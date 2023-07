L’agresseur en série et le violeur qui ont assassiné leur amant avec un démonte-pneu sont emprisonnés

Un agresseur et violeur en SÉRIE qui a assassiné son amant avec un démonte-pneu est emprisonné depuis au moins 27 ans.

Mark Campbell, 37 ans, a forcé Jane Fitzpatrick à quitter l’hôpital contre l’avis d’un médecin avant de la tuer.

Le monstre Mark Campbell a été mis en cage pour le meurtre Crédit : Police Ecosse

Campbell a forcé Jane Fitzpatrick à quitter l’hôpital contre l’avis d’un médecin avant de la tuer Crédit : Facebook

Il l’a frappée à la tête avec l’outil – et a ensuite été retrouvée par la police dans le siège du conducteur de sa voiture avec Jane morte à côté de lui.

Le mettant en cage à la Haute Cour d’Édimbourg, Lady Poole a décrit la voiture et un mur de garage voisin à Glenrothes, Fife, couverts de sang.

Elle a dit à Campbell: «Le meurtre a été aggravé par le fait qu’il s’agit de votre partenaire et que vous étiez en liberté sous caution.

« Notre société ne tolérera pas la violence domestique. Les peines que les tribunaux infligent aux agresseurs doivent en tenir compte. »

L’escalade de la maltraitance des femmes par le monstre a commencé lorsqu’il était adolescent.

Un ancien partenaire a déclaré au tribunal qu’il avait enfoncé un doigt dans une blessure chirurgicale dans son dos et l’avait traînée hors d’un lit lors d’une agression écœurante en 2018.

Une autre femme a été jetée dans un escalier par lui et a reçu des coups de pied dans l’estomac alors qu’elle était enceinte.

Campbell a également essayé de forcer de la drogue et de la viande crue dans sa bouche.

Une troisième a été fréquemment battue et violée.

Campbell a ensuite soumis Jane, 48 ans, à une campagne d’abus de 11 mois.

Le voyou jaloux a isolé la grand-mère de ses amis et de sa famille, l’a menacée et a suivi ses mouvements et ses comptes sur les réseaux sociaux.

Avant le meurtre d’août 2021, elle s’est rendue à l’hôpital Victoria de Kirkcaldy instable à cause d’une blessure à la tête. Mais quand elle a été retrouvée, elle avait 42 blessures fraîches.

Le beau-frère de Jane, père de trois enfants, Kenny Greenlees, 54 ans, de Glenrothes, a déclaré: «C’est un monstre. Jane ferait n’importe quoi pour aider n’importe qui.

« Il a pris une vie, alors il devrait avoir la vie sans libération conditionnelle – ils devraient jeter la clé. »

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200