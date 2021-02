L’Aida de Verdi avec Jonas Kaufmann garde sa magnificence tout en évitant les stéréotypes

Certains opéras sont aussi magnifiques qu’un tableau. Les œuvres de Giuseppe Verdi sont bien connues pour leurs multiples couches de tons et d’ambiances telles que l’opéra de renommée mondiale sur l’esclave éthiopien Aida. Mais outre la marche triomphale et les larges chœurs, une tragédie évolue.

« Il traite de la tromperie, de la jalousie, de l’amour méprisé et des actes irrationnels des jeunes qui s’emballent avec leurs sentiments », a expliqué Jonas Kaufmann, ténor.

Plus de pyramides, de pharaons ou d’éléphants. Pour le production au Bastille à Paris, le réalisateur néerlandais Lotte de bière voulait laisser tous les stéréotypes derrière.

Ludovic Tézier, Baryton « Elle a commencé avec une sorte de distorsion qu’il y avait au 19ème siècle entre une Europe qui avait des puissances occidentales extrêmement dominantes, et des gens qui allaient être colonisés, et donc il y avait des craquements et des tensions entre les deux. »

« Les personnages d’Aida et d’Amonasro (son père) sont représentés par des marionnettes grandeur nature que nous manipulons », a déclaré Tézier. « Dans la performance, ils bougent comme nos doubles-joueurs, des doubles de corps, qui sont à la fois effrayants, fascinants et émouvants, même s’ils sont incapables d’être vraiment vivants. »

« Et c’est presque, que je suis narrateur », a expliqué Sondra Radvanovsky, soprano, « raconter l’histoire et la regarder comme une troisième personne. »

«Pour moi», a expliqué Tézier, «C’est l’un des grands miracles de cet opéra que de paraître immense comme un film d’épée et de sandale d’Hollywood mais en même temps contenir des moments très intimes et pleins de suspense ainsi que des moments psychologiques presque comme une Bergman-Film.«

Un drame comme un film épique. Avec une fin, où le héros est emprisonné dans une pyramide pour trahison. Aida suit son amant dans la mort.

« Ce moment », a ajouté Kaufmann, « où les deux ont des visions, probablement en raison du manque d’oxygène – ce paradis s’ouvre maintenant et l’âme torturée se dirige vers lui – Eh bien, c’est un peu exagéré jusqu’à ce que vous écoutez la musique et puis tout se met en place. «

« Je voudrais savoir si Aida était d’accord pour choisir la mort », a ajouté Radvanovsky. « Si elle a peur de la mort ou si elle l’embrasse. Et s’il y a une transcendance, si elle croit en la vie après la mort et qu’ils seront ensemble dans un endroit plus élevé. J’aimerais connaître le chapitre suivant! »