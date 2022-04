L’aide à la pandémie et le financement de l’Ukraine en tête de la liste des choses à faire du Congrès

Le Congrès est de retour de la récréation cette semaine, et il fait face à une liste de choses à faire bien remplie.

Les législateurs espèrent accomplir beaucoup de choses avant janvier, lorsque les démocrates pourraient perdre leurs majorités à la Chambre et au Sénat et que de nombreuses politiques pourraient bientôt être écartées. Les principales priorités du dossier comprennent l’avancement de l’aide pandémique indispensable, l’approbation d’une législation visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine et l’adoption d’une version diluée de Build Back Better.

“Cette année signifie vraiment cinq mois restants, dont l’un est août, [when] très peu de choses sont faites », a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, dans une récente interview avec Chuck Todd de NBC. “Et donc nous devons vraiment déplacer les éléments clés de la législation vers la gauche [in] la Chambre et le Sénat avec tempo.

Voici quelques-uns des projets de loi que les législateurs envisagent à leur retour en session – et la probabilité qu’ils soient adoptés.

Aide pandémique

Ce que c’est: Pendant des semaines, la Maison Blanche a exhorté le Congrès à adopter davantage de financement en cas de pandémie pour aider à acheter des traitements, des tests et des vaccins. Les législateurs, cependant, ont eu du mal à approuver cette aide en raison de désaccords sur la manière dont elle devrait être payée et d’une pression républicaine pour ajouter des amendements répondant à certaines de leurs priorités législatives.

Où ça se trouve : Juste avant la pause, les démocrates et les républicains sont parvenus à un accord au Sénat sur 10 milliards de dollars d’aide au Covid-19, bien moins que les 22,5 milliards de dollars initialement demandés par la Maison Blanche. Cela serait payé en utilisant les fonds non dépensés que différentes agences ont reçus dans le cadre du plan de sauvetage américain de l’année dernière.

Les républicains du Sénat ont cependant refusé d’aller de l’avant avec un vote sur l’aide à moins que les législateurs n’envisagent un amendement préservant le titre 42, une politique d’immigration de l’ère Trump qui permet au gouvernement américain d’empêcher les non-citoyens d’entrer dans le pays en raison de problèmes de santé publique. De nombreux responsables de la santé publique soutiennent depuis longtemps que le titre 42 est inefficace pour arrêter la propagation de Covid-19, et le président Joe Biden annule maintenant cette politique.

Les législateurs n’ont pas encore résolu leur désaccord sur la voie à suivre.

“C’est le comble de l’hypocrisie de mettre fin à cet important outil de santé publique au moment même où les démocrates recherchent des milliards de plus pour Covid”, a déclaré le sénateur John Barrasso (R-WY) à Vox dans un communiqué sur le titre 42. “L’administration Biden ne peut pas gagner sur les deux tableaux et les républicains se battront pour maintenir les garanties du titre 42 en place avant que l’argent supplémentaire des contribuables ne soit envisagé.

Plusieurs démocrates de la Chambre avaient également exprimé des inquiétudes au sujet de l’accord car il n’incluait pas de financement pour la distribution mondiale de vaccins.

“Jusqu’à ce que les républicains du Sénat se ressaisissent, tout est très fluide”, a déclaré le représentant Raja Krishnamoorthi (D-IL) à Vox dans un communiqué. “Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de ce financement national en ce moment, mais moi et beaucoup de mes collègues avons besoin d’assurances fermes de la Maison Blanche que nous obtiendrons un financement mondial robuste de Covid pour accompagner le prochain programme d’aide ukrainien.”

Les secours en cas de pandémie et l’aide à l’Ukraine pourraient finalement être regroupés dans un seul projet de loi. Auparavant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, avait proposé l’option comme moyen de remédier à l’omission de l’aide mondiale, bien que d’autres dispositions puissent également être ajoutées.

“J’ai l’intention que le Sénat envisage un ensemble de crédits internationaux bipartites qui pourrait inclure une aide supplémentaire pour l’Ukraine ainsi qu’un financement pour lutter contre le Covid-19 et l’insécurité alimentaire dans le monde”, a déclaré Schumer dans un communiqué d’avril.

Quelles sont les perspectives qu’il va passer? L’approbation d’une aide accrue à la pandémie est une priorité majeure pour le Congrès, car les États-Unis pourraient manquer d’argent pour les thérapies et les injections de rappel d’ici la fin mai. Le week-end dernier, Ashish Jha, le chef de l’effort de réponse Covid-19 de la Maison Blanche, a pressé les législateurs de voter sur la question une fois de retour en session.

