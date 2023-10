L’aide à l’Ukraine supprimée du projet de loi de dépenses américain lors du dernier test du soutien occidental à Kiev

L’unité occidentale autour de l’Ukraine commence à se mettre à rude épreuve à mesure que le conflit se poursuit avec des lignes de front largement statiques et que la politique aux États-Unis et en Europe devient elle-même plus instable.

Le week-end dernier, aux États-Unis, le Congrès a évité la fermeture du gouvernement, mais seulement après avoir supprimé des milliards d’aide à l’Ukraine de son projet de loi de dépenses à court terme. Aujourd’hui, les législateurs qui soutiennent Kiev se démènent pour trouver un moyen d’obtenir davantage de financements pour l’Ukraine alors qu’une faction du Parti républicain s’y oppose.

Bien entendu, tant aux États-Unis qu’en Europe, le soutien à Kiev se fait toujours sentir. Mais il ne s’agit pas tout à fait du soutien total et sans équivoque qui a caractérisé la première année de la guerre. En 2022, le choc de l’invasion russe et le premier succès de l’Ukraine à repousser les forces russes de Kiev, puis plus tard La libération de son territoire a aiguisé le sens du but parmi les pays occidentaux et a atténué certains des intérêts politiques concurrents en leur sein. Ils ont également apaisé certaines des tensions qui compliquaient depuis longtemps les relations transatlantiques et européennes.

C’est évident en Slovaquie, où Les élections de ce week-end ont vu Robert Fico, ancien Premier ministre et populiste pro-russe, devenir le favori après avoir mené une campagne populiste de gauche socialement conservatrice qui promettait de mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine. Pendant ce temps, en Pologne, les élections à venir ont exacerbé les tensions commerciales avec l’Ukraine à propos des céréales, et un parti d’extrême droite qui a remis en question le soutien du parti au pouvoir à l’Ukraine pourrait être un faiseur de roi. Les circonstances et les dynamiques dans ces pays sont très différentes, mais ensemble, elles sapent le front unifié de l’Occident.

Pour l’Ukraine, qui mène une contre-offensive acharnée et tente de consolider un soutien à long terme contre la Russie, tout cela semble un peu pénible. Mais la continuité de cette unité occidentale à toute épreuve n’a jamais été garantie – et, à certains égards, n’était pas tout à fait naturelle, en particulier en Europe, où la politique, l’histoire et l’économie ont parfois rendu difficile une distinction nette entre les pays pro-russes et pro-russes. Camps de l’Ouest.

On est encore très loin d’un rejet de la cause ukrainienne. Ensemble, ces pays considèrent la Russie comme une menace et croient largement que leurs intérêts sécuritaires et géopolitiques correspondent à l’aide à l’Ukraine. Mais les pressions économiques et énergétiques, l’opportunisme politique et les politiques électorales deviennent de plus en plus difficiles à surmonter, d’autant plus que la contre-offensive ukrainienne reste sans avancée majeure. Pour l’instant du moins, la politique occidentale à l’égard de l’Ukraine semble devoir rester bien plus tendue.

La Slovaquie est une « douche froide pour l’unité occidentale » – mais il n’est pas encore temps de paniquer

En Slovaquie, le parti Smer-SD de Robert Fico a remporté le plus grand nombre de voix (un peu plus de 20 %), promettant de se concentrer davantage sur les questions liées au coût de la vie, comme l’économie et l’énergie, plutôt que sur le conflit en Ukraine. Fico a promis de mettre fin à l’aide militaire – « pas un seul cycle » – à l’Ukraine.

« Nous sommes prêts à aider à la reconstruction de l’État, mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine », a déclaré Fico aux journalistes après les élections. Il a également déclaré qu’il chercherait à entamer des pourparlers de paix.

Fico n’a pas gagné d’emblée, il devra donc former une coalition avec d’autres partis politiques s’il cherche à diriger, ce qui pourrait finalement l’obliger à tempérer sa position pro-russe et anti-UE.

Mais le résultat des élections, a déclaré Teona Lavrelashvili, analyste politique au European Policy Centre, « indique également [the] c’est le début d’une douche froide en ce qui concerne l’unité occidentale envers l’Ukraine.»

