L’agresseur fauche sa famille avec un véhicule et en tue 2 avec un fusil de chasse

BILLINGS, Mont. (AP) – Un homme a conduit son véhicule dans une famille alors qu’ils marchaient près du parc national des Glaciers, puis est sorti et a commencé à leur tirer dessus avec un fusil de chasse, tuant un homme et blessant mortellement un enfant en bas âge avant que l’une des victimes ne parvienne à tuer l’agresseur après il a manqué de munitions, ont annoncé mardi les autorités.

David Siau, 39 ans, de Syracuse, New York, et la fille de 18 mois de Siau, McKenzie, ont été tués lors de l’attaque contre la réserve indienne des Blackfeet dans le nord-ouest du Montana.

L’agresseur, Derick Amos Madden, 37 ans, avait eu une relation antérieure avec la femme qui l’a tué et avait des problèmes de santé mentale, selon le bureau du shérif du comté de Glacier.

Madden a conduit son véhicule dans la famille Siau juste avant 21 heures dimanche alors qu’ils marchaient le long d’une route dans la petite ville d’East Glacier Park, en heurtant certains d’entre eux avant de s’écraser contre un arbre, a indiqué le bureau du shérif.

Alors que les membres de la famille tentaient de s’enfuir, Madden a tiré et tué David Siau et blessé mortellement McKenzie. La jeune fille était détenue par sa mère, Christy Siau, 40 ans, qui a été blessée par balle.

Après avoir manqué de munitions, Madden a utilisé un couteau pour attaquer et blesser gravement Christina Siau, 30 ans. Mais elle a riposté et a mortellement blessé Madden, qui est décédée sur les lieux, ont annoncé les autorités.

Deux enfants mineurs qui étaient présents ont pu s’enfuir et échapper aux blessures.

McKenzie Siau a ensuite été déclaré mort à l’hôpital Indian Health Service de Browning. Christy et Christina Siau ont été transportées par avion à l’hôpital avec des blessures graves.

Les autorités essayaient toujours de déterminer si Madden, originaire de Goldsby, Oklahoma, avait légalement le fusil de chasse.

Le bureau du shérif l’a décrit comme un “incident isolé avec un lien clair entre les victimes et Madden” et a déclaré que l’enquête se poursuivait. On ne sait pas ce qui a provoqué l’attaque de dimanche au-delà de la relation antérieure entre Madden et Christina Siau.

Les autorités locales n’étaient au courant d’aucune interaction antérieure de Madden avec les forces de l’ordre. Il travaillait récemment à East Glacier, une ville touristique et une porte d’entrée vers les montagnes du parc national des Glaciers, selon Jody Hickey, porte-parole du shérif du comté de Glacier, Vernon “Napi” Billedeaux.

Christina Siau était originaire de New York et vivait à East Glacier, où sa famille était en visite, a déclaré Hickey.

Christy Siau était une ancienne comptable des Églises baptistes américaines de l’État de New York, selon une publication sur les réseaux sociaux de l’organisation. Elle a été décrite comme « un membre de longue date et bien-aimé » du personnel de l’organisation dans une déclaration du ministre exécutif, le révérend James Kelsey.

Christy et David Siau étaient également actifs dans la First Baptist Church de Hoosick Falls, New York, a déclaré Kelsey.

