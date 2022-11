L’agresseur présumé de Paul Pelosi comparaît devant le tribunal

SAN FRANCISCO –

L’homme accusé d’avoir pénétré par effraction dans la maison de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, d’avoir battu son mari et d’avoir cherché à la kidnapper a déclaré à la police qu’il était en “mission suicide” et avait l’intention de cibler d’autres politiciens californiens et fédéraux, selon un dossier déposé mardi devant le tribunal.

David DePape a été condamné à la détention sans caution lors de sa mise en accusation mardi devant la Cour supérieure de San Francisco. Son défenseur public a plaidé non coupable en son nom. Il s’agissait de la première apparition publique depuis l’attaque de vendredi matin pour DePape, un militant marginal attiré par les théories du complot.

Dans des documents judiciaires déposés mardi, les procureurs ont détaillé l’attaque en termes clairs dans le cadre de leur tentative de garder DePape derrière les barreaux. Paul Pelosi a été assommé par l’attaque au marteau et s’est réveillé dans une mare de son propre sang, selon le dossier.

DePape aurait déclaré qu’il avait d’autres cibles, notamment un professeur local ainsi que plusieurs éminents politiciens d’État et fédéraux – et des membres de leurs familles.

“Cette affaire exige la détention”, a écrit Jenkins dans le dossier du tribunal. “Rien de moins.”

Vêtu de vêtements de prison orange, DePape n’a parlé que pour dire à la juge Diane Northway comment prononcer son nom de famille (dih-PAP ‘). L’accusé de 42 ans doit revenir devant le tribunal vendredi.

Après l’audience, le défenseur public de DePape, Adam Lipson, a déclaré qu’il était impatient de fournir à DePape une “défense vigoureuse”. Il a également déclaré qu’il avait rencontré DePape lundi soir pour la première fois et qu’il n’avait pas encore vu les rapports de police.

« Nous allons mener une enquête approfondie sur ce qui s’est passé. Nous allons examiner l’état mental de M. DePape, et je n’en parlerai plus tant que je n’aurai pas plus d’informations », a déclaré Lipson, qui a noté qu’un détenu sans caution devant un tribunal d’État est un sujet sans intérêt. point parce que DePape a également été mis en attente par le gouvernement fédéral dans l’affaire.

Il a dit plus tard qu’il était heureux que Paul Pelosi s’améliore et s’attendait à se rétablir complètement, ajoutant qu’il a exhorté le public “à ne pas porter de jugement sur ce qu’il a appelé une situation compliquée”.

“Par expérience, je peux dire qu’il y a toujours plus dans l’histoire que ce qui est initialement rapporté”, a-t-il dit, notant “il y a beaucoup de rumeurs et de spéculations sur cet incident qui devront être triées devant le tribunal une fois que nous aurons examiné le preuve.”

“M. DePape a droit à une défense juridique vigoureuse, et nous avons l’intention de lui en donner une », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que l’épaule de DePape avait été disloquée lors de son arrestation et qu’il portait une écharpe sous ses vêtements de prison lors de l’audience.

La famille Pelosi avait demandé un lien Zoom pour pouvoir regarder les débats de mardi, mais la juge a déclaré qu’elle n’avait pas reçu la demande à l’avance.

L’attaque contre Paul Pelosi, 82 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde politique quelques jours avant les élections de mi-mandat très disputées. Les menaces contre les législateurs et les responsables électoraux ont atteint des niveaux record lors de cette première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, et les autorités ont émis des avertissements concernant la montée de l’extrémisme aux États-Unis.

DePape fait face à des accusations de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance envers les personnes âgées. Il fait également face à des accusations fédérales, notamment de tentative d’enlèvement d’un responsable américain. Ces accusations sont décrites dans un affidavit détaillant l’agression, qui a été en grande partie capturée sur des images de caméras corporelles de la police après que les autorités ont répondu à un appel au 911 du domicile de Pelosis à Pacific Heights.

À Washington, le chef de la police du Capitole américain, Tom Manger, a fourni mardi une mise à jour qui donne à réfléchir sur les protocoles de sécurité pour les membres du Congrès.

Manger a déclaré que bien que de nombreuses améliorations aient été apportées depuis l’attaque du Capitole, y compris l’embauche de près de 280 officiers d’ici la fin de cette année, “il reste encore beaucoup de travail à faire”.

“Nous pensons que le climat politique actuel nécessite davantage de ressources pour fournir des couches supplémentaires de sécurité physique aux membres du Congrès”, a-t-il déclaré.

Manger a déclaré que l’attaque contre le mari de Pelosi était “un rappel alarmant des menaces dangereuses auxquelles sont confrontés les élus et les personnalités publiques dans le climat politique controversé d’aujourd’hui”.

La présidente Pelosi était à Washington à l’époque et sous la protection de son service de sécurité, qui ne s’étend pas aux membres de sa famille. Elle est rapidement retournée à San Francisco, où son mari a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et d’autres blessures.

La procureure de district Brooke Jenkins a déclaré que l’agression contre Paul Pelosi semblait être préméditée et elle a appelé les Américains à “atténuer” la rhétorique politique.

Lors d’une conférence de presse après l’audience de mise en accusation, Jenkins a déclaré que son bureau ne publierait pas l’enregistrement du 911 ou les images de la caméra corporelle de la police à moins qu’ils ne soient présentés au procès.

Mascaro a rapporté de Washington. Les écrivains d’Associated Press Stefanie Dazio à Los Angeles et Michael Balsamo à Washington ont contribué.