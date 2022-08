L’agression au couteau de Salman Rushdie survient 33 ans après la fatwa émise sur sa vie par l’Iran

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’auteur d’origine indienne Salman Rushie a été poignardé avant un discours à Chautauqua, New York, vendredi, représentant un rappel brutal de la “fatwa” qui a été émise sur sa vie par le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini.

Rushdie a été poignardé au cou avant de prononcer un discours à l’institution de Chautauqua vendredi après avoir vécu pendant plus de trente ans sous la menace d’un édit appelant à sa mort publié par l’ayatollah Khomeiny en réponse à son livre “Les versets sataniques”.

Le gouvernement iranien s’est depuis longtemps distancié du décret de Khomeiny, mais le sentiment anti-Rushdie persistait. En 2012, une fondation religieuse iranienne semi-officielle a levé une prime pour Rushdie de 2,8 millions de dollars à 3,3 millions de dollars.

Rushdie a rejeté cette menace à l’époque, affirmant qu’il n’y avait “aucune preuve” que des personnes étaient intéressées par la récompense.

Cette même année, Rushdie a publié un mémoire, “Joseph Anton”, sur la fatwa.

La publication de 1988 “Les versets sataniques” a été considérée comme blasphématoire par de nombreux musulmans. Des manifestations souvent violentes contre Rushdie ont éclaté dans le monde entier, y compris une émeute qui s’est terminée par la violence, tuant six manifestants.

Au fil des ans, Rushdie a été un fervent partisan de la liberté d’expression et a subi des menaces de mort qui l’ont à un moment donné obligé de se cacher avec une sécurité 24 heures sur 24.

“C’est la liberté d’expression qui nous permet d’être des gens libres. Malheureusement, il y a ceux qui ne veulent pas que nous soyons libres, qui préfèrent utiliser le veto de l’assassin pour forcer la croyance et faire taire la dissidence”, a déclaré la Fondation pour les droits individuels et Expression a déclaré à Fox News Digital dans un communiqué après l’attaque contre Rushdie. “M. Rushdie a compris depuis longtemps la nécessité de la liberté d’expression. Il est l’un de ses plus ardents défenseurs : “La liberté d’expression est tout, tout le jeu de balle.”

L’agresseur de Rushdie n’a pas encore été identifié et l’état de son état n’est pas immédiatement clair, mais les rapports de la scène indiquent qu’il était vivant et respirait sans avoir besoin de RCR car il a été transporté par avion vers un hôpital voisin.

