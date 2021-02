L’aide à la fabrication d’Apple au fabricant d’écouvillons nasaux COPAN Diagnostics a aidé à l’expédition de 15 millions de kits

Apple Inc. a déclaré lundi que le fabricant d’écouvillons nasaux COPAN Diagnostics avait expédié 15 millions de kits de prélèvement d’échantillons COVID-19 à des hôpitaux de Californie, du Texas et d’autres États américains, renforcés par l’aide à la fabrication du géant de la technologie. Apple a accordé 10 millions de dollars ici à la société basée à Murrieta, en Californie, en mai de l’année dernière et a envoyé des ingénieurs pour aider à réorganiser le processus de production à un moment où la pénurie de fournitures de test avait ralenti les efforts pour suivre la propagation du nouveau coronavirus.

Le fabricant d’iPhone avait initialement visé à aider COPAN à passer de plusieurs milliers de kits par semaine à 1 million de kits par semaine, les entreprises cherchant également à créer au moins 50 nouveaux emplois dans le sud de la Californie. Apple n’a pas dit lundi si l’objectif d’un million de kits par semaine avait été atteint, mais a déclaré que COPAN avait augmenté sa production de près de 4000%, ouvert une nouvelle installation et embauché 250 employés.

« Le moteur derrière cela était que tout le monde voulait faire une différence dans un laps de temps où nous pourrions faire une différence », a déclaré Normal Sharples, directeur général de COPAN, dans un communiqué.