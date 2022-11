L’aide à l’inscription ouverte de Medicare est disponible – Shaw Local

Medicare Open Enrollment est là, et c’est une période tellement déroutante. En tant que bénéficiaire, vous avez le droit de revoir votre partie D et votre plan Medicare Advantage chaque année. Travailler avec un conseiller du Senior Health Insurance Program (SHIP) est un moyen gratuit et sans pression de recevoir une formation et une assistance afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur ce qui est le mieux et le plus abordable pour vous. Le Harvard Community Senior Center a des conseillers SHIP et des emplacements satellites à Woodstock et Crystal Lake et peut se rencontrer maintenant et toute l’année pendant que vous vous préparez à vous inscrire à Medicare. Les inscrits actuels à Medicare ont jusqu’au mercredi 7 décembre pour revoir leurs plans. Nous sommes heureux de vous aider à comprendre, et notre service est gratuit. Pour prendre rendez-vous, composez le 815-943-2740.

Lynda Rohé

Harvard