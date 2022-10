LaHood et Haderlein diffèrent dans leur approche de l’inflation et des politiques énergétiques pour lutter contre la hausse des coûts – Shaw Local

Avec une inflation en hausse de plus de 8% au cours de la dernière année, la représentante américaine Darin LaHood a déclaré que le gouvernement devait “cesser de dépenser de l’argent” pour arrêter la hausse des coûts, tandis que son adversaire a déclaré que les entreprises américaines devaient être soutenues pour aider à renforcer les chaînes d’approvisionnement, qu’elle dit à son tour aidera les prix.

Alors que LaHood, un républicain qui a été un ardent partisan de l’ancien président Donald Trump et a reçu L’approbation de Trump au cours de l’été, a attribué une part importante de la responsabilité de l’inflation à l’administration du président Joe Biden, son adversaire, Lisa Haderlein, une démocrate de Harvard, a déclaré qu’elle estimait qu’il s’agissait davantage d’un problème mondial que d’un problème causé par les politiques américaines.

Leur approche pour le réparer était également différente. LaHood est resté fidèle à l’approche de son parti en matière d’inflation et d’énergie, et a désigné les billions de dollars dépensés au cours des deux dernières années comme le coupable et a préconisé d’arrêter de dépenser.

Haderlein, qui était candidate dans le 16e district du Congrès après qu’aucun démocrate ne se soit présenté à la primaire de juin, a déclaré que le Congrès devait continuer à inciter les entreprises américaines à aider les chaînes d’approvisionnement au niveau national, ce qui, selon elle, aiderait à conserver les dollars américains dans le pays et coûts moindres. Elle a cité, à titre d’exemple, une série de projets de loi récemment adoptés qui visaient à encourager la production d’énergie renouvelable et l’investissement dans la technologie et la fabrication aux États-Unis.

Le 16e district du Congrès est actuellement représenté par le représentant américain Adam Kinzinger, qui ne cherche pas à être réélu. Le 16e district, qui a été déplacé dans le cadre du processus de redécoupage décennal qui a suivi le recensement de 2020, s’étend désormais de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria.

LaHood est actuellement représentant dans le 18e district, qui a été éliminé dans le cadre du redécoupage et a déplacé la maison de LaHood au nord de Peoria dans le 18e. LaHood a battu trois challengers lors de la primaire de juin.

Avant de rejoindre la Chambre des représentants, LaHood a été sénateur d’État de 2011 à 2015 et a été procureur d’État. Son père, Ray LaHood, également républicain, a été secrétaire américain aux Transports sous l’ancien président Barack Obama.

Haderlein est une échevine de la ville de Harvard et la directrice exécutive de la Land Conservancy du comté de McHenry.

Le 16e district du Congrès nouvellement dessiné comprend des parties de McHenry et traverse le centre-nord de l’Illinois, contournant les principaux centres de population tels que Rockford ou Peoria. (Fourni par le Conseil des élections de l’Illinois)

LaHood a déclaré que les dépenses du gouvernement fédéral au cours des dernières années ont joué un rôle « fondamental » dans la hausse des coûts des marchandises. Pour remédier à l’inflation, LaHood a déclaré que le gouvernement américain devait “arrêter de dépenser de l’argent”.

Alors qu’il soutenait le Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, également connu sous le nom de CARES Act, qui a injecté plus de 2 billions de dollars aux États-Unis quelques semaines après le début de la pandémie de COVID-19, LaHood a souligné d’autres législations comme l’American Rescue Plan Act, qu’il ne supportait pas.

“Nous avons injecté des billions de dollars dans l’économie”, a déclaré LaHood. “Nous n’avions pas besoin de dépenser le montant que nous avons fait.”

La loi CARES était une réponse directe au COVID-19 et visait à apporter un soulagement aux particuliers et aux entreprises touchés par la pandémie, ainsi qu’à créer des systèmes pour tester et combattre le virus.

L’American Rescue Plan Act visait la reprise et fournissait des milliards au total aux particuliers et aux gouvernements locaux.

D’autres projets de loi ont également suscité des critiques de LaHood, comme la récente loi sur la réduction de l’inflation, qui, parmi divers changements apportés à la politique des soins de santé et de l’énergie, visait à réduire l’inflation en réduisant le déficit du gouvernement fédéral en augmentant l’IRS afin qu’il puisse mieux appliquer les lois fiscales. .

