L’agriculture pour sa vie : comment la santé d’une agricultrice d’Armstrong a rebondi lorsqu’elle a commencé à cultiver

Aubrey Sanjenko a été malade pendant près de cinq ans d’affilée avant qu’un travail d’été à l’extérieur dans une ferme ne commence à l’aider à se sentir mieux, et depuis, elle travaille à l’agriculture.

«Je suis tombée amoureuse de toutes les couleurs», a déclaré Sanjenko à propos de ce qui l’a poussée à se tourner vers l’agriculture.

Sanjenko est le fermier-fleuriste derrière Moss and Mirth Farm, situé à Armstrong. Son stand au marché fermier de la Revelstoke Local Food Initiative est facilement reconnaissable aux fleurs vibrantes qui bordent la table. Debout au milieu de ses magnifiques bouquets, Sanjenko a expliqué comment elle avait commencé la floriculture, ce qu’il faut pour cultiver des fleurs et comment le marché lui permet de se connecter avec ses clients réguliers.

Sanjenko plante plus de 70 000 fleurs différentes dans sa ferme. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

« Je n’ai pas grandi dans l’agriculture, bien que j’habite, techniquement, à Spallumcheen, qui se trouve juste à l’extérieur d’Armstrong, et la devise est » là où l’agriculture vient en premier « », a déclaré Sanjenko en riant, ajoutant que malgré la devise, elle n’a pas remarqué toutes les fermes quand elle grandissait.

Pendant ses études universitaires, Sanjenko a étudié la géologie et l’anthropologie dans le but d’avoir un jour une carrière qui la garderait à l’extérieur et non coincée derrière un bureau. C’est à cette époque que Sanjenko a commencé à avoir des problèmes de santé.

« Je suis tombé vraiment malade, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui n’allait pas », a déclaré Sanjenko. « Donc, pendant environ cinq ans, je me sentais mal tous les jours. »

Les problèmes de santé, a expliqué Sanjenko, comprenaient une migraine presque tous les jours pendant cinq ans et une année qui l’a maintenue endormie au lit pendant la majeure partie de l’année. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais l’agriculture a fini par devenir l’antidote de sa maladie.

« J’ai trouvé un emploi dans une ferme pendant l’été et je me sentais mieux », a déclaré Sanjenko.

Elle et sa famille n’ont jamais découvert ce qui l’avait rendue si malade pendant si longtemps, mais Sanjenko a émergé de son emploi d’été avec sa santé et une carrière qui la passionnait (au-delà de ses bienfaits pour la santé).

Lorsqu’elle a démarré sa propre ferme, elle a d’abord cultivé des légumes, mais a rencontré des problèmes. Le marché des légumes était un marché concurrentiel souvent limité par la fidélité des clients à des fermes spécifiques. La ferme de Sanjenko est petite par rapport aux grandes fermes familiales car elle fait tout elle-même, ce qui a limité sa capacité à vendre en masse.

Moss et Mirth ont une variété de bouquets. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Sanjenko a pris la décision de passer à la culture des fleurs il y a sept ans. Échangeant des poivrons colorés contre des fleurs colorées, Sanjenko était toujours capable de garder sa récolte brillante.

Moss and Mirth Farm est spécialisée dans les plantes vivaces, qui sont devenues l’une des parties préférées de Sanjenko dans son agriculture.

« C’est comme quand vous sortez et que vous avez attendu – disons que vous avez commencé une plante vivace en février, puis elle ne fleurit pas cette année, mais l’année suivante, et vous sortez et vous la voyez et vous vous dites, ‘wow , celui-là est spécial’.

Sanjenko est une vétéran de cinq ans du marché fermier local, ce qui a contribué à développer ses relations avec les clients et les autres vendeurs du marché.

Le but des fleurs peut être aussi varié que les couleurs des bouquets de Sanjenko. Parfois, elle les échange contre de la nourriture indienne de Pam’s Kitchen, mais Sanjenko a aussi des clients réguliers qui lui achètent des fleurs pour leurs proches. Une femme, a déclaré Sanjenko, achetait des fleurs chaque semaine pour la tombe de son mari.

Sous sa tente verte, les fleurs de Sanjenko ajoutent une touche de couleur au marché. (Revue de Zachary Delaney/Revelstoke)

Sa fréquence au marché a donné à Sanjenko une familiarité avec ses clients. Une question semble toujours revenir aux passants qui s’arrêtent pour voir les fleurs.

« Combien de temps vont-ils durer? »

Que la question la plus courante qu’elle reçoit sur la longévité de son travail témoigne des talents de Sanjenko.

Si jamais vous manquez le stand Moss and Mirth Farm au marché, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Sanjenko, comme ses plantes vivaces, sera de retour.

