L’aide afflue au Pakistan ; les décès dus aux inondations franchissent la barre des 1 200

ISLAMABAD (AP) – Des avions transportant des fournitures fraîches traversent un pont aérien humanitaire vers le Pakistan ravagé par les inondations alors que le nombre de morts a dépassé 1 200, ont annoncé vendredi des responsables, avec des familles et des enfants particulièrement exposés au risque de maladie et de sans-abrisme.

Le neuvième vol en provenance des Émirats arabes unis et le premier en provenance d’Ouzbékistan ont été les derniers à atterrir à Islamabad du jour au lendemain, alors qu’une opération de sauvetage soutenue par l’armée ailleurs dans le pays a atteint plus des 3 millions de personnes touchées par la catastrophe. Plusieurs responsables ont imputé la mousson et les inondations inhabituelles au changement climatique, notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a appelé plus tôt cette semaine le monde à cesser de “somnambuler” pendant la crise meurtrière.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré vendredi dans un communiqué que les avions avaient apporté des vivres, des médicaments et des tentes. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif avait prévu de se rendre aux Émirats arabes unis samedi, mais il a reporté le voyage pour visiter les zones touchées par les inondations chez lui.

Jusqu’à présent, le Pakistan a reçu de l’aide de la Chine, de l’Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie, de l’Ouzbékistan, des Émirats arabes unis et de certains autres pays. Cette semaine, les États-Unis ont également annoncé qu’ils fourniraient 30 millions de dollars d’aide aux victimes des inondations.

Le Pakistan attribue au changement climatique la responsabilité des fortes pluies de la mousson qui ont provoqué des inondations.

Asim Iftikhar, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une conférence de presse la veille que la crise avait crédibilisé les avertissements des scientifiques sur le changement climatique.

“Ce n’est pas un complot, c’est une réalité et nous devons être conscients”, a-t-il déclaré.

Selon les premières estimations du gouvernement, la dévastation a causé 10 milliards de dollars de dommages.

Depuis 1959, le Pakistan a émis environ 0,4% de dioxyde de carbone piégeant la chaleur, contre 21,5% par les États-Unis et 16,4% par la Chine, selon des scientifiques et des experts. Des responsables et des experts pakistanais affirment qu’il y a eu une augmentation de 400 % des précipitations moyennes dans des régions du Pakistan comme le Balouchistan et le Sind, ce qui a entraîné des inondations extrêmes.

Plus tôt cette semaine, les Nations Unies et le Pakistan ont lancé conjointement un appel de fonds d’urgence de 160 millions de dollars pour aider les 3,3 millions de personnes touchées par les inondations qui ont endommagé plus d’un million de maisons.

Vendredi, les autorités ont averti les habitants du district de Dadu, dans la province méridionale du Sindh, de se déplacer vers des endroits plus sûrs avant les inondations du fleuve Indus en crue qui devraient frapper la région cette semaine.

En mai, certaines parties du Sind étaient les plus chaudes du Pakistan. Maintenant, les gens sont confrontés à des inondations qui ont provoqué une épidémie de maladies d’origine hydrique. Bien que les eaux de crue aient continué à reculer dans la majeure partie du pays, de nombreux districts du Sind sont restés sous l’eau.

Farah Naureen, directrice pour le Pakistan de l’agence d’aide internationale Mercy Corps, a déclaré à l’Associated Press qu’environ 73 000 femmes accoucheraient au cours du mois prochain et qu’elles avaient besoin d’accoucheuses qualifiées, d’intimité et d’installations d’accouchement. Sinon, dit-elle, la survie de la mère et du nouveau-né sera en danger.

Selon les militaires, les sauveteurs, appuyés par les troupes, ont repris les opérations de sauvetage et de secours tôt vendredi. Les sauveteurs utilisent principalement des bateaux, mais des hélicoptères volent également pour évacuer les personnes bloquées des villes, villages et districts isolés touchés par les inondations à travers les régions du Pakistan et leur livrer de la nourriture.

Munir Ahmed, Associated Press