L’aide à l’Ukraine et à Israël est mise en doute alors que le président de la Chambre déclare qu’il ne soutiendra pas l’accord | Congrès américain

Les chances que le Congrès américain approuve une nouvelle aide à l’Ukraine ainsi qu’une assistance militaire à Israël se sont détériorées vendredi après que le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré qu’il était peu probable qu’il soutienne un accord en cours de négociation au Sénat, considéré comme crucial pour débloquer les fonds.

Un groupe bipartite de sénateurs cherche depuis des semaines un accord pour mettre en œuvre des politiques d’immigration plus strictes et réduire les arrivées de migrants à la frontière sud avec le Mexique, qui ont augmenté sous la présidence de Joe Biden. Les Républicains ont désigné l’adoption de cette loi comme le prix à payer pour approuver l’aide à l’Ukraine, dont la cause a été aigri par les législateurs de droite à mesure que la guerre se prolonge et que Donald Trump, qui s’est montré ambivalent quant à l’envoi d’armes à Kiev, se rapproche de l’investiture républicaine à la présidentielle. .

Alors que les détails précis de l’accord sur l’immigration n’ont pas encore été dévoilés, Johnson a déclaré dans une lettre à ses collègues républicains que « si les rumeurs sur le contenu du projet de proposition étaient vraies, celui-ci serait de toute façon mort à son arrivée à la Chambre ».

Soulignant sa rigueur sur le sujet, Johnson a réitéré sa demande que le Sénat contrôlé par les démocrates vote sur la loi sur la sécurité des frontières, une proposition radicale qui ressusciterait essentiellement la politique d’immigration de Trump en reprenant la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique et en forçant les demandeurs d’asile à d’attendre dans ce pays pendant que leur demande est traitée.

Il a également annoncé que la chambre irait de l’avant avec son projet de destituer le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, que les républicains ont accusé de mauvaise gestion de la sécurité aux frontières.

« À notre retour la semaine prochaine, par nécessité, le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants avancera avec des articles de mise en accusation contre le secrétaire Mayorkas. Un vote aura ensuite lieu dès que possible », a écrit Johnson.

Les exigences de l’orateur jettent encore plus de doute sur la capacité du Congrès à trouver un accord sur la réforme du système d’immigration – qui est depuis des décennies l’une des questions les plus insolubles à Washington – et à soutenir deux pays que l’administration Biden considère comme des priorités en matière de sécurité nationale. Les États-Unis ont été le principal bailleur de fonds de la défense de Kiev contre l’invasion russe qui a commencé en février 2022, et après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre, Biden a affirmé dans un discours depuis le Bureau Ovale que les causes des deux pays étaient liées, et a demandé Le Congrès doit approuver une aide aux deux pays, ainsi que des fonds pour Taiwan et pour sécuriser davantage la frontière.

Johnson a répondu en demandant aux Républicains de la Chambre d’approuver un projet de loi qui financerait uniquement l’aide à Israël et réduirait également le budget de l’Internal Revenue Service, augmentant ainsi le déficit fédéral. Les démocrates, qui contrôlent le Sénat, ont rejeté à la fois cette mesure et la loi sur la sécurité des frontières, laissant les négociations bipartites sur la réforme de l’immigration comme la dernière voie restante pour obtenir l’approbation de l’aide à l’Ukraine.

Depuis l’époque de George W. Bush, les congrès et les présidents ont tenté, sans succès, de réformer le système américain d’admission des travailleurs et des immigrants. Les chances de succès des dernières négociations ont été soulignées mercredi lorsque Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, a déclaré à ses législateurs que, parce que Trump voulait faire campagne sur la réforme de l’immigration, il doutait que le parti soutienne tout accord résultant des négociations.

“Nous sommes dans un dilemme”, a déclaré McConnell, selon Actualités Punchbowl. “La politique a changé.”

Les sénateurs des deux partis ont exprimé leur indignation, Chris Murphy, le principal négociateur démocrate dans les négociations, a déclaré : « J’espère que nous ne vivons pas aujourd’hui dans un monde dans lequel une personne au sein du parti républicain détient tellement de pouvoir qu’elle pourrait arrêter un projet de loi bipartisan visant à donner au président des pouvoirs supplémentaires à la frontière afin de donner plus de sens à notre politique d’immigration.

Le lendemain, Politico a rapporté que McConnell avait changé de ton, déclarant aux républicains lors d’une réunion qu’il soutenait toujours les pourparlers. Mais le mal pourrait bien avoir été fait.

Le contrôle de la Chambre par le Parti républicain signifie que les républicains pourraient avoir les voix nécessaires pour destituer Mayorkas et, à un moment donné, Biden, contre lequel le parti a également ouvert une enquête. Mais les dirigeants démocrates du Sénat rejetteront presque certainement les accusations portées contre le chef de la sécurité intérieure, qui a profité de ses comparutions devant le Congrès pour qualifier le système d’immigration du pays de « cassé » et appeler à des réformes.

Vendredi, le plus haut démocrate du comité de sécurité intérieure a envoyé une lettre à son président républicain, Mark Green, s’opposant aux accusations portées contre Mayorkas, notant que la Chambre n’a pas voté pour approuver la destitution et que Green avait aurait promis des donateurs il y a des mois qu’il le poursuivrait.

“Rien dans cette impeachment simulé n’a respecté le précédent de la Chambre, mais tout cela a été fait pour atteindre le résultat prédéterminé que vous avez promis à vos donateurs l’année dernière”, a écrit Bennie Thompson, membre éminent du comité.