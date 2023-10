(Bloomberg) — Les législateurs ont omis d’aider davantage l’Ukraine dans une mesure adoptée samedi pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral, signalant que le soutien américain au financement de sa lutte contre l’invasion russe est de plus en plus dur.

Les plus lus sur Bloomberg

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont sabordé l’aide de 6 milliards de dollars destinée à Kiev dans le cadre d’un projet de loi adopté par les deux chambres quelques heures avant la date limite de minuit. La décision – du moins pour l’instant – a porté un coup dur au président Volodymyr Zelenskiy, qui a rencontré la semaine dernière le président Joe Biden et les législateurs à Washington pour plaider personnellement en faveur de nouveaux systèmes d’armes, notamment des avions de combat F-16 et des missiles ATACMS à plus longue portée.

L’administration Biden et les législateurs des deux partis ont cherché à rassurer l’Ukraine sur le fait que l’aide militaire américaine ne s’arrêterait pas et que cette assistance pourrait être fournie ultérieurement dans le cadre d’un projet de loi distinct.

Biden a déclaré samedi dans un communiqué que « l’écrasante majorité du Congrès a été ferme dans son soutien à l’Ukraine » et qu’il s’attendait à ce que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, aide à obtenir un financement supplémentaire.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden. « Je m’attends à ce que le Président maintienne son engagement envers le peuple ukrainien et obtienne le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine en ce moment critique.

Quelques minutes après que le Sénat a adopté le projet de loi de dépenses à court terme, les dirigeants démocrates à la Chambre ont demandé à McCarthy d’autoriser un vote sur le soutien américain à l’Ukraine lors du retour de la Chambre la semaine prochaine. McCarthy a indiqué qu’il tenterait de lier l’aide aux changements de politique frontalière américaine auxquels les démocrates s’opposent.

Les législateurs des deux partis qui soutiennent le financement de l’Ukraine ont déclaré qu’ils s’efforceraient d’approuver une aide supplémentaire.

« Dans les semaines à venir, nous espérons que le Sénat veillera à ce que le gouvernement américain continue de fournir un soutien économique et sécuritaire essentiel et durable à l’Ukraine », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans une déclaration conjointe avec le chef du Parti républicain au Sénat, Mitch McConnell, et d’autres sénateurs. .

Le sénateur Jim Risch, le plus haut responsable républicain de la commission des relations étrangères, s’est dit convaincu que le financement de l’Ukraine sera maintenu et qu’il n’y a « absolument aucun doute » sur le soutien républicain à ce financement.

« Ce n’est pas la fin du processus d’appropriation », a-t-il déclaré. « Le financement de l’Ukraine arrivera à la fin. »

Des fissures émergent

Le soutien continu des États-Unis et de leurs alliés est vital pour Zelenskiy alors que ses forces luttent pour avancer contre les troupes russes qui occupent toujours environ 17 % de son territoire, alimentant les doutes quant à sa capacité à les évincer complètement.

McConnell fait partie des alliés les plus puissants de l’Ukraine. Pourtant, d’autres Républicains, y compris certains qui soutiennent plus largement la lutte du pays, ne voulaient pas aller de l’avant avec davantage de financement pour Kiev dans le cadre d’un projet de loi à court terme sans traiter de la migration à la frontière américaine, selon une personne proche du Sénat Républicain. pensée.

On peut également se demander dans quelle mesure l’Ukraine a besoin d’argent supplémentaire, a déclaré la source.

Les États-Unis ont fourni quelque 44 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis l’invasion russe début 2022 et les responsables de la défense ont mis en garde contre le risque de pénurie de matériel, y compris dans les propres stocks de l’armée américaine.

Le Pentagone a « épuisé presque tous les fonds disponibles pour l’aide à la sécurité de l’Ukraine » et un déficit de financement retarderait ou réduirait les besoins urgents, notamment en matière de défense aérienne et de munitions, a déclaré vendredi le contrôleur Michael McCord dans une lettre adressée aux démocrates de la Chambre.

Des fissures ont commencé à apparaître dans le soutien à Kiev, la Pologne, un allié clé, menaçant ce mois-ci de suspendre ses livraisons d’armes dans le cadre d’un différend sur les expéditions de céréales. Dans le même temps, les efforts de Zelenskiy pour convaincre les principaux pays du monde en développement à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière n’ont donné que peu de résultats visibles.

McCarthy, qui a demandé des comptes sur l’argent déjà versé à l’Ukraine, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il avait rejeté la demande de Zelenskiy de s’adresser à nouveau au Congrès parce que les législateurs n’avaient pas le temps dans une « semaine chargée ».

Les partisans de la ligne dure du parti de McCarthy ont déclaré que les États-Unis feraient mieux d’affecter davantage d’argent à l’armée américaine pour mieux se préparer à tout combat direct contre la Chine ou la Russie.

La décision de McCarthy de défier les ultraconservateurs sur le projet de loi de dépenses à court terme pourrait cependant le libérer de l’emprise de l’extrême droite.

(Mises à jour pour refléter l’adoption du Sénat et ajouter les déclarations de Biden et Schumer)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP