel.

Le Pentagone a annoncé ce mois-ci un contrat de 14,4 millions de dollars pour accélérer la production de nouveaux HIMARS afin de reconstituer ses stocks.

“Ce conflit a révélé que la production de munitions aux États-Unis et avec nos alliés est probablement insuffisante pour les grandes guerres terrestres”, a déclaré Ryan Brobst, analyste au Centre sur le pouvoir militaire et politique de la Fondation pour la défense des démocraties.

Les États-Unis ont également annoncé récemment qu’ils fourniraient à l’Ukraine quatre systèmes de défense aérienne Avenger, des lanceurs portables pouvant être montés sur des véhicules à chenilles ou à roues, afin de fournir une autre option à plus courte portée contre les drones iraniens utilisés par les forces russes. Mais les systèmes Avenger reposent également sur des missiles Stinger.

L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les préoccupations concernant les stocks avaient été prises en compte.

“Nous n’aurions pas fourni ces missiles Stinger si nous ne pensions pas que nous le pouvions”, a déclaré Singh lors d’un récent briefing du Pentagone.

Tara Copp, l’Associated Press