L’ANCIEN docteur en gymnastique américain Larry Nassar s’est gâté avec plus de 10 000 $ d’avantages en prison tout en ne payant que 100 $ par an aux victimes, a-t-on rapporté mercredi.

Nassar, 57 ans, qui a été reconnu coupable d’avoir violé sexuellement des athlètes féminines, dont Simone Biles pendant des décennies, n’a dépensé que 8,33 £ par mois au cours de ses trois ans de prison pour couvrir ses peines – malgré les dépôts sur son compte au cours de cette période totalisant 12 825 $, selon un dépôt au tribunal par le procureur adjoint américain Joel Fauson.

Larry Nassar a dépensé plus de 10 000 $ sur un compte de prison fédérale tout en ne payant que 100 $ à un fonds pour les victimes mandaté par le tribunal Crédit : Reuters

L’une des victimes de Nassar était la quadruple championne olympique Simone Biles, 23 ans, qui s’est retirée de la finale du concours général individuel féminin pour se concentrer sur ses problèmes de santé mentale. Crédit : La Méga Agence

La somme est bien en deçà du paiement ordonné par le tribunal de Nassar dû au Crime Fund mis en place pour indemniser certaines de ses victimes.

Le délinquant sexuel condamné a plongé profondément dans son compte géré par le gouvernement en dépensant près de 10 784 $ en privilèges supplémentaires de nourriture, de téléphone et de courrier électronique, a rapporté le Washington Post.

Ce montant a été diffusé après que les procureurs ont déposé mercredi une requête visant à inciter le Bureau des prisons à confisquer le solde actuel du compte pénitentiaire de Nassar, qui s’élève désormais à 2 041,57 $, afin de remettre 5 300 $ mandatés par le tribunal au Fonds fédéral d’aide aux victimes d’actes criminels.

HORREUR ABUS

Les efforts du tribunal pour récupérer la tirelire de la prison de Nassar ont été soutenus par des avocats représentant les victimes de Nassar, dont la superstar et championne olympique Simone Biles, qui s’est récemment retirée de la finale par équipe des Jeux olympiques de Tokyo et du concours All Around mardi pour se concentrer sur les problèmes de santé mentale.

Dans Janvier 2018, elle a posté sur Twitter: « Je suis moi aussi l’une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar.

« S’il vous plaît, croyez-moi quand je dis qu’il était beaucoup plus difficile de prononcer ces mots à haute voix au début que maintenant de les mettre sur papier.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai hésité à partager mon histoire, mais je sais maintenant que ce n’est pas de ma faute. »

Si le Bureau des prisons n’applique pas ces politiques avec Larry Nassar – qui fait partie des pires délinquants – alors quels détenus sont tenus de rendre des comptes ? Jason Wojdylo

Le court-circuit apparent de ses victimes avait un ancien maréchal fédéral furieux.

« Si le Bureau des prisons n’applique pas ces politiques avec Larry Nassar – qui fait partie des pires délinquants – alors quels détenus sont tenus de rendre des comptes », a déclaré Jason Wojdylo, un membre récemment retraité du US Marshals Service.

Il affirme que le Bureau des prisons est catégorique dans son approche pour forcer les criminels à payer une restitution et d’autres dettes.

Selon le plaidoyer fédéral de Nassar en 2017, il doit payer un minimum de 25 $ tous les trois mois dans les jugements fédéraux.

« Toutes les sommes reçues des remboursements d’impôt sur le revenu, des gains de loterie, des jugements et/ou de tout autre gain financier anticipé ou inattendu à toute obligation financière en suspens ordonnée par le tribunal doivent être appliquées », indique le document, selon le Washington Post.

Le dossier du tribunal dans l’affaire de pédopornographie indique que Nassar, qui est emprisonné dans une prison de haute sécurité du centre de la Floride après avoir été condamné pour la première fois à plus de 175 ans de prison, n’a payé aucun des 57 488,52 $ à cinq des ses victimes.

Ils sont identifiés comme anonymes Enfant 10, Enfant 11, Enfant 28, Enfant 29 et Enfant 30.

En outre, le Post a rapporté que les dossiers des tribunaux de l’État du Michigan montrent que Nassar doit encore 834 $ après avoir plaidé coupable à des accusations de maltraitance d’enfants.

Nassar a réussi à pénétrer des femmes avec les mains sans gants lors de visites pour traiter diverses blessures.

Le nombre de victimes qui se sont manifestées dépasse 250, depuis des décennies.

Nassar, qui a été déchu de son permis de médecin en avril 2018, a admis que sa conduite n’avait aucun but médical légitime et qu’il n’avait aucun consentement des femmes victimes.

Il a été condamné à 60 ans de prison pour possession de pornographie juvénile après avoir été retrouvé avec 37 000 images de pornographie juvénile.

Puis, le 5 février de cette année, Nassar était presque assuré qu’il mourrait derrière les barreaux lorsqu’un juge a ajouté 40 à 125 ans de prison supplémentaires à trois autres infractions sexuelles.

Cette décision a porté le temps total de Nassar derrière les barreaux à 360 ans.

La juge Rosemarie Aquilina a déclaré à Nassar qu’elle venait « de signer son arrêt de mort » parce qu’il « ne méritait plus jamais de sortir d’une prison ».

Les grandes dépenses de Nassar ont été révélées des semaines après que l’inspecteur général du ministère de la Justice des États-Unis a publié un rapport de 119 pages accusant le bureau extérieur du FBI à Indianapolis de ne pas avoir répondu aux allégations que Nassar agressait de jeunes athlètes avec «le plus grand sérieux et l’urgence qu’ils méritaient. et requis.

Et lorsque les responsables du FBI ont finalement poursuivi les allégations de conduite illégale de Nassar, le rapport a déclaré que les responsables du FBI ont commis « de nombreuses erreurs fondamentales » et ont contourné les politiques critiques du bureau.

Le rapport de l’IG est le produit d’entretiens avec plus de 60 témoins, dont des victimes, leurs parents, des procureurs et des employés actuels et anciens du FBI.

Le plus flagrant des nombreux faux pas du FBI a été son retard dans l’ouverture d’une enquête jusqu’à plus d’un mois après sa rencontre avec les responsables de USA Gymnastics en 2015.

C’est la même année que USA Gymnastics rompt les liens avec Nassar et que la Michigan State University le licencie.

Le médecin du sport en disgrâce purge actuellement sa peine de 360 ​​ans dans une prison de haute sécurité du centre de la Floride Crédit : AP : Presse associée

Il y a trois ans, la championne olympique Simone Biles a tweeté : « Moi aussi, je suis l’une des nombreuses survivantes qui ont été abusées sexuellement par Larry Nassar » Crédit : Getty