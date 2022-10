L’agresseur de Paul Pelosi, un Canadien, inculpé

L’homme qui aurait attaqué Paul Pelosi, le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, a été inculpé lundi de chefs d’accusation fédéraux d’agression et de tentative d’enlèvement.

David DePape, 42 ans, a été inculpé d’un chef d’accusation de “tentative d’enlèvement d’un responsable américain en raison de l’exercice de ses fonctions officielles”, selon le bureau du procureur américain du district nord de Californie.

Cette accusation est passible d’un maximum de 20 ans de prison.

Il a également été inculpé d’un chef d’agression contre un membre de la famille immédiate d’un responsable américain dans l’intention d’exercer des représailles contre le responsable.

Cette accusation est passible d’une peine maximale de 30 ans de prison.

Les accusations fédérales contre DePape s’ajoutent aux accusations d’État qui devraient également être annoncées plus tard lundi.

CNN a rapporté plus tôt lundi que Paul Pelosi avait été interrogé ce week-end à l’hôpital par des enquêteurs et avait pu fournir des détails sur l’attaque, ont déclaré à CNN deux sources des forces de l’ordre et une source proche du dossier.

Parmi ceux qui ont mené l’entretien figuraient des enquêteurs du FBI et des forces de l’ordre locales.



Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.