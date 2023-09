L’agriculture de Floride perd entre 78 et 371 millions de dollars à cause de l’ouragan Idalia, selon une estimation préliminaire

ST. PETERSBURG, Floride (AP) — Pertes agricoles en Floride dues à Ouragan Idalia sont estimés entre 78 et 371 millions de dollars, les producteurs subissant également des dommages considérables aux infrastructures telles que les plates-formes d’irrigation et les clôtures, selon un rapport préliminaire publié jeudi par l’Université de Floride.

L’ouragan de catégorie 3 a touché terre le 30 août le long de la région de Big Bend en Floride avec des vents maximums soutenus de près de 125 mph (205 km/h), balayant les zones rurales qui comprennent des cultures telles que les arachides et le coton ainsi que des exploitations de bétail, de volaille et d’aquaculture.

Les pertes prévues pour le bétail sont estimées entre 30,1 et 123,4 millions de dollars, selon le Rapport de l’Institut des sciences alimentaires et agricoles de l’Université de Floride. Les estimations des pertes pour les grandes cultures et les cultures en rangs se situent entre 30,7 millions de dollars et 93,6 millions de dollars, les produits de serre et de pépinière représentant entre 4,7 millions de dollars et 68,8 millions de dollars.

Les chercheurs ont déclaré que les larges fourchettes de ces estimations se rétréciraient à mesure que davantage d’évaluations sur le terrain seraient réalisées. Les principaux impacts agricoles de la tempête se sont produits dans les comtés de Dixie, Hamilton, Lafayette, Madison, Suwannee et Taylor, dans une zone située entre le golfe du Mexique et la frontière de l’État de Géorgie. Quatre personnes en Floride ont été tuées lors de l’ouragan, selon les rapports du médecin légiste du Florida Department of Law Enforcement.

« Chaque tempête entraîne des vitesses de vent et des précipitations différentes, et même si nos méthodes nous permettent d’estimer une fourchette crédible de pertes compte tenu de certaines caractéristiques d’une tempête, nous nous appuyons toujours sur des rapports de première main pour bien comprendre les pertes et les dommages causés par une tempête particulière. « , a déclaré Xiaohui Qiao, professeur de recherche universitaire et analyste de données.

L’estimation préliminaire des pertes n’inclut pas les infrastructures agricoles, mais le rapport révèle que certaines des pertes les plus graves concernaient les systèmes d’irrigation, les toits des bâtiments agricoles arrachés et les dommages causés aux clôtures. Les chercheurs ont du mal à calculer ces pertes dans un premier temps en utilisant diverses sources de données et modélisations, car il n’y a pas suffisamment de données de référence disponibles sur les tempêtes passées.

« Cependant, nous pensons qu’Idalia nous aidera à rassembler des informations cruciales pour construire ces données de base pour les évaluations futures », a déclaré Christa Court, professeur adjoint au département de recherche de l’université. Département d’économie de l’alimentation et des ressources.

Jeudi également, Le commissaire à l’agriculture Wilton Simpson a annoncé un programme d’assistance destiné à la réparation ou au remplacement des systèmes d’irrigation existants. Le programme offre un taux de remboursement de 75 % jusqu’à un maximum de 150 000 $ par producteur ou entité à l’exception de ceux entièrement couverts par une assurance, selon un communiqué.

Simpson a déclaré que le programme « soutiendra nos producteurs les plus durement touchés, qui ont perdu une grande partie de leur récolte de 2023 et qui cherchent maintenant des moyens de réparer ou de remplacer des centaines de systèmes d’irrigation avant la prochaine saison de croissance ».

Le rapport de l’université est l’un des nombreux moyens par lesquels les agences fédérales et étatiques déterminent la manière de distribuer la réponse et l’assistance en cas de catastrophes naturelles telles que les ouragans. Un rapport final sera publié dans les semaines à venir et comprendra des estimations des pertes agricoles comté par comté.

L’agriculture de Floride et les industries connexes telles que la transformation ont représenté plus de 270 milliards de dollars de chiffre d’affaires et ont soutenu quelque 2 millions d’emplois en 2022, selon le rapport. Estimation de l’Université de Floride. Seule l’industrie du tourisme est plus importante en Floride.