L’agression d’un adolescent de Kelowna qui a “choqué la communauté” conduit à son arrestation 9 mois plus tard

La GRC de Kelowna a arrêté trois hommes en lien avec l’agression d’un garçon de 17 ans qui s’est produite à Kelowna en novembre dernier.

Le 9 novembre 2021, trois hommes ont attaqué le garçon sur l’Okanagan Rail Trail, à l’est de Dilworth Drive. Le garçon avait besoin d’un traitement important à l’hôpital car il souffrait de côtes cassées, d’un poumon effondré, d’une commotion cérébrale, de fractures dentaires et nasales et de nombreuses ecchymoses.

La GRC a enquêté au cours des derniers mois, ce qui a permis d’identifier les suspects.

Le jeudi 25 août, la GRC a arrêté trois hommes de la région de Kelowna accusés de l’agression. Tous les trois ont été libérés sous conditions et doivent se présenter à leur comparution devant le tribunal le 15 décembre.

« Cet incident a choqué notre communauté et a bouleversé la vie de la victime et de sa famille », a déclaré le surintendant. Kara Triance, officier responsable du détachement régional de Kelowna. « La violence insensée qui modifie le sentiment de sécurité du public est intolérable et sera traitée avec la réponse complète de nos équipes.

L’enquête est toujours en cours.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

AgressionBreaking NewsTribunalKelownaTrails