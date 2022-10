L’agresseur de Pelosi risque 50 ans de prison

David DePape, né au Canada, se trouvait illégalement aux États-Unis, a rapporté Fox News, citant des sources d’immigration

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, était la cible réelle de David DePape, l’homme qui a brisé le crâne de son mari Paul avec un marteau, ont révélé lundi les autorités dans les documents d’accusation. DePape risque jusqu’à 50 ans de prison pour avoir agressé un membre de la famille d’un fonctionnaire et tenté de kidnapper un fonctionnaire fédéral.

Il semble également être aux États-Unis illégalement, a rapporté Fox News, citant des sources dans le domaine de l’immigration.

DePape, 42 ans, a été arrêté la semaine dernière après que la police l’ait trouvé en train de lutter avec Paul Pelosi au domicile du couple à San Francisco. Il aurait frappé la tête de Pelosi avec un marteau, envoyant l’homme de 82 ans à l’hôpital pour une intervention chirurgicale. Selon la plainte pénale rendue publique lundi, DePape a déclaré à la police qu’il était vraiment après Nancy Pelosi – qui était à Washington, DC à l’époque.

“DePape a déclaré qu’il allait prendre Nancy en otage et lui parler”, a déclaré le FBI dans un affidavit. “Si Nancy disait la ‘vérité’ à DePape, il la laisserait partir, et si elle ‘mentait’, il allait lui casser ‘les rotules’.” Après que Paul Pelosi lui ait dit que sa femme ne serait pas à la maison pendant plusieurs jours, “DePape a réitéré qu’il attendrait.”

C’est la police de San Francisco qui a arrêté DePape après l’avoir trouvé aux prises avec Pelosi pour un marteau. Après l’arrivée des policiers, la police a déclaré que DePape avait arraché le marteau et l’avait lancé dans la tête de l’homme plus âgé. Selon le FBI, parmi les preuves récupérées sur le site figuraient des attaches zippées, de la corde, du ruban adhésif, des gants et du verre brisé à l’arrière de la maison.

DePape aurait admis avoir pénétré par effraction dans la maison des Pelosis en utilisant le marteau pour briser une porte en verre et plus tard en l’utilisant pour frapper Paul Pelosi.

Alors que l’ambulance emmenait Pelosi en chirurgie, il a dit à la police que DePape s’était présenté dans sa chambre à 2h30 du matin pour demander à parler à “Nancy” et qu’il ne l’avait jamais vu auparavant, toujours selon les documents judiciaires.

DePape est né au Canada et est arrivé aux États-Unis il y a 20 ans, mais avait dépassé la durée de son visa et se trouvait illégalement dans le pays, a déclaré à Fox News une source de l’Immigrations and Customs Enforcement (ICE).

Il encourt désormais jusqu’à 20 ans de prison pour “tentative d’enlèvement d’un responsable américain en raison de l’exercice de ses fonctions officielles” et jusqu’à 30 ans pour “Agression d’un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire américain avec l’intention d’exercer des représailles contre le fonctionnaire en raison de l’exercice de ses fonctions officielles”, a annoncé lundi le bureau du procureur américain du district nord de Californie.