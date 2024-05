Un tribunal pénal spécialisé a émis un mandat de détention provisoire contre le suspect dans l’affaire de la fusillade de Robert Fico

La décision de Bratislava de ne pas envoyer d’armes à Kiev est l’une des principales raisons de la récente attaque contre le Premier ministre Robert Fico, a conclu jeudi un tribunal pénal spécialisé slovaque, alors qu’il décidait d’une mesure de contrainte provisoire contre le suspect, Juraj Cintula.

Fico a reçu plusieurs balles dans le torse le 15 mai dans la ville de Handlova, au centre de la Slovaquie. Il est actuellement en convalescence à l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale. Son agresseur présumé a été arrêté sur place et identifié plus tard par les médias comme étant Juraj Cintula, 71 ans, ancien agent de sécurité et poète publié.

Jeudi, le juge Roman Puchovsky a émis une ordonnance de détention provisoire contre Cintula, arguant qu’il « des soupçons raisonnables » qu’il a commis un « crime particulièrement grave » et un « peur raisonnable » qu’il pourrait « poursuivre l’activité criminelle » en raison de son ressentiment général envers le gouvernement.















Parlant des motivations du suspect, le juge a déclaré que Cintula était en désaccord avec une série de politiques gouvernementales, y compris le démantèlement de l’unité nationale de poursuite pour corruption, ainsi que ce qu’il a appelé « persécution » des médias et des artistes. « Ce qui est le plus important, il [Cintula] souhaite qu’une aide militaire soit fournie à l’Ukraine et considère le gouvernement actuel comme un Judas envers l’Union européenne, c’est pourquoi il a décidé d’agir », Poutchkovski a déclaré dans sa décision.

Fico s’est opposé à plusieurs reprises à la fourniture d’armes à Kiev et a mis fin à toute aide militaire slovaque à l’Ukraine dès son entrée en fonction l’année dernière. Sa politique envers Moscou et le Premier ministre hongrois Viktor Orban également « dérangé » Cintula, a déclaré le tribunal. Le suspect « n’a pas aimé » le fait que le Premier ministre avait « une bonne relation avec eux », lit-on dans sa décision.















Selon les propres déclarations de Cintula, il n’avait pas l’intention d’assassiner Fico mais cherchait simplement à « nuire à la santé » du Premier ministre pour l’empêcher d’exercer ses fonctions, indique la décision du tribunal. Il agissait « par vengeance suite à son désaccord avec la politique du gouvernement », il a ajouté.

Le vice-président du Parlement slovaque, Lubos Blaha, a qualifié Cintula de « fanatique politique » et a accusé les médias occidentaux et locaux d’avoir soi-disant dissimulé les informations explicites du suspect. « pro-ukrainien » position. Le responsable, qui est également vice-président du parti SMER-SSD de Fico, a affirmé que « Les médias libéraux américains » ainsi que SME – l’un des médias d’information les plus populaires de Slovaquie – menaient une « Campagne de désinformation » à la suite de la tentative d’assassinat.

« Les médias libéraux américains tentent de dissimuler le fait que l’assassin et terroriste potentiel Cintula est un fanatique politique de leur propre camp – pro-ukrainien, anti-Trump, progressiste. » a déclaré le politicien sur Telegram, ajoutant que « La violence politique perpétrée par leurs propres militants libéraux… ne correspond pas à leurs modèles idéologiques. »

Plus tôt, les médias slovaques avaient rapporté que Cintula pourrait être accusé de terrorisme à la suite de cette attaque. Il est actuellement accusé de tentative de meurtre.