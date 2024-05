L’agression présumée de Diddy et la violence contre les femmes remontent à l’université

Sean « Diddy » Combs les violences présumées envers les femmes remontent à ses jours d’étudiant à l’Université Howard à la fin des années 1980, lorsque le futur magnat du hip-hop aurait attaqué une petite amie à l’extérieur de son dortoir, horrifiant ses camarades de classe et ses amis, affirment trois sources. Pierre roulante.

Combs aurait crié de manière « belliqueuse » à la jeune femme pour qu’elle sorte, et aurait commencé à la frapper avec ce qui semblait être une ceinture lorsqu’elle est ressortie, selon un témoin oculaire. « Elle essayait de se défendre un peu », raconte le témoin oculaire. « Elle pleurait. Et nous lui disions : « Lâchez-la ». Nous criions pour elle. (La femme au centre de l’attaque présumée a refusé de parler avec Pierre roulante.)

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Combs n’a pas spécifiquement abordé la nouvelle allégation. « M. Combs ne peut pas commenter les litiges réglés, ne commentera pas les litiges en cours et ne peut pas répondre à toutes les allégations reprises par la presse, quelle qu’en soit la source, aussi peu fiables soient-elles.», son avocat, Jonathan Davis, raconte Pierre roulante. « Nous sommes conscients que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie et sommes donc convaincus que toutes les questions importantes seront abordées dans le forum approprié, où les règles distinguent les faits de la fiction. »

L’incident non signalé auparavant faisait partie d’une période de six mois Pierre roulante enquête sur le fondateur de Bad Boy Entertainment. L’article couvrant toute la carrière, publié mardi et comprenant des entretiens avec plus de 50 personnes, a également révélé de nouveaux détails sur des agressions physiques présumées dans les bureaux de Bad Boy et affirme que Combs aurait harcelé sexuellement un associé lors d’une fête qu’il avait organisée pour célébrer son acquittement en 2001. fusillade en boîte de nuit.

Les nouvelles allégations renforcent les allégations publiques portées contre Combs dans les six poursuites pour agression sexuelle intentées par cinq femmes et un homme après que la chanteuse de R&B Casandra « Cassie » Ventura a intenté son procès explosif pour trafic sexuel en novembre dernier. Plusieurs personnes qui ont parlé à Pierre roulante a décrit Combs comme un prédateur en série qui a utilisé sa renommée, sa fortune, son statut dans l’industrie et sa réputation d’hôte de fête aimant s’amuser pour cacher un tempérament instable et un comportement narcissique dérangeant pendant des décennies.

Alors que beaucoup ont été choquées par les allégations portées contre Combs – dont certaines ont été corroborées par des images de surveillance obtenues par CNN montrant Combs battant Ventura dans un hôtel de Los Angeles en 2016 – plusieurs femmes qui ont fréquenté Howard avec Combs disent avoir vu des signes de contrôle. et personnalité abusive avant même le début de la carrière du magnat.

Combs est arrivé à cette université réputée à l’automne 1987 et a rapidement acquis la réputation d’organiser des soirées légendaires et bruyantes. Alors que certains anciens se souviennent de Combs pour ses coups « uniques » et sa personnalité extravagante et flamboyante, d’autres se souviennent de crises de rage, d’actes d’attouchements non désirés et de violence publique.

La nuit où Combs se serait présenté au dortoir historique Harriet Tubman Quadrangle de l’école et aurait commencé à crier pour que sa petite amie sorte, d’autres femmes du dortoir ont commencé à courir dans les couloirs, frappant aux portes en panique, racontent d’anciens camarades de classe. Pierre roulante. Ils tiraient la sonnette d’alarme sur le fait que Combs, connu alors sous son surnom de «Puff», attaquait la jeune femme à l’extérieur, se souvient un camarade de classe. « Puff est ici en train d’agir comme un fou. Il la bat », ont déclaré les camarades de classe, selon le camarade de classe.

« Il a crié, hurlé et s’est comporté comme un imbécile jusqu’à ce qu’elle descende les escaliers », raconte un autre étudiant de Howard qui a été témoin de l’attaque présumée. Pierre roulante. Elle a déclaré que Combs avait utilisé ce qui semblait être une ceinture pour frapper la jeune femme « partout ». S’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de l’incident, le témoin a déclaré que Combs semblait « super en colère » et « criait à pleins poumons ». Elle a dit qu’il lui « avait fouetté les fesses – comme vraiment lui a fouetté les fesses. Une troisième source a également rappelé l’agression présumée de Pierre roulante.

L’un des anciens élèves dit que Combs se présentait souvent au cours d’anglais de sa petite amie, tapant sur la fenêtre pour lui faire abandonner le cours. Les visites étaient fréquentes et sont finalement devenues visiblement indésirables, dit le camarade de classe. « Elle se tendrait [when Combs arrived]. Son énergie a changé », se souvient l’étudiante, assise à côté de la femme en classe. « Il avait juste un étrange truc de contrôle. J’avais l’impression qu’elle avait peur.

Une autre camarade de classe dit qu’elle est restée « aussi loin que possible » de Combs après qu’il lui ait « caressé » le dos sans avertissement et lui ait demandé si elle serait prête à rencontrer l’un de ses amis. Un autre ancien élève se souvient que Combs « s’est envolé » et lui a crié dessus simplement parce qu’elle l’avait interrogé en train de couper la file d’attente à la cafétéria.

La violence présumée de Combs envers les femmes était une tendance qui l’a suivi tout au long de sa vie, selon deux procès et sources. L’ancien président de Bad Boy, Kirk Burrowes, a déclaré avoir vu Combs attaquer une femme dans le bureau de Bad Boy en 1994. Lui et un autre ancien employé ont raconté Pierre roulante ils ont dû arracher Combs à la femme après avoir entendu des cris et des bruits de verre brisé. (La femme a refusé Pierre roulante’s demande de commentaire.)

Felicia Newsome, la première directrice du studio d’enregistrement de Bad Boy, Daddy’s House, dit qu’elle a un jour retenu Combs alors qu’il était sur le point de « botter le cul de cette fille » après qu’une bagarre ait éclaté entre deux femmes à propos de Christopher Wallace, alias le Notorious BIG « I Je le tiens par la taille, je lui dis : ‘Tu dois te calmer.’ Ce n’est pas votre combat’ », se souvient Newsome.

La relation de Combs avec sa partenaire de longue date, Kim Porter, décédée d’une pneumonie lobaire en 2018, était tumultueuse, selon deux sources, qui affirment que Combs l’a agressée physiquement. « Je me souviens que Kim traversait beaucoup de choses », raconte l’ancien rappeur de Bad Boy, Mark Curry. Pierre roulante. « Si vous vivez avec eux, vous voyez la relation toxique… Je pense que toutes les relations qu’il a pu avoir et que j’ai vécues autour de lui étaient comme ça. »

Alors que l’avenir de Combs est encore incertain – une enquête fédérale se profile après que des agents de la sécurité intérieure ont perquisitionné ses maisons en mars – certains qui connaissaient Combs à Howard soupçonnaient depuis longtemps que son héritage se terminerait en disgrâce. « Rien de tout cela n’a vraiment été une surprise pour moi », déclare l’un des anciens élèves de Howard qui avait connaissance de l’attaque de Combs contre un camarade de classe. « Tu es déjà un agresseur [in college]. Vous sentiez déjà que vous deviez avoir un certain pouvoir sur les gens. Un autre dit que Combs doit maintenant faire face à ses responsabilités : « Il est temps ».