Haderlein a déclaré qu’elle aimait certains des éléments de la loi sur la réduction de l’inflation, tels que les efforts pour développer les énergies renouvelables, mais a déclaré que certains avaient également besoin de temps pour travailler, notamment les efforts de l’IRS en matière d’application des taxes.

Elle a également cité d’autres lois, telles que la loi CHIPS de 2022, qui vise à stimuler les secteurs manufacturier et technologique aux États-Unis. Haderlein a déclaré que le projet de loi pourrait aider à réduire les coûts des marchandises en rendant les États-Unis moins dépendants des autres pays pour les marchandises, ce qui pourrait réduire les coûts d’expédition et renforcer les lignes d’approvisionnement aux États-Unis, ce qui, selon elle, pourrait avoir pour effet de réduire les coûts.

“Cela semble simplement améliorer de manière constante les coûts et la fiabilité de l’ensemble de la fabrication [sector],” dit-elle. “Réduire les problèmes qui résultent de la vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle est si répandue à l’échelle mondiale.”

Haderlein ne conteste pas que les dépenses fédérales ont contribué à la hausse de l’inflation, mais elle a déclaré que les États-Unis n’étaient pas les seuls à adopter l’approche qu’ils ont adoptée.

“Ce n’est pas comme si c’était un problème américain”, a-t-elle déclaré. « Nous voyons [inflation] qui se passe dans le monde entier.

Selon Haderlein, augmenter les taux d’intérêt n’est pas une bonne approche, car cela nuit à l’emploi en faisant grimper les coûts des affaires. Dans l’ensemble, elle pense que la meilleure approche consiste à continuer d’inciter les entreprises américaines à maintenir les emplois et à réduire l’inflation.

“Je pense que nous devons aborder [inflation] sous de nombreux angles différents », a-t-elle déclaré. « Nous devons garder [our dollars] domestique, plutôt que de continuer à dépendre autant de l’importation de biens et de services vitaux.

Les deux candidats ont déclaré que la hausse des coûts de l’énergie a également joué un rôle clé dans l’inflation. Alors qu’ils attribuaient une partie du blâme à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, chacun avait des idées différentes sur la manière de résoudre le problème chez lui.

LaHood a déclaré que les efforts de Biden pour s’éloigner des combustibles fossiles au profit de l’énergie verte ont fait grimper les coûts.

“C’est une sorte de tempête parfaite”, a-t-il déclaré. “Ils ont fait ce pari sur l’énergie verte… et puis vous avez ce problème géopolitique russe.”

Haderlein a déclaré qu’elle soutenait cette transition, ajoutant qu’elle devait intervenir le plus tôt possible. Pourtant, elle ne pense pas qu’il soit nécessaire de perturber complètement le secteur des combustibles fossiles.

LaHood a déclaré qu’il pensait que les États-Unis devaient redevenir indépendants en matière d’énergie, bien que données de l’US Energy Information Administration montre que les États-Unis sont devenus un exportateur net d’énergie en 2019 pour la première fois depuis 1952.

Le pays est resté un exportateur net d’énergie jusqu’à la mi-2022, les données montrent. Les données de juillet à octobre ne sont pas encore disponibles.

En réponse, LaHood a déclaré que les États-Unis puisaient dans leurs réserves de pétrole, ce qui a aidé les États-Unis à maintenir leur statut d’exportateur net. A partir de janvier 2021, lorsque Biden a pris ses fonctions, jusqu’en juillet 2022, les États-Unis a vu ses réserves de pétrole brut chuter d’environ 27 %.

LaHood a déclaré que les États-Unis devaient produire plus d’énergie, ce qui peut être fait en délivrant davantage de permis de forage “d’une manière respectueuse de l’environnement”, a-t-il déclaré.

Pour continuer à être indépendant de l’énergie, Haderlein a déclaré que la meilleure approche est d’investir dans les ressources renouvelables, qui comprennent l’énergie verte et nucléaire.

“Si nous voulons vraiment être indépendants sur le plan énergétique au-delà de deux ans mais dans 50 ans, nous devons investir dans les énergies renouvelables”, a déclaré Haderlein.