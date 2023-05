L’agressivité de l’Europe vis-à-vis de la Chine vient de ses États post-soviétiques

Commentez cette histoire Commentaire

Le sommet des dirigeants du Groupe des sept démocraties riches, organisé ce week-end au Japon, a déclenché une nouvelle série de bousculades avec la Chine. Un communiqué du G-7 aux termes sévères a exhorté Pékin à faire davantage pour arrêter l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a condamné ses pratiques commerciales supposées « malignes » et s'est engagé à « favoriser la résilience à la coercition économique » – c'est-à-dire à protéger leurs économies d'être surexposées à l'essor de la Chine. marché et industrie d'exportation. Pourtant, le communiqué principal insiste sur le fait que les nations du bloc « se tiennent prêtes à établir des relations constructives et stables avec la Chine ». Mais la réaction de Pékin a clairement montré la mauvaise opinion de la Chine sur l'approche adoptée par les États-Unis et certains de ses plus proches alliés.

La Chine a convoqué lundi l’ambassadeur du Japon à Pékin pour un dénigrement de ce qu’un diplomate chinois a décrit comme la « confrontation des blocs et la mentalité de guerre froide » du G-7. Une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères au cours du week-end a fustigé les brimades du G-7 : « L’époque où quelques pays développés occidentaux s’ingéraient délibérément dans les affaires intérieures d’autres pays et manipulaient les affaires mondiales est révolue pour toujours », pouvait-on lire.

Pourtant, le peu de choses qui ont été annoncées concernant la Chine par les dirigeants du G-7 au Japon devrait être une surprise. Le sommet a offert la dernière preuve d’une vision occidentale plus belliciste de la Chine. Cela faisait suite aux remarques de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en mars, sur la nécessité de « dérisquer » – sinon de « découpler » – les économies de son continent de la Chine, en protégeant les chaînes d’approvisionnement, les réseaux numériques et en limitant les transferts de données sensibles. technologie aux entreprises chinoises. Le mois dernier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a vanté la nécessité de contrôles à l’exportation sur tous les biens et technologies qui «pourraient faire pencher la balance militaire» en faveur de la Chine.

« Tous les pays du G7 n’ont pas une approche intransigeante vis-à-vis de la Chine, mais ils peuvent s’entendre sur les domaines dans lesquels ils doivent se protéger contre la Chine et l’élément le plus récent. [to that debate] C’est ainsi qu’ils doivent réagir contre la coercition économique », a expliqué Ryo Sahashi, professeur agrégé de politique internationale à l’Université de Tokyo, au Financial Times.

Loin du G-7, les puissances non occidentales cherchent la paix en Ukraine

En Europe, le changement est palpable. Alors que les échanges commerciaux restent robustes entre l’Union européenne et la Chine, les décideurs politiques de nombreuses capitales du continent partagent le scepticisme et les appréhensions croissantes des États-Unis concernant l’influence chinoise, la portée des entreprises technologiques chinoises et l’empreinte des ambitieux projets d’infrastructure mondiaux de Pékin. L’Italie semble se préparer à quitter l’initiative chinoise Belt and Road, après être devenue le premier pays du G-7 à y adhérer en 2019.

« Nous ne sommes plus ce continent naïf qui pense, ‘Wow, le merveilleux marché chinois, regardez ces opportunités !' », a déclaré Philippe Le Corre, analyste français à l’Asia Society Policy Institute, à mes collègues. « Je pense que tout le monde l’a compris. »

« Les espoirs que la Chine aiderait à stimuler les économies européennes ont été assombris par des préoccupations concernant la concurrence, l’influence et l’exposition », ont écrit mes collègues lundi. « Le virage autoritaire de Pékin sous le président Xi Jinping, sa belligérance envers Taïwan autonome et son incapacité à condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont tous sonné l’alarme. Les décideurs européens sont méfiants après avoir vu comment la dépendance à l’égard de l’énergie russe a limité leur effet de levier lorsque les chars du président Vladimir Poutine ont roulé vers Kiev.

Dans une déclaration après la réunion, le G-7 a cité un épisode particulier de «coercition» chinoise – lorsque la Chine a interrompu la plupart de ses importations en provenance de Lituanie en 2021 après que le petit État balte a autorisé Taïwan autonome à ouvrir un bureau de représentation à Vilnius sous le nom de « Taïwan ». Pour Pékin, une telle désignation franchit une ligne rouge ; d’autres pays, dont les États-Unis, hébergent des bureaux taïwanais qui portent le nom de « Taipei », ce qui est plus acceptable pour la Chine.

Mais la Lituanie a décidé de ne pas reculer dans son bras de fer avec la Chine, et deux ans plus tard, semble justifiée dans sa démarche. Le bureau de Taiwan reste – son nom intact – mais le commerce avec la Chine a été rétabli, bien que les ambassadeurs ne soient pas revenus dans les deux pays. « Nous avons été découplés par la Chine », a récemment déclaré au Wall Street Journal Gabrielius Landsbergis, ministre lituanien des Affaires étrangères, « mais nous avons montré qu’il était possible d’y résister, et de ne pas abaisser notre seuil en matière de valeurs ».

Landsbergis est l’un des diplomates les plus francs d’Europe sur la Chine, et a récemment fustigé Pékin sur les réseaux sociaux après qu’un diplomate chinois à la télévision française ait semblé remettre en question la souveraineté des États post-soviétiques comme la Lituanie. Il a cité ces remarques comme preuve de « la raison pour laquelle les États baltes ne font pas confiance à la Chine pour » négocier la paix en Ukraine ». Il a publié un long fil de tweet après la visite controversée du président français Emmanuel Macron en Chine, qui, selon les critiques, était trop conciliante avec Pékin. « Nous avons choisi de ne pas voir la menace d’agression russe, et maintenant nous choisissons de ne pas voir la menace d’agression chinoise », a écrit Landsbergis dans les jours qui ont suivi le voyage de Macron. « Nous sommes sur le point de répéter la même erreur. »

Comme d’autres responsables de pays d’Europe centrale et orientale, Landsbergis a souligné que l’expérience de son pays émergeant de l’ombre de l’Union soviétique était la raison de sa vision plus dure de Moscou et de Pékin. « Peut-être que je flatte mon pays, mais j’ai tendance à croire que nous ressentons peut-être mieux que d’autres le vent des bouleversements géopolitiques », a déclaré Landsbergis au Wall Street Journal. « C’est peut-être parce que nous en sommes nés. Et il est toujours vivant, très vivant.

La Lituanie n’est pas la seule à embrasser ouvertement Taïwan. En mars, le président de la chambre basse du Parlement tchèque a conduit une délégation de 150 membres dans la nation insulaire. Les deux pays ont convenu d’une liste d’accords qui ont irrité la Chine, notamment des transferts d’armes et des accords de collaboration sur la recherche de drones et d’approfondissement des liens entre les groupes de réflexion sur la sécurité nationale.

Dans une interview au début du mois avec le Washington Post, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a déclaré que son gouvernement n’avait aucun intérêt à « provoquer » la Chine ou à franchir les « lignes rouges », mais a salué la « forte relation » entre Taïwan et la République tchèque. Il a décrit la tentative de Pékin de créer un coin en Europe avec une initiative d’investissement impliquant un bloc de ce qui était autrefois 17 pays pour la plupart d’Europe de l’Est – maintenant seulement 14 – comme « pas quelque chose qui a maintenant une quelconque pertinence ».