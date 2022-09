LOMA, Colorado (AP) – Sous le soleil brûlant de l’après-midi, Joe Bernal conduit un tracteur John Deere vert brillant sur un chemin de terre à quelques kilomètres au nord du centre-ville de Fruita. Bernal se dirige vers la coupe du foin dans un champ à quelques centaines de mètres plus loin. En chemin, il montre le terrain que sa famille a acquis au fil des ans. Ses grands-parents avaient 150 acres là-bas. Ses parents ont acheté ce terrain ici. Ses arrière-grands-parents, arrivés en 1925, vivaient dans une maison juste à côté.

Autour de la terre de Bernal se trouvent les panoramas de la Grand Valley, une bande de haut désert située sur le versant ouest du Colorado marqué par des mesas et des falaises poussiéreuses et le fleuve Colorado sinueux et omniprésent, qui plonge des montagnes à l’est. Les agriculteurs et les éleveurs de Grand Valley utilisent l’eau pour irriguer des dizaines de milliers d’acres, cultivant tout, des pêches et du maïs au blé et à la luzerne.

Mais depuis 2000, les débits de la rivière ont diminué de 20% et les niveaux d’eau du lac Powell et du lac Mead ont chuté à moins de 30% de leur stockage combiné. La rivière étant surchargée, les agriculteurs de Grand Valley sont désormais confrontés à certaines des questions les plus urgentes concernant l’avenir de l’eau dans le Colorado et dans l’Ouest. Des questions sur la façon dont l’agriculture, qui représente environ 70% de l’utilisation de l’eau du fleuve Colorado dans l’État, peut être plus efficace, si l’eau peut être conservée et mise en réserve dans le lac Powell et que faire, le cas échéant, à propos de quelqu’un qui cherche à gagner de l’argent sur la ressource la plus précieuse de l’État, les soi-disant spéculateurs de l’eau.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série collaborative sur le fleuve Colorado à la veille du Colorado River Compact, signé il y a près de 100 ans. Le Colorado Sun, l’Associated Press, l’Albuquerque Journal, le Salt Lake Tribune, l’Arizona Daily Star et le Nevada Independent travaillent ensemble pour explorer les pressions sur le fleuve en 2022.

Dans la Grand Valley, une grande partie des préoccupations concernant les investissements privés à but lucratif dans la rivière se sont concentrées sur une société d’investissement new-yorkaise appelée Water Asset Management, ou WAM. Dirigé par le co-fondateur Disque Dean Jr., fils d’un promoteur immobilier de New York, WAM a dépensé des millions pour acheter des terres agricoles avec des droits d’eau précieux dans cette partie du Colorado. La société est le plus grand propriétaire foncier de l’influente Association des utilisateurs d’eau de Grand Valley, qui exploite le canal Government Highline de 55 milles. Les agriculteurs du versant ouest comptent sur les droits d’eau supérieurs du canal pour irriguer environ 24 000 acres de terres agricoles.

Lorsque le New York Times a déclaré dans un titre de janvier 2021 que “Wall Street regarde des milliards dans l’eau du Colorado”, les utilisateurs d’eau du Colorado ont exprimé une grande inquiétude quant aux motivations de l’entreprise.

“L’inquiétude était que les investisseurs extérieurs d’un fonds spéculatif new-yorkais n’aient pas le même calcul économique et sociologique pour décider de louer ou de vendre leur eau qu’un résident de longue date”, a déclaré Anne Castle, chercheuse principale au Getches-Wilkinson Center for Natural. Ressources, énergie et environnement à l’Université du Colorado, a déclaré. “Les agriculteurs et les éleveurs générationnels vont réfléchir à l’impact sur leurs voisins, les communautés locales et ce que feront leurs enfants si l’eau quitte le ranch.”

Les politiciens de l’État ont examiné la question de la spéculation privée sur l’eau lors de la dernière session législative. La loi du Colorado exige déjà que l’eau soit utilisée à des fins « bénéfiques », par exemple pour irriguer une ferme, alimenter des robinets dans les villes ou être laissée dans la rivière à des fins environnementales ou récréatives. Vous ne pouvez pas simplement acheter des droits d’utilisation de l’eau et vous y asseoir. Un projet de loi d’État, cependant, a tenté d’examiner s’il serait viable de limiter la vente d’eau dans le Colorado achetée spécifiquement pour réaliser un profit plus tard. Mais dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire avec leurs droits de propriété privée est une proposition délicate. Le projet de loi n’a pas dépassé le Comité de l’agriculture et des ressources naturelles.

Il y a trois ans, Water Asset Management a acheté une ferme à un propriétaire foncier qui louait des terres à Bernal, qui cultive de la luzerne, du maïs et d’autres cultures au nord de Fruita. Membre du conseil d’administration de l’association des usagers de l’eau, Bernal a depuis loué quelques autres champs appartenant à WAM. Comme il le dit, il n’est ni l’avocat de WAM ni son adversaire. “Je n’arrête pas de dire:” Jusqu’ici tout va bien “”, a déclaré Bernal. « Suis-je content qu’ils soient là ? Pas vraiment. Les aurais-je invités ? Non. Comment vont-ils maintenant ? Ils sont aussi bons que n’importe quel propriétaire que j’ai eu.

