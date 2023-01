L’aide à mourir semble humaine, mais pouvons-nous protéger les personnes vulnérables du mal ? | Sonia Soda

Oous habitons un monde dans lequel les réponses aux questions morales épineuses sont trop souvent écrites noir sur blanc. La nuance est pour les losers : si vous vous éloignez trop de votre tribu, vous êtes accusé de vous aligner sur les fondamentalistes religieux de droite ou les guerriers éveillés de gauche.

Très peu correspond vraiment à ces camisoles de force axées sur les médias sociaux. Il en va de même dans le cas de l’aide à mourir.

En tant que libéral, l’aide à mourir – permettre aux personnes atteintes de maladies en phase terminale de mettre fin à leurs jours au moment de leur choix – est quelque chose pour laquelle je me sens instinctivement en faveur. Ce sentiment n’est aiguisé que par les témoignages de personnes atteintes de maladies telles que la maladie du motoneurone qui estiment que leur vie ne vaut plus la peine d’être vécue et qui ne veulent pas payer des milliers de livres pour aller chez Dignitas en Suisse, ou risquer d’impliquer criminellement leurs proches. dans le suicide assisté. Mais les histoires qui émergent maintenant du Canada, où l’aide médicale à mourir est légale depuis 2016, m’ont incité à réfléchir à nouveau.

Canada légalisation de l’aide à mourir pour les personnes souffrant d’une maladie en phase terminale il y a six ans, après une décision de sa Cour suprême. En 2021, cela a été étendu à l’euthanasie volontaire – la mort médicalement assistée pour les personnes qui ne sont pas en phase terminale, mais avec une condition médicale “grave et irrémédiable”. Cela devait être étendu aux maladies mentales chroniques à partir de mars, bien que les ministres viennent d’annoncer qu’ils retarderaient cela après les inquiétudes des médecins.

Histoires inquiétantes ont émergé cela fait allusion à un manque de garanties : les proches sont choqués par le manque d’enquête des médecins sur les membres de la famille qui ont pratiqué l’euthanasie volontaire ; le processus étant proactif suggéré aux vétérans par des travailleurs sociaux du gouvernement, dont Christine Gauthier, une ancienne paralympienne qui tentait depuis cinq ans d’amener le gouvernement à installer une rampe pour fauteuil roulant chez elle et a déclaré que cela « nous épuisait jusqu’au point de non-retour » ; un homme avec des handicaps importants qui a témoigné devant une commission parlementaire que des infirmières ont tenté de le contraindre à l’aide médicale à mourir en le menaçant de le renvoyer de force sans les soins dont il avait besoin et en lui refusant de l’eau et de la nourriture pendant des jours.

Au Royaume-Uni, aider un suicide est une infraction pénale. Mais le Crown Prosecution Service ne poursuivra que si c’est dans l’intérêt public et les poursuites sont rares – seulement 26 ont été poursuivis avec sur 174 cas signalés entre 2009 et 2022. La plupart des propositions de réforme qui ont été débattues au parlement concernent l’aide à mourir – ce qui rend légal pour les médecins d’aider une personne atteinte d’une maladie en phase terminale qui est susceptible de mourir dans les six mois à mettre fin à ses jours – mais certains militants appuient le principe de l’euthanasie volontaire désormais inscrit dans la loi canadienne.

À première vue, l’aide à mourir peut sembler un changement limité dans la loi qui ne comporte aucun risque que la Grande-Bretagne se retrouve comme le Canada. Mais quand on commence à sonder ses limites, il devient vite évident à quel point il est difficile de faire la distinction entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.

Il n’y a pas d’enjeu plus important que de mettre fin à une vie. Comment savez-vous que quelqu’un donne un consentement valable ? Le premier scénario plausible qui vient à l’esprit est une relation abusive de contrôle coercitif dans laquelle un homme fait pression sur sa partenaire féminine diagnostiquée avec un cancer en phase terminale pour qu’elle mette fin à ses jours. Pourtant, les médecins ne sont pas particulièrement bien placés pour évaluer si quelqu’un est contraint. Le dernier projet de loi parlementaire, présenté par Molly Meacher en 2021, contient la garantie qu’un juge devrait approuver l’aide à mourir, mais nous savons également par les tribunaux de la famille que les juges peuvent se tromper de contrôle coercitif. Quelle norme de preuve pourrait-il y avoir pour dire qu’il n’y a aucune chance que la vie de quelqu’un se termine à tort? La prépondérance des probabilités, comme en droit de la famille ? Au-delà de tout doute raisonnable ?

Il existe d’autres types de coercition, comme les pressions de la famille élargie. Les militants des droits des personnes handicapées soulignent le fait que même une suggestion assez légère d’un parent ou d’un professionnel selon laquelle c’est quelque chose que quelqu’un devrait envisager pourrait donner à une personne vulnérable le sentiment que c’est la seule bonne chose à faire. Dans les endroits où l’aide à la mort est légale, des études suggèrent que ne pas vouloir être un fardeau est une raison fréquemment citée.

Et comment savons-nous à quel point le consentement peut être intemporel ? Les perceptions des personnes atteintes d’affections limitant l’espérance de vie, voire en phase terminale, peuvent changer considérablement avec le temps. Qu’en est-il du rôle que la dépression pourrait jouer dans la décision d’une personne ? Les diagnostics de santé mentale ne sont pas clairs et il y a des preuves qu’en Oregon, une autre juridiction où l’aide médicale à mourir est légale, quelques-uns qui l’ont choisi peuvent avoir eu dépression non diagnostiquée.

La pente glissante – l’idée qu’une fois que vous avez rendu possible toute forme d’aide médicale à mourir, elle franchit un seuil qui deviendra inévitablement plus permissif avec le temps – est devenue un peu un cliché, plus vrai dans certaines juridictions que dans d’autres. Mais les définitions sont toujours malléables : au Canada, les conditions médicales graves et irrémédiables comprennent les cas de personnes souffrant de sensibilités chimiques optant pour une mort médicalement assistée parce qu’ils n’ont pas pu obtenir un logement approprié avec le soutien de l’État. “Terminal” peut être moins précis qu’il n’y paraît : les médecins disent qu’il est très difficile de prédire avec précision combien de temps il reste à vivre à quelqu’un une fois que vous dépassez quelques jours. Il y a un autre danger : nous investissons beaucoup trop peu dans les soins palliatifs nécessaires pour garantir à chacun la mort la plus digne et la moins douloureuse possible. D’énormes améliorations sont possibles et il subsiste une importante discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans la fourniture de soins de santé et de soins personnels. L’aide à mourir pourrait apporter des améliorations à cet égard moins, plutôt que plus, probablement.

Je n’ai aucun doute qu’il y a des personnes qui bénéficieraient grandement de l’aide médicale à mourir et qui devraient avoir l’autonomie de choisir cette voie. Il est tentant de légiférer en pensant à ces personnes, d’autant plus que les soins de fin de vie dans ce pays ne sont pas ce qu’ils devraient être. Mais plus j’y ai prêté attention, plus je doute que le risque que des personnes vulnérables subissent une mort injustifiée en raison de relations abusives ou de pressions familiales puisse être efficacement éliminé. Pour l’instant, cela rend difficile pour moi de soutenir.