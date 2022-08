L’agresseur présumé de Dave Chappelle demande son transfert dans un programme de santé mentale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’agresseur présumé de Dave Chappelle demande à être transféré dans un programme de santé mentale.

Isaiah Lee, 23 ans, a comparu lundi dans une salle d’audience de Los Angeles accompagné de l’avocat Chelsea Padilla, défenseur public adjoint, a rapporté le Post.

Selon le média, les procureurs prévoient de déposer une requête contre la demande et une audience a été fixée au 23 août.

Le programme californien de déjudiciarisation de la santé mentale permet à une personne accusée d’un crime de suivre un programme de santé mentale, tel que des conseils, ce qui pourrait entraîner le rejet des accusations.

“Quand (le défenseur public) fait valoir que quelqu’un n’a pas la pleine capacité, généralement cette personne est renvoyée pour être évaluée”, a déclaré la procureure adjointe de la ville de Los Angeles, Giselle M. Fernandez.

“Ils suivent des cours de santé mentale et ils sont en” déjudiciarisation “pendant un certain temps. Et s’ils terminent la déjudiciarisation, une affaire pourrait être rejetée s’ils réussissent la déjudiciarisation en santé mentale. Il y a beaucoup à faire. Il faut être une évaluation, et il doit y avoir une motion. Et le juge doit l’accorder. “

Lee aurait attaqué le comédien en mai alors que Chappelle était sur scène lors d’une représentation au Hollywood Bowl.

L’avocat de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a accusé Lee de quatre chefs d’accusation de coups et blessures, de possession d’une arme avec intention d’agression, d’accès non autorisé à la scène pendant une représentation et de la commission d’un acte qui retarde l’événement ou interfère avec l’interprète.

Lee aurait porté une réplique d’arme à feu avec une lame de couteau lorsque Chappelle a été attaqué lors du spectacle du Hollywood Bowl, a déclaré la police à l’époque.

Lee a déclaré au Post lors d’une interview en prison qu’il avait été “déclenché” par les blagues anti-LGBTQ + de Chappelle, et que la gifle de Chris Rock par Will Smith aux Oscars 2022 l’avait “inspiré”.

“Je m’identifie comme bisexuel … et je voulais qu’il sache ce qu’il disait déclenchait”, a déclaré Lee au point de vente. “Je voulais qu’il sache que, la prochaine fois, il devrait d’abord envisager de faire passer son matériel par des personnes que cela pourrait affecter.”

Fox News Digital s’est récemment entretenu avec son collègue comédien Gabriel Iglesias du style de comédie de Chappelle après l’annulation de son émission dans le Minnesota quelques heures avant le début de l’événement.

“En fin de compte, je suis un comique, c’est un comique”, a déclaré Iglesias lors de l’événement caritatif annuel Ping Pong 4 Purpose au Dodger Stadium lundi soir. “La capacité d’être créatif et de s’exprimer à travers des mots sur scène – c’est une de ces choses où parfois ça se passe bien, parfois ça ne va pas bien.

“En fin de compte, nous voulons tous faire le bien.”

Chappelle a reçu des réactions négatives pour certaines blagues qu’il a faites sur la communauté transgenre. Dans “The Closer”, Chappelle a discuté des controverses entourant l’identité de genre et a continué à défendre son droit à la liberté artistique malgré de fortes réactions.

“Certaines bandes dessinées sont politiques, certaines bandes dessinées sont controversées, certaines vous sautent aux yeux et tout le monde fait ce qu’il fait”, a poursuivi Iglesias. “En fin de compte, être capable de dire ce que nous devons dire sur scène pour faire passer notre art, notre message, est très important.”

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.