Ses perspectives de réussite sont cependant encore incertaines. Les dirigeants démocrates doivent encore faire face à l’impasse actuelle sur le titre 42, une tâche difficile étant donné que les modérés de leur propre parti ne soutiennent pas non plus son annulation. C’est un problème qui affectera probablement le projet de loi même s’il est accompagné de l’aide de l’Ukraine.

Aide ukrainienne

Ce que c’est: La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé qu’elle demanderait davantage d’aide à l’Ukraine alors que l’invasion militaire russe se poursuit.

“Je vais envoyer au Congrès une demande de budget supplémentaire pour que les armes et les munitions continuent de circuler sans interruption vers les braves combattants ukrainiens et pour continuer à fournir une assistance économique au peuple ukrainien”, a déclaré Biden jeudi. “Mon espoir est, et mes attentes sont, que le Congrès bougera et agira rapidement.”

Auparavant, le Congrès avait approuvé 13,6 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire, ainsi que des sanctions économiques visant le commerce russe.

Où ça se trouve : Biden n’a pas encore précisé le montant de l’aide qu’il souhaite que le Congrès approuve, bien qu’il ait appelé les législateurs à l’examiner rapidement lorsqu’il le fera.

Quelles sont les perspectives qu’il pourrait passer? Jusqu’à présent, le soutien à l’Ukraine a été particulièrement bipartite. Auparavant, l’aide humanitaire et les sanctions économiques étaient adoptées avec le soutien des républicains. Si cette tendance se poursuit, il est probable que ce package pourrait faire de même.

Les dirigeants démocrates ont également signalé qu’ils pourraient essayer de combiner ce financement avec une aide à la pandémie. S’ils le font, cela pourrait finir par rendre cette législation plus controversée pour les républicains, qui ont hâte d’aider l’Ukraine mais moins intéressés à approuver davantage de financements Covid-19.

“Si ce [Covid-19 aid] la discussion va prendre quelques semaines, nous devons prendre une décision sur le soutien ukrainien en quelques heures ou quelques jours », a déclaré le sénateur Thom Tillis (R-NC) à Politico.

Loi américaine sur l’innovation et la concurrence

Ce que c’est: Cette législation investirait dans la recherche scientifique, financerait le développement de nouvelles technologies et renforcerait la production américaine de semi-conducteurs dans le but de rendre le pays plus compétitif sur la scène mondiale.

Où ça se trouve : Le Sénat et la Chambre ont tous deux adopté leurs propres versions du projet de loi, qui ont été respectivement baptisées Loi sur l’innovation et la concurrence et Loi américaine sur la concurrence.

Les législateurs ont depuis lancé ce qu’on appelle un comité de conférence afin de concilier les différences entre les deux projets de loi. Le Sénat doit encore tenir un vote approuvant officiellement le comité, mais les pourparlers commencent déjà sur différents sujets.

Actuellement, il existe des différences importantes entre les deux projets de loi sur des questions telles que le commerce, la manière dont le financement de la National Science Foundation sera appliqué et les politiques étrangères liées au gouvernement chinois.

“Je passe beaucoup de temps à travailler pour obtenir un accord sur le titre commercial”, a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-OR), membre du comité de la conférence, dans un communiqué. “Les démocrates sont largement alignés sur nos objectifs, mais il y a de grandes différences.”

Quelles sont les perspectives qu’il va passer? Étant donné que la Chambre et le Sénat ont déjà approuvé leur point de vue sur cette législation, il est évident qu’il s’agit d’une priorité importante pour les législateurs des deux chambres.

Comme l’a dit un assistant de la Chambre démocrate à Vox, on a le sentiment que cela pourrait être le dernier grand projet de loi adopté par ce Congrès et, par conséquent, les législateurs des deux partis tenteront d’ajouter des mesures sans rapport avec le paquet. Cela fait de savoir s’ils seront capables de résoudre leurs désaccords, cependant, une question ouverte.

Résolution de la Chambre permettant aux membres du personnel de se syndiquer

Ce que c’est: Les membres du personnel du Congrès ont actuellement le droit de se syndiquer, mais ils n’ont pas les protections nécessaires pour le faire, ce qui signifie qu’ils pourraient être licenciés et mis sur liste noire s’ils essayaient. La Chambre et le Sénat doivent respectivement adopter des résolutions garantissant aux membres du personnel ces protections avant de pouvoir commencer à s’organiser.

