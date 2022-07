L’agresseur du candidat au poste de gouverneur libéré sans caution — RT World News

L’homme qui a agressé le républicain new-yorkais Lee Zeldin sur scène a été libéré de prison sous son propre engagement

Les républicains de New York sont furieux de la libération de prison d’un homme qui a agressé leur candidat au poste de gouverneur lors d’un discours, affirmant que l’affaire illustre le mépris croissant de l’État pour la sécurité publique sous la direction du Parti démocrate.

Le suspect, David Jakubonis, a été inculpé de tentative d’agression au deuxième degré et libéré de prison vendredi sans avoir à payer de caution. Sa libération est intervenue quelques heures après que le vétéran de l’armée américaine, âgé de 43 ans, a accusé le représentant américain Lee Zeldin, candidat républicain au poste de gouverneur de New York, et tenté de le poignarder ou de le taillader avec une arme à double pointe.

“C’est une politique publique terrible que dans l’État de New York, vous puissiez essayer de poignarder un membre en exercice du Congrès – ou n’importe qui d’autre d’ailleurs – et être de retour dans la rue même pas six heures plus tard”, a déclaré Katie Vincentz, porte-parole de Zeldin. “Il n’y a pas assez de responsabilité pour les gens quand ils commettent des crimes, et ce n’est qu’un des nombreux exemples dont nous entendons parler à New York chaque jour.”















Une séquence vidéo de l’incident, qui a eu lieu jeudi soir près de Rochester, a montré Zeldin attrapant le bras de l’homme alors qu’il levait l’arme vers son cou. Jakubonis a été tiré au sol alors que plusieurs hommes venaient en aide à Zeldin. Le candidat républicain, qui a terminé son discours après l’arrestation de Jakubonis, se présente contre la gouverneure sortante Kathy Hochul, une démocrate.

Apparemment, parce que l’agresseur n’a pas réussi à poignarder Zeldin, l’agression a été classée comme une infraction non violente en vertu de la loi de New York. La législation adoptée en 2020 interdit aux juges de l’État d’exiger des accusés qu’ils paient une caution dans de tels cas, ce qui signifie qu’ils doivent être libérés de prison en attendant leur procès.

“Il n’y a que dans le New York de Kathy Hochul qu’un maniaque pourrait attaquer violemment un candidat au poste de gouverneur et ensuite être libéré sans caution”, Nick Langworthy, le président du Parti républicain de New York, a écrit sur Twitter. “C’est ce qui se passe lorsque vous détruisez le système de justice pénale.”

Seulement dans @KathyHochul‘s New York pourrait un maniaque attaquer violemment un candidat au poste de gouverneur, puis être libéré sans caution. C’est ce qui se passe lorsque vous détruisez le système de justice pénale. – Nick Langworthy (@NickLangworthy) 22 juillet 2022

New York a été en proie à une augmentation de la criminalité au cours des deux dernières années, y compris une augmentation des agressions apparemment non provoquées contre des piétons, en particulier des Asiatiques, à New York. Dans bon nombre de ces cas, les suspects avaient été arrêtés des dizaines de fois auparavant et relâchés dans la rue. Les vols qualifiés, les agressions criminelles et les viols ont encore augmenté jusqu’à présent cette année, augmentant respectivement de 39%, 19% et 11% par rapport au rythme de 2021, selon les données de la police.