L’aide à Gaza bloquée à la frontière égyptienne en raison de conflits à Rafah

RAFAH, Égypte — Des camions d’aide dont Gaza a désespérément besoin restent bloqués du côté égyptien du passage de Rafah, une situation qui, selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lui a laissé « le cœur brisé » lors d’une visite brève et chaotique dans la zone hautement militarisée vendredi. Lors de la visite très médiatisée du président Biden en Israël pour exprimer son soutien, il a annoncé un accord visant à acheminer l’aide vers l’enclave assiégée, mais quelques jours plus tard, les querelles sur les conditions persistent.

« Nous sommes témoins d’un paradoxe : derrière ces murs, nous avons 2 millions de personnes qui souffrent énormément : sans eau, sans nourriture, sans médicaments, sans carburant ; c’est sous le feu des critiques ; qui a besoin de tout pour survivre », a-t-il déclaré. « De ce côté-ci, nous avons vu tellement de camions chargés d’eau, de carburant, de médicaments, de nourriture – exactement les mêmes choses dont nous avons besoin de ce côté du mur. »

« Il est impossible d’être ici sans avoir le cœur brisé », a-t-il déclaré.

Guterres a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire, mais il a clairement indiqué que cela ne devrait pas être une condition préalable à l’acheminement de l’aide, qui, selon lui, devait se poursuivre quotidiennement.

À l’intérieur de Gaza, les Palestiniens ont déclaré au Washington Post que la distribution de l’aide serait extrêmement dangereuse pour eux sans un arrêt des frappes aériennes israéliennes, qui se poursuivent sur l’enclave côtière, y compris dans les zones du sud qu’Israël a déclaré être considérées comme des zones de sécurité.

Au cours des dernières 24 heures, les bombardements israéliens ont tué au moins 352 Palestiniens à Gaza et en ont blessé 669 autres, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère de la Santé basé à Gaza, Ashraf al-Qudra. Au total, au moins 4 137 habitants de Gaza ont été tués et 12 162 autres blessés dans la cinquième guerre entre Israël et Gaza, la plus sanglante à ce jour, selon le ministère.

Environ 70 pour cent des personnes tuées sont des enfants, des femmes et des civils âgés, a indiqué al-Qudra, et 1 400 autres personnes sont portées disparues sous les décombres, parmi lesquelles 720 enfants.

Lors d’un point de presse vendredi, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les avions israéliens bombardaient Gaza « à un rythme jamais vu depuis des décennies », avant la prochaine étape des opérations.

Dans le cadre d’un accord conclu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Biden a déclaré que 20 camions seraient autorisés à traverser la frontière vers la bande de Gaza assiégée. He reemphasized his commitment to the deal Friday saying “the people of Gaza urgently need food, water and medicine” in a statement.

Plus de 200 camions des Nations Unies, du Croissant-Rouge égyptien et d’autres sources attendent d’entrer à Gaza, mais les détails sur la manière dont l’aide sera vérifiée et s’il s’agira d’un flux continu restent en discussion, a déclaré António Guterres.

Un point de friction clé a été les problèmes logistiques persistants du côté israélien, a déclaré un responsable connaissant la situation qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire les négociations délicates.

Ahmed Abu Zeid, porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, a été plus direct et a imputé le retard aux « attaques ciblées d’Israël et au refus de l’entrée de l’aide » dans un communiqué publié vendredi. posté sur Xanciennement Twitter.

« Le passage de Rafah est ouvert et l’Égypte n’est pas responsable de l’obstruction de la sortie des ressortissants de pays tiers », a-t-il ajouté, faisant référence à un autre accord bloqué visant à permettre aux ressortissants américains de quitter Gaza via Rafah.

L’aide approuvée par les États-Unis se heurte à plusieurs obstacles pour atteindre les Gazaouis désespérés

António Guterres a reconnu qu’un mécanisme visant à garantir qu’aucun produit illicite n’entre en contrebande avec l’aide s’est avéré un obstacle aux négociations.

“We are now actively engaged with” Israel, Egypt and the United States, he said. « Ces vérifications doivent être efficaces et, en même temps, elles doivent être effectuées de manière pratique et rapide. »

Avant sa visite au point de passage, Guterres a inspecté un vol à l’aéroport d’Arish transportant des fournitures destinées à Gaza, ce qui a donné une idée de la nature de l’aide en attente d’entrée. L’avion transportait 44 tonnes de vivres données par les Émirats arabes unis, 17 tonnes de matériel pour les tentes et 10 tonnes de kits de traumatologie d’urgence qui seront distribués par l’intermédiaire des Nations Unies et du Croissant-Rouge égyptien.

Al-Qudra a déclaré vendredi que sept hôpitaux avaient été complètement fermés en raison des bombardements israéliens et que 21 autres centres médicaux avaient fermé leurs portes après une panne de carburant. Le carburant pour les générateurs de l’hôpital al-Shifa, le principal hôpital de la ville de Gaza et l’un des rares endroits encore dotés d’électricité, sera épuisé d’ici 24 heures, a déclaré vendredi Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de Médecins sans frontières pour la Palestine.

Depuis Rafah, Guterres a également remercié le gouvernement et le peuple égyptiens de s’être mobilisés pour soutenir l’effort d’aide, reconnaissant que « nous ne sommes pas dans un no man’s land – nous sommes sur la terre d’un pays souverain, l’Égypte » – une référence apparente qui inquiète le président Abdel. Fatah El-Sisi has raised about Israel pushing Palestinian refugees to Sinai in large numbers.

Hani Mohammed, 36, is living with his two children and 35 other family members in an apartment west of Gaza City. Il a tenté de se déplacer vers le sud après qu’Israël a exigé qu’un million de Palestiniens quittent le nord et la ville de Gaza, mais il n’a pas pu trouver un taxi abordable car les prix du carburant, si rare dans la bande, montent en flèche.

«Mes enfants ont très peur», dit-il. «Je pleure quand je suis seul. Je ne peux pas protéger la famille. Maybe I was wrong when I decided to have children in the first place when I live in Gaza. Ils punissent les civils sans aucune culpabilité. Je ne sais pas qui est vivant et qui ne l’est pas. We listen to the radio when we charge the batteries from the neighbor who has solar power.”

« J’ai besoin que quelqu’un me réponde », a-t-il poursuivi. “What’s the guilt of those kids to be terrified or killed?”