La Slovaquie est membre de l’UE et de l’OTAN, et son précédent gouvernement était un fervent partisan de son voisin géographique, l’Ukraine. Elle a été l’un des premiers pays à livrer des avions de combat à Kiev et le pays accueille plus de 100 000 réfugiés ukrainiens.

Pourtant, les Slovaques sont divisés sur la guerre, y compris les sondages du début de l’année qui montrent que l’opinion publique est plus ou moins également divisée sur la question de savoir qui est responsable de la guerre en Ukraine : la Russie, ou l’Occident et l’Ukraine elle-même. En Slovaquie, le sentiment pro-russe n’est pas un phénomène nouveau ; de nombreux citoyens ont traditionnellement une opinion positive de Moscou.

« La plupart des Slovaques ont probablement pris leurs décisions en fonction de préoccupations économiques, notamment [Fico’s] électeurs », a déclaré Alena Kudzko, vice-présidente pour les politiques et la programmation du GLOBSEC, un groupe de réflexion de Bratislava. « Mais certainement cette explication pratique selon laquelle [Fico] ce qui signifie que si seulement nous parvenons à arrêter la guerre en Ukraine, la situation en Slovaquie s’améliorera et, soit dit en passant, ce sera mieux pour les Ukrainiens ; ils cesseront de mourir – cela tombait définitivement sur un terrain propice en Slovaquie.»

Fico est considéré comme un allié potentiel de Viktor Orban, le leader de droite hongrois qui sympathise également avec Poutine et s’oppose aux positions de l’UE, notamment sur la Russie. Le processus décisionnel européen repose sur le consensus. Ainsi, plus il y aura de voix opposées, plus la politique sera complexe.

Mais comme l’ont souligné les experts, Fico est avant tout un pragmatique. Il a été Premier ministre slovaque de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018, avant d’être contraint de démissionner en raison du scandale entourant l’assassinat d’un journaliste. Dans le passé, il a équilibré les relations de la Slovaquie avec l’UE et la Russie.

C’était beaucoup plus facile à faire avant l’invasion à grande échelle de la Russie, mais cela signifie également qu’il est peu probable que Fico se mette à fond pour Vladimir Poutine. La Slovaquie, un pays d’environ 5,5 millions d’habitants, est profondément liée à l’UE et dépend de l’UE pour son économie, sa politique et sa sécurité. « Je pense que vous pouvez faire des slogans pour les panneaux d’affichage », a déclaré Pavol Demeš, chercheur distingué en visite au German Marshall Fund et ancien responsable du ministère slovaque des Affaires étrangères. « Mais dans la vraie vie, les choses sont liées. »

Bienvenue dans la nouvelle normalité de l’aide à l’Ukraine

Fico n’a promis aucune nouvelle aide militaire à l’Ukraine, mais comme le soulignent les experts, cela ne signifie pas grand-chose, puisque la Slovaquie a pratiquement livré à l’Ukraine tout ce qu’elle avait à donner. Cela est également vrai pour la Pologne, dont les dirigeants ont récemment déclaré que Varsovie cesserait d’envoyer des armes à l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle résolve le différend sur le transport des céréales ukrainiennes, qui, selon les dirigeants, nuit aux agriculteurs polonais.

Ces promesses constituent cependant une rhétorique facile pour tenter de convaincre des électeurs sceptiques ou pour prouver que vous veillez aux intérêts économiques des électeurs.

La guerre en Ukraine a eu des conséquences économiques sur le continent, et l’inflation et les prix élevés de l’énergie pèsent sur les électeurs. C’est vrai ailleurs en Europe, où les partis populistes, d’extrême droite et plus pro-russes gagnent du terrain, y compris dans des pays comme l’Allemagne. Ce qui se passe en Slovaquie et en Pologne est probablement le signe avant-coureur de politiques plus difficiles à venir.

« La lassitude de l’Ukraine sera visible partout en Europe », a déclaré Kudzko. « Encore une fois, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas surmontable ou qu’il englobe la majorité de la population. Mais bien sûr, après des années de difficultés économiques – qui ont d’ailleurs commencé dès l’époque du Covid – la population arrive à un certain degré de fatigue.»

