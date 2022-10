L’agriculture en classe dans les comtés d’Ogle et de Carroll reçoit une subvention – Shaw Local

OREGON – Les programmes d’agriculture en classe de l’Illinois dans les comtés d’Ogle et de Carroll ont été parmi ceux qui ont reçu une partie de 647 000 $ en dollars de subventions distribués à 80 coalitions desservant 89 comtés, a déclaré Melinda Colbert, coordinatrice du programme pour l’Université de l’Illinois Extension-Ogle County.

Les subventions de la Fondation IAA peuvent être utilisées pour du matériel pédagogique et des formations durant l’année scolaire en cours. Dans les comtés d’Ogle et de Carroll, les programmes offrent aux étudiants des opportunités pratiques de découvrir l’agriculture au niveau local et mondial, a déclaré Colbert.

“L’octroi de ces subventions garantit l’accès à des cours mettant l’accent sur les STEM qui intègrent un contenu agricole précis pour les enseignants et les étudiants”, a déclaré Kevin Daugherty, directeur de l’éducation du programme Ag in the Classroom.

Daugherty a déclaré que la sensibilisation par le biais du programme d’alphabétisation agricole a continué de croître. Plus de 650 000 étudiants et près de 40 000 enseignants utilisent les leçons développées par le programme.

La Fondation IAA est la branche caritative de l’Illinois Farm Bureau. La fondation finance des magazines, des bourses d’enseignants et des académies d’été.

« Une sensibilisation constante nécessite des partisans inébranlables », a déclaré Susan Moore, directrice de la Fondation IAA. « Nous sommes reconnaissants aux donateurs annuels qui comprennent l’importance des efforts pour améliorer l’alphabétisation agricole. Chaque année, il y a de nouveaux élèves de quatrième année avec qui se connecter, et nos donateurs comprennent et apprécient les efforts de l’IAICT pour faire le travail.

Les organisations partenaires de for Ag in the Classroom sont Illinois Farm Bureau, Facilitating Coordination in Agricultural Education, University of Illinois Extension, Illinois Beef Association, Illinois Corn Marketing Board, Illinois Pork Producers Association, Illinois Soybean Association, Midwest Dairy Association, Illinois Department of Agriculture et l’Association des districts de conservation des sols et des eaux.