Amazon a écrit au président Biden jeudi pour proposer son assistance en matière de communication et de technologie. Microsoft ouvre son campus de bureaux largement vide en tant que centre de vaccination dans le cadre d’un partenariat plus large avec l’État de Washington. Starbucks affecte des employés de ses services d’exploitation et d’analyse pour aider à concevoir des sites de vaccination, en donnant la main-d’œuvre au même État tout en continuant à payer les employés.

Alors que certains détaillants et chaînes de pharmacies ont été directement impliqués dans le déploiement de la vaccination contre les coronavirus, le plus surprenant est le nombre d’entreprises qui ont offert de l’aide alors qu’elles n’avaient pas grand-chose à voir avec les soins de santé.

Ce que ces entreprises ont, ce sont de vastes empreintes nationales, une main-d’œuvre importante, d’énormes entrepôts de distribution et, dans certains cas, des immeubles de bureaux vides. Et ils ont l’argent à épargner pour un effort de service public qui pourrait renforcer à la fois leur image publique et leurs résultats.

«Les grandes entreprises peuvent voir grand», a déclaré Arthur Herman, senior fellow à l’Hudson Institute, un groupe de réflexion à Washington, DC «Elles peuvent se permettre de prendre du recul et de réfléchir à leur rôle en tant que force sociale dans leur état et dans le pays. Ils disposent également d’énormes chaînes d’approvisionnement et de connexions logistiques. »