Ce qui se passe aux États-Unis est ce qui se passe autour de tout cela. Washington a fourni plus de 76 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, dont environ 44 milliards de dollars d’aide à la sécurité à Kiev depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. En septembre, l’UE avait engagé environ 88 milliards de dollars d’aide. Les engagements de l’Europe envers l’Ukraine dépassent désormais ceux des États-Unis, notamment en ce qui concerne l’aide à long terme.

Mais vous ne le sauriez pas si vous écoutiez certains républicains. Un contingent croissant au sein du Parti républicain s’interroge sur les progrès de la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie et sur la destination de tout cet argent de l’aide américaine.

Le Congrès a évité une fermeture ce week-end, en adoptant une résolution continue pour continuer à financer le gouvernement – ​​au moins pendant les 45 prochains jours, afin que les législateurs puissent à nouveau s’engager dans cette confrontation avant la fin de l’année. Mais plus particulièrement, 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine ont été exclus de cette mesure provisoire, ce qui laisse à nouveau un point d’interrogation quant à savoir si les États-Unis fourniront une aide supplémentaire à l’Ukraine cette année.

Ces 6 milliards de dollars étaient déjà une version réduite par rapport à la demande de l’administration d’environ 24 milliards de dollars, et l’omission du programme d’aide intervient après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu en personne à Washington et au Capitole pour faire pression en faveur de l’aide.

Le président Joe Biden exhorte le Congrès à adopter cette aide à l’Ukraine, et elle bénéficie du soutien des deux partis. Mais les manœuvres politiques autour de l’aide à l’Ukraine sont un symptôme du dysfonctionnement politique plus large des États-Unis, ce qui n’est probablement pas rassurant pour l’Ukraine, ni pour aucun de ses alliés européens.

Et le soutien américain à l’Ukraine pourrait devenir encore plus compliqué. Le scepticisme envers l’Ukraine grandit parmi les républicains, y compris les électeurs. Le favori du Parti républicain, Donald Trump, est le principal d’entre eux. Cette tension au sein du Parti Républicain ne va donc probablement pas disparaître et pourrait se transformer, au-delà des batailles autour du financement de l’Ukraine, en une remise en question fondamentale de la position des États-Unis sur l’Ukraine.

La remise en question de l’aide à l’Ukraine – en particulier l’utilité et le potentiel d’escalade de l’aide en matière d’armement – ​​est justifiée, ici aux États-Unis et en Europe. Mais l’année dernière, les partisans de l’Ukraine pouvaient plus facilement faire valoir leur cause : l’Ukraine gagnait, contre toute attente, et l’armée russe était dans un désarroi complet. La stratégie occidentale semblait fonctionner.

Cette année, cela a été testé. La guerre n’est pas tout à fait statique, mais la contre-offensive de Kiev n’a pas permis de réaliser des gains substantiels. Même si l’Ukraine a connu du succès, il est bien plus difficile de vendre au public un travail lent et coûteux que de vendre de superbes victoires militaires. Et même si les gouvernements ont tenté d’atténuer les souffrances causées par la guerre à leurs populations, il devient plus difficile d’y parvenir à mesure que les conséquences se prolongent.

Cela est particulièrement vrai en Europe, avec la guerre sur le continent. Le soutien de l’Europe est solide, mais lorsqu’il s’agit d’armes, les arsenaux de l’UE ne pourront pas combler le déficit si l’Amérique se retire. Et si l’aide américaine globale est à la traîne, il n’est pas sûr que l’UE puisse combler ce déficit – ou si elle sera en mesure de faire valoir auprès du public les arguments politiques qu’elle devrait avoir.

Cet argument devient également de plus en plus difficile à défendre aux États-Unis – sans parler du reste du monde, dont certaines parties se sont montrées bien plus sceptiques à l’égard des récits occidentaux autour de la guerre en Ukraine. Cela arrive à un moment précaire pour l’Ukraine, qui dépend de cette aide extérieure, et c’est une aubaine pour Vladimir Poutine, qui a toujours cherché à exploiter les fissures de l’unité occidentale et cherche probablement à cibler les divisions politiques américaines au profit de Moscou. . Ces développements n’étaient pas imprévus – mais ce qui est, du moins pour le moment, c’est la façon dont ils influenceront la guerre qui fait toujours rage en Ukraine.