L’agresseur de Paul Pelosi, un Canadien, inculpé

SAN FRANCISCO –

L’homme accusé d’avoir attaqué le mari de la présidente américaine Nancy Pelosi avec un marteau a déclaré à la police qu’il voulait prendre la dirigeante démocrate en otage et “lui casser les rotules” pour montrer aux autres membres du Congrès qu’il y avait “des conséquences aux actions”, ont annoncé lundi les autorités.

Dans une plainte fédérale effrayante, des responsables ont déclaré que David DePape, 42 ans, portant des attaches zippées, du ruban adhésif et une corde dans un sac à dos, est entré par effraction dans la maison du couple à San Francisco tôt vendredi matin, est monté à l’étage où dormait Paul Pelosi, 82 ans, et a demandé à parler à “Nancy”.

“Cette maison et l’oratrice elle-même étaient spécifiquement ciblées”, a déclaré le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins, lors d’une conférence de presse lundi soir annonçant les accusations portées par l’État contre DePape, notamment pour tentative de meurtre.

“C’était politiquement motivé”, a déclaré Jenkins. Elle a imploré le public de “faire attention aux mots que nous disons et de baisser le volume de notre rhétorique politique”.

Les enquêteurs pensent que DePape avait fait des recherches à l’avance pour cibler Pelosi, a déclaré Jenkins dans une interview avec l’Associated Press.

“Ce n’est pas quelque chose qu’il a fait sous l’impulsion du moment”, a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration lundi soir, la présidente Pelosi a déclaré que sa famille était “très reconnaissante” pour “des milliers de messages exprimant des inquiétudes, des prières et des souhaits chaleureux”. Son mari a subi une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et d’autres blessures après l’attaque. Elle a dit qu’il faisait “des progrès constants sur ce qui sera un long processus de récupération”.

Le récit austère présenté par les procureurs des États et fédéraux contraste avec les blagues moqueuses et les théories du complot diffusées par des personnalités d’extrême droite et même certains républicains de premier plan une semaine seulement avant les élections de mi-mandat. Un nombre record de menaces à la sécurité sont signalées contre les législateurs et les responsables électoraux.

Lors d’un événement de campagne lundi en Arizona, Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneur, a fait rire de bon cœur en plaisantant sur la sécurité au domicile de Pelosi.

En plus des accusations portées contre l’État, DePape a également été inculpé lundi devant un tribunal fédéral d’influence, d’entrave ou de représailles contre un fonctionnaire fédéral en menaçant ou en blessant un membre de sa famille. Il fait également face à un chef d’accusation de tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire américain en raison de ses fonctions officielles.

Aucun avocat n’a été répertorié pour DePape. Il doit être interpellé mardi sur les charges de l’État, et les procureurs demanderont qu’il soit détenu en prison sans caution.

Les autorités ont déclaré que DePape avait brisé une porte vitrée à l’arrière de la maison avec un marteau, s’était rendu dans la chambre à l’étage et avait dit à Paul Pelosi, surpris, de se réveiller.

Lorsque Paul Pelosi a dit à l’intrus que sa femme n’était pas à la maison, DePape a dit qu’il attendrait – même après avoir appris qu’elle ne serait pas à la maison pendant quelques jours. L’agresseur a alors commencé à sortir des liens torsadés pour attacher Pelosi, selon la plainte.

DePape a déclaré aux enquêteurs qu’il souhaitait parler à la présidente Pelosi et la considérait comme le “chef de la meute de mensonges racontés par le Parti démocrate”, selon la plainte de huit pages.

“Si elle devait dire à DePape la ‘vérité’, il la laisserait partir et si elle ‘mentait’, il allait lui casser les rotules”, allègue la plainte.

“En cassant les rotules de Nancy, elle devrait alors être transportée au Congrès, ce qui montrerait aux autres membres du Congrès qu’il y avait des conséquences aux actions”, a déclaré DePape aux enquêteurs.

La plainte fédérale indique que DePape a déclaré qu’il voulait “utiliser Nancy pour attirer” une autre personne, mais elle ne fournit aucun détail sur un tel plan.

Après que DePape ait confronté Paul Pelosi dans sa chambre, Pelosi a tenté de se rendre à un ascenseur de la maison pour atteindre un téléphone, mais DePape lui a bloqué le chemin, a déclaré Jenkins. En chemise de nuit, Pelosi a ensuite dit à l’agresseur qu’il devait utiliser les toilettes, lui permettant d’accéder à son téléphone portable et d’appeler le 911, selon les autorités.

La police a été dépêchée à la maison dans le quartier chic de Pacific Heights vers 2 h 20 vendredi. Ils sont arrivés deux minutes plus tard pour voir les deux hommes se débattre avec un marteau, puis DePape a frappé Pelosi au moins une fois avant d’être plaqué par des officiers, a déclaré Jenkins.

Elle a déclaré que les images de la caméra du corps de la police “montraient l’attaque elle-même”. La police a ensuite trouvé un deuxième marteau, ainsