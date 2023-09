L’agronome Mankombu Swaminathan, qui a contribué à l’industrialisation du système agricole indien, est décédé à l’âge de 98 ans.

Mankombu Sambasivan Swaminathan, l’un des principaux architectes de la réduction de la faim généralisée en Inde à la fin des années 1960 et dans les années 1970, est décédé à l’âge de 98 ans des suites d’une maladie liée à l’âge.

Swaminathan, décoré de l’une des plus hautes distinctions indiennes en 1967, a contribué à transformer les États du Pendjab et de l’Haryana en greniers à blé, un projet connu sous le nom de « Révolution verte ».

Le scientifique agricole a également servi au Parlement indien en tant que législateur et a été nommé l’un des 20 Asiatiques les plus influents du 20e siècle par le magazine Time.

À la fin des années 1960 et dans les années 1970, l’agriculteur a joué un rôle déterminant dans l’introduction de l’agriculture industrielle en Inde, rendant le pays autosuffisant en nourriture et réduisant la faim généralisée. La « Révolution verte » en Inde, comme on l’appelait, a transformé les États du nord du Pendjab et de l’Haryana en greniers pour la production de blé et de riz, aidant ainsi les agriculteurs à faibles revenus.

L’initiative, désormais qualifiée d’ère de transformation dans l’agriculture indienne, a introduit des variétés de céréales à haut rendement et étendu l’utilisation de l’irrigation et des engrais. La production céréalière a augmenté de façon exponentielle, à une époque où l’Inde était en proie à une famine généralisée.

Swaminathan a également occupé des postes administratifs dans divers instituts de recherche agricole en Inde et a été l’un des principaux planificateurs du Conseil indien de la recherche agricole entre 1972 et 1979. Il a reçu le Padma Shri, l’une des plus hautes distinctions du gouvernement indien, en 1967.

Swaminathan a également été législateur à la chambre haute du Parlement indien.