L’aide à la Syrie frappée par le séisme ralentie par les sanctions et les divisions de la guerre

BEYROUTH (AP) – Même avant le tremblement de terre dévastateur de lundi, l’acheminement de l’aide vers toutes les régions de la Syrie battue par la guerre était semé d’embûches politiques et logistiques de taille.

Ces obstacles n’ont fait que se multiplier à la suite de la catastrophe qui a tué des milliers de personnes en Turquie et en Syrie et détruit des milliers de bâtiments.

Les dommages aux routes et autres infrastructures dans le sud de la Turquie ont empêché l’aide d’atteindre le nord de la Syrie, une région déjà dévastée par 12 ans de conflit.

Pendant ce temps, le gouvernement de Bashar Assad à Damas est toujours un paria dans une grande partie de la communauté internationale, sanctionné par les États-Unis et les pays européens, qui hésitent à acheminer l’aide directement via le gouvernement. Les responsables américains et européens ont clairement indiqué que le tremblement de terre n’y changerait rien.

Les secouristes disent que les retards pourraient coûter des vies, alors que les équipes de secours locales luttent pour sortir les familles et les enfants des décombres et trouver un logement pour les survivants dans un climat hivernal brutal.

Un problème clé qui complique la dispersion de l’aide est “la guerre et la façon dont la réponse de l’aide est répartie entre les zones rebelles et Damas”, a déclaré Aron Lund, membre du groupe de réflexion basé à New York Century International qui étudie la Syrie.

Alors que la majorité de la Syrie est sous le contrôle du gouvernement de Damas, la majeure partie du nord est contrôlée par des groupes différents – et parfois en conflit. Le nord-ouest est divisé entre des terres contrôlées de facto par la Turquie et par Hayat Tahrir al-Sham, un groupe rebelle lié à al-Qaïda. Le nord-est de la Syrie est principalement détenu par des groupes dirigés par des Kurdes soutenus par les États-Unis.

Depuis des années, l’aide étrangère est acheminée dans la province du nord-ouest d’Idlib via la Turquie, en raison de la difficulté de passer par Damas. Mais la zone du sud de la Turquie traditionnellement utilisée comme zone de rassemblement a elle-même été fortement endommagée par le tremblement de terre.

L’acheminement de l’aide dans le nord-ouest de la Syrie a été “temporairement interrompu” mardi, a déclaré un porte-parole des Nations Unies à l’Associated Press, en raison de dommages aux infrastructures et de difficultés d’accès routier.

En particulier, les dommages à l’aéroport de Hatay et à la route menant au poste frontière utilisé pour l’aide, Bab al-Hawa, retardaient les expéditions, a déclaré Emma Beals, chercheuse non résidente à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington.

“Il y a aussi le fait qu’il y a d’énormes besoins en Turquie même”, a-t-elle déclaré.

L’une des causes des blocages est que le mandat de l’ONU pour l’acheminement de l’aide au territoire ne lui permet d’entrer que par le point de passage de Bab al-Hawa, a déclaré Beals. En outre, les équipes de recherche internationales peuvent être réticentes à pénétrer dans les zones touchées par le tremblement de terre contrôlées par HTS, qui est désignée comme une organisation terroriste par les États-Unis.

La “présence du groupe limite les types d’aide que de nombreux donateurs sont prêts à fournir à la région”, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de Damas et ses alliés en Russie ont saisi l’occasion pour renouveler leurs efforts pour que l’aide au nord passe par Damas. Les pays opposés à Assad ne font pas confiance aux autorités syriennes pour acheminer efficacement l’aide aux zones d’opposition et craignent qu’elle ne soit détournée au profit de personnes et d’institutions liées au gouvernement.

Natasha Hall, chercheuse principale au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, a déclaré que l’envoi d’aide via Damas vers le nord n’est pas viable dans la pratique, en particulier en cas de besoin urgent.

“Il est extrêmement difficile d’un point de vue logistique et administratif d’obtenir les approbations (de Damas)”, a-t-elle déclaré. La coordination de l’aide est également entravée “parce que le gouvernement syrien ne reconnaît pas les organisations non gouvernementales travaillant dans le nord-ouest de la Syrie”.

