L’agresseur de Salman Rushdie SALUE par les médias iraniens pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”

Les médias d’État iraniens ont salué froidement l’agresseur de Salman Rushdie comme un “homme courageux et conscient de son devoir” après que l’auteur a été poignardé au cou.

Rushdie, 75 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé à plusieurs reprises à New York hier après avoir enduré des années de menaces de mort pour son roman The Satanic Verses.

Salman Rushdie a été poignardé à plusieurs reprises lors d’un événement à New York vendredi Crédit : Getty Images – Getty

Rushdie a été soigné sur les lieux avant d’être transporté par avion à l’hôpital Crédit : AP : Associated Press

Des femmes iraniennes sont vues tenant des banderoles sur lesquelles on peut lire “Holly Coran” et “Kill Salman Rushdie” lors d’une manifestation de 89 Crédit : AFP

La police pense que l’agresseur présumé de Rushdie – Hadi Matar, 24 ans – est sympathique au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique Crédit : Twitter

L’écrivain d’origine indienne est sous ventilateur et souffre de nerfs sectionnés et d’un foie endommagé.

Alors que Rushdie reste à l’hôpital, la dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – le qualifiant d'”apostat” et d'”hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.

Il y a plus de 30 ans, le régime a appelé à l’assassinat de Rushdie, le forçant à se cacher.

La nuit dernière, les forces de l’ordre américaines ont révélé qu’une enquête initiale suggérait que l’agresseur présumé de Rushdie – Hadi Matar, 24 ans, du New Jersey – sympathise avec le régime iranien et les Gardiens de la révolution islamique.

Le journal iranien ultra-conservateur Kayhan a salué le coup de couteau dans le numéro d’aujourd’hui alors que son chef Hossein Shariatmadari a décrit Rushdie comme “dépravé”.

Il a déclaré: “Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et dépravé Salman Rushdie à New York.

« Baisons les mains de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau.

FARS News, un autre média appartenant au régime, a accusé Rushdie d’avoir “insulté le Prophète de l’Islam (PSL)” avec le “contenu anti-religieux” du livre.

L’attaque a également suscité un certain nombre de tweets écœurants.

Kevyan Saedy, un expert iranien conservateur, a écrit : “Cela mérite des félicitations : si Dieu le veut, nous fêterons bientôt que Salman Rushdie ira en enfer.”

L’activiste conservateur des médias sociaux Hossein Saremi a déclaré qu’un “lion” avait battu Rushdie, l’attaquant faisant partie des “soldats de l’islam sans frontières”.

Rushdie était présenté pour donner une conférence à des centaines de personnes sur la liberté artistique à la Chautauqua Institution, dans l’ouest de New York, lorsqu’un homme s’est précipité sur scène et s’est jeté sur le romancier, qui vit avec une prime sur la tête depuis la fin des années 1980.

Les participants horrifiés se sont précipités à son aide avec des images de la scène montrant Rushdie allongé sur la scène alors qu’une foule l’entourait.

On pouvait voir du sang éclaboussé sur un écran dans l’amphithéâtre et sur une chaise sur laquelle Rushdie était assis.

Il a été transporté par avion à l’hôpital, où il demeure et est incapable de parler.

Andrew Wylie, son agent de livres, a déclaré: “Les nouvelles ne sont pas bonnes.

“Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés ; et son foie a été poignardé et endommagé.”

Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirienne à Bombay, aujourd’hui Mumbai, avant de déménager au Royaume-Uni, a longtemps fait face à des menaces de mort pour son quatrième roman, The Satanic Verses.

Il a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane lors de sa publication en 1988.

Quelques mois plus tard, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, alors chef suprême de l’Iran, a prononcé une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à tuer le romancier et toute personne impliquée dans la publication du livre pour blasphème.

‘ÉPOUVANTABLE’

Rushdie, qui a qualifié son roman de “plutôt doux”, s’est caché pendant près d’une décennie.

Hitoshi Igarashi, le traducteur japonais du roman, a été assassiné en 1991.

Le gouvernement iranien a déclaré en 1998 qu’il ne soutiendrait plus la fatwa, et Rushdie a vécu relativement ouvertement ces dernières années.

Des organisations iraniennes, dont certaines affiliées au gouvernement, ont collecté une prime de plusieurs millions de dollars pour le meurtre de Rushdie.

Et le successeur de Khomeiny en tant que chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré aussi récemment qu’en 2019 que la fatwa était “irrévocable”.

L’agence de presse semi-officielle iranienne Fars et d’autres médias ont fait don d’argent en 2016 pour augmenter la prime de 600 000 $ (500 000 £).

Fars a qualifié Rushdie d’apostat qui “a insulté le prophète” dans son rapport sur l’attaque de vendredi.

Matar, du New Jersey, avait un laissez-passer pour accéder à l’événement et est en garde à vue.

La police d’État a déclaré avoir récupéré un sac à dos sur les lieux ainsi que des appareils électroniques.

Des flics et des agents en civil ont été photographiés hier soir au domicile de Matar à Fairview.

Le joueur de 24 ans aurait pris d’assaut la scène et aurait commencé à attaquer Rushdie – qui devait parler aux côtés de l’auteur Henry Reese.

Des témoins ont déclaré à AP News que Rushdie est tombé à travers une barrière jusqu’au sol et a été vu avec du sang sur les mains.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a qualifié l’incident d'”épouvantable”.

Il a déclaré: “Nous sommes reconnaissants aux bons citoyens et aux premiers intervenants de l’avoir aidé si rapidement.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit consterné que Rushdie ait été “poignardé alors qu’il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre”.

Des taches de ce que l’on pense être du sang sont marquées derrière un écran où Rushdie était assis Crédit : AP

Selon la police, Matar a pris d’assaut la scène et a commencé à attaquer l’auteur Crédit : AP

La dépouille de Rushdie à l’hôpital sous ventilateur Crédit : Reuters