PROGRAMMES D’ÉCONOMIE D’EAU

Il y a quelques années, par l’intermédiaire des utilisateurs de l’eau de Grand Valley, Bernal a inscrit des terres dans un projet de conservation de l’eau connu sous le nom de programme pilote de conservation du système, parfois appelé programme «d’achat et d’assèchement» ou de mise en jachère. Le projet, qui s’est déroulé de 2015 à 2018, a été conçu en partie comme un test de la façon dont le paiement des agriculteurs pour des terres en jachère volontaire et temporaire pourrait réellement ressembler à la pratique.

Le redémarrage du programme était un élément clé d’un plan que les États du bassin supérieur du Colorado, de l’Utah, du Nouveau-Mexique et du Wyoming ont publié en juin en réponse à l’appel du commissaire du Bureau of Reclamation, Camille Touton, à couper entre 2 millions et 4 millions d’acres-pieds du fleuve Colorado. consommation d’eau d’ici l’année prochaine. Le programme original de quatre ans du bassin supérieur, financé par les principaux services publics d’eau et l’argent de la Walton Family Foundation, a dépensé plus de 8 millions de dollars et réduit la consommation d’environ 50 000 acres-pieds, selon les rapports compilés par la Commission du fleuve Upper Colorado.

Le sénateur américain du Colorado, John Hickenlooper, a présenté fin juillet une législation qui réautoriserait effectivement le programme. Si le projet de loi, qui n’a pas encore été adopté par le Sénat, finit par être adopté, il semble y avoir de l’argent de l’autre côté sous la forme des 4 milliards de dollars de financement de la sécheresse inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation dirigée en partie par le sénateur américain. Michel Bennet. L’argent fédéral sera disponible par l’intermédiaire du Bureau of Reclamation pour que les États et d’autres entités publiques paient les utilisateurs d’eau pour réduire volontairement leur utilisation.

Lorsque Bernal a entendu parler pour la première fois du concept de programme pilote, il a pensé que cela pourrait lui ouvrir des possibilités utiles, un moyen d’optimiser son fonctionnement. Peut-être qu’il pourrait obtenir un revenu garanti. Ou peut-être que cela lui donnerait une chance de faire du nivellement sur un terrain qu’il ne pourrait pas faire autrement. Heck, peut-être qu’il pourrait même travailler un peu moins.

Troy Waters, membre du conseil d’administration de la Grand Valley Water Users Association, un agriculteur de cinquième génération au nord de Fruita, a déclaré qu’il était d’abord résistant à ce type de programme, mais qu’il a finalement participé au projet pilote initial et a beaucoup appris en le faisant.

“Avec tous les problèmes qui se posent sur le fleuve Colorado, je pense que des programmes comme celui-ci pourraient devenir un mal nécessaire”, a déclaré Waters. «Je pense que le Colorado va devoir faire sa part; même si j’ai toujours l’impression que tout ce gâchis est la faute du bassin inférieur – ils l’ont créé. Les États du Bassin Inférieur viennent de vider bon gré mal gré leurs réservoirs.

Conçu correctement, Bernal pense qu’une sorte de programme de banque d’eau pourrait aider à atténuer la crise. “Je pense qu’un programme de banque d’eau largement distribué peut avoir un faible impact sur une communauté et je pense qu’il peut toujours être bénéfique pour ce que nous faisons.”

Mais il craint également que les efforts visant à réduire l’utilisation de l’eau ne modifient le caractère de l’endroit où il a grandi, où le plateau de roches rouges du Colorado National Monument s’élève au-dessus de la rivière. Si trop de terres sont en jachère, Bernal craint que cela n’ait un impact négatif sur la coopérative locale ou le producteur de semences ou le camionneur qui vit sur la route ou le mécanicien à temps partiel qu’il emploie ou son fils Bryan ou son neveu Mario Baleztena qui font ça travailler avec lui à plein temps.

“Imaginez si nous n’avions pas ce système d’irrigation”, a déclaré Bernal. “Il n’y aurait rien d’autre à voir que le Monument.”

Mais c’est un équilibre délicat, dit-il. Par exemple, il sait que le terrain qu’il loue à WAM pourrait être inscrit dans un projet de conservation du système redémarré, apportant de nouveaux revenus aux propriétaires. “WAM aimerait bien voir un programme”, a-t-il déclaré.

“Cela pourrait nuire à l’ensemble du système s’ils essayaient d’en mettre trop”, a déclaré Waters à propos de WAM qui pourrait inscrire des terres dans tout futur programme d’économie d’eau. Waters a déclaré qu’il voudrait un programme qui ne permette à aucun individu d’inscrire trop de terres ou qu’il y ait trop de terres en jachère dans l’ensemble de la vallée.

“Si vous enlevez un quart du terrain de la ferme”, a déclaré Waters, “si ce n’est pas bien géré, toute cette vallée se transformera en un bol de poussière.”

Chris Outcalt, Associated Press