Lors d’une conférence de presse mardi à Damas, le chef du Croissant-Rouge arabe syrien, Khaled Hboubati, a déclaré que son groupe était “prêt à fournir des secours à toutes les régions de Syrie, y compris les zones qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement”. Il a appelé l’Union européenne à lever ses sanctions contre la Syrie à la lumière des destructions massives causées par le tremblement de terre.

Des convois d’aide et des sauveteurs de plusieurs pays, notamment l’allié clé de la Russie, ainsi que les Émirats arabes unis, l’Irak, l’Iran et l’Algérie, ont atterri dans les aéroports de la Syrie contrôlée par le gouvernement.

Pourtant, les sanctions exacerbent la “situation humanitaire difficile”, a déclaré Hboubati.

“Il n’y a même pas de carburant pour envoyer des convois (d’aide et de sauvetage), et c’est à cause du blocus et des sanctions”, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les États-Unis et leurs alliés ont résisté aux tentatives de création d’une ouverture politique par le biais de la réponse à la catastrophe. Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes lundi qu’il serait « ironique, voire contre-productif, que nous tendions la main à un gouvernement qui a brutalisé son peuple au cours d’une douzaine d’années maintenant ».

Price a déclaré que les États-Unis continueraient à fournir de l’aide par le biais de “partenaires humanitaires sur le terrain”.

De même, un porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni a déclaré que “le régime de sanctions a été mis en place en réponse aux violations des droits de l’homme et autres abus par le régime et ses copains”.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que l’aide humanitaire dans les zones contrôlées par le gouvernement passe par des organisations partenaires plutôt que par le gouvernement.

“Nos partenaires dans les zones contrôlées par le régime fournissent directement une assistance aux bénéficiaires sans contrôle ni direction du régime d’Assad”, ont-ils déclaré à AP. “Il s’agit de garantir que notre aide ne soit pas détournée par des acteurs malveillants ou le régime d’Assad et parvienne aux bénéficiaires visés.”

L’un des principaux groupes soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne est une organisation de défense civile dans les zones tenues par l’opposition connue sous le nom de Casques blancs ; L’administratrice de l’USAID, Samantha Power, s’est entretenue avec le chef du groupe mardi et “a discuté de la manière dont l’USAID peut fournir l’assistance la plus urgente nécessaire en réponse au tremblement de terre”, a déclaré son bureau dans un communiqué.

L’Union européenne a fourni une aide dans toutes les régions de la Syrie par le biais de partenaires de l’ONU et d’ONG et tente d’augmenter le financement de l’aide humanitaire, a déclaré le porte-parole de la Commission européenne, Balazs Ujvari. Il a déclaré que le gouvernement syrien n’avait pas encore officiellement demandé à l’Europe d’envoyer des secouristes et des travailleurs médicaux.

En théorie, les opérations d’aide dans les zones gouvernementales ne devraient pas être bloquées par des sanctions, puisque les États-Unis et l’UE ont des exemptions pour l’aide humanitaire.

Mais la réalité sur le terrain est parfois différente. Par exemple, a déclaré Lund, les banques pourraient bloquer les transferts pour payer les fournisseurs ou les travailleurs locaux des organisations d’aide de peur d’enfreindre les sanctions, malgré les exemptions.

En outre, les sanctions américaines et, dans une certaine mesure, celles de l’UE tentent d’empêcher la reconstruction des infrastructures et des biens endommagés dans les zones contrôlées par le gouvernement en l’absence de solution politique, ce qui pourrait entraver la reprise après le tremblement de terre, a déclaré Lund.

Pendant ce temps, dans les deux parties de la Syrie, les secouristes locaux disent que seule une aide limitée leur parvient.

“Il y a des promesses que l’aide nous parviendra mais rien n’est encore arrivé”, a déclaré le chef des Casques blancs Raed Saleh.

La rédactrice de l’Associated Press Sarah El Deeb à Beyrouth a contribué à ce rapport.

Abby Sewell et Kareem Chehayeb, Associated Press