Où ça se trouve : Le représentant Andy Levin (D-MI) a présenté pour la première fois une résolution à la Chambre en février et doit corriger une erreur de rédaction avant de pouvoir aller de l’avant, selon deux assistants démocrates. Les organisateurs syndicaux soutiennent que la solution est simple et ne devrait pas retarder un vote au sol.

Le sénateur Sherrod Brown (D-OH) devrait également introduire une résolution similaire au Sénat, bien qu’il soit moins probable qu’elle y soit adoptée puisque 10 républicains devraient signer. Les bureaux de la Chambre, cependant, pourraient commencer à se syndiquer même si le Sénat ne le faisait pas.

Quelles sont les perspectives qu’il va passer? Les leaders parlementaires avaient précédemment exprimé leur ferme soutien à la capacité des membres du personnel à se syndiquer, et 165 démocrates ont déjà signé en tant que co-sponsors de la résolution de Levin.

La question est maintenant de savoir si une cinquantaine d’autres démocrates voteront en faveur de la résolution et si les dirigeants de la Chambre la présenteront réellement.

“Tous les dirigeants, à ce stade, ont exprimé leur soutien, ont payé du bout des lèvres”, a précédemment déclaré un organisateur du Congressional Workers Union (CWU) à Vox. “Et puis ils ne l’ont pas apporté au sol.”

Une nouvelle version du projet de loi anciennement connu sous le nom de Build Back Better

Ce que c’est: Les démocrates se démènent toujours pour adopter une version de Build Back Better, leur législation sur les dépenses sociales et le climat. Alors que le sénateur Joe Manchin (D-WV), un démocrate pivot, a annoncé qu’il ne pouvait pas voter pour l’itération précédente du projet de loi, il a laissé la porte ouverte à une mesure plus étroite.

Où ça se trouve : Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement sur ce qu’une proposition spécifique pourrait inclure.

Plus récemment, Manchin a déclaré qu’il envisagerait une législation qui investirait dans les dispositions climatiques et réduirait les prix des médicaments sur ordonnance, à condition que la moitié des revenus de la facture soit utilisée pour réduire le déficit.

Cependant, il n’a pas encore offert d’engagement concret à l’égard d’un projet de loi, ce qui signifie que toute voie à suivre est encore incertaine.

Quelles sont les perspectives qu’il va passer? Les démocrates espèrent pouvoir se rallier à une forme de législation avant les mi-mandats, bien que leurs chances de le faire semblent de plus en plus minces.

Parce que le projet de loi dépend tellement du soutien de Manchin, il est difficile d’imaginer qu’une politique se concrétise tant qu’il ne l’appuie pas explicitement et publiquement.

Législation sur les prix de l’insuline

Ce que c’est: Si les démocrates sont incapables d’adopter une version de la législation Build Back Better, ils pourraient se tourner vers des projets de loi plus modestes qui traitent des prix des médicaments sur ordonnance. L’une de ces mesures vise à réduire le coût direct de l’insuline.

Où ça se trouve : La Chambre a récemment adopté une loi qui plafonnerait le prix de l’insuline à 35 $ par mois pour les patients assurés, un changement majeur par rapport aux centaines de dollars que beaucoup paient actuellement par mois. (Cependant, le projet de loi ne s’applique pas aux patients non assurés et ne modifie pas le coût du médicament réel.)

Le Sénat, quant à lui, examinera sa propre version du projet de loi, qui est dirigée par les sens. Susan Collins (R-ME) et Jeanne Shaheen (D-NH). Le bureau de Shaheen note qu’ils prévoient de présenter le projet de loi lors de la prochaine session législative.

Selon une liste de priorités que les deux sénateurs ont dévoilée début avril, la législation vise à inciter les sociétés pharmaceutiques et les assureurs à réduire le prix catalogue de l’insuline.

Quelles sont les perspectives qu’il va passer? Le Sénat doit encore adopter son point de vue sur la législation, puis la Chambre devra l’examiner. Cela nécessiterait que 10 républicains du Sénat signent le projet de loi, ce qui est un exploit difficile au cours d’une année électorale malgré l’intérêt bipartite pour la baisse des prix des médicaments sur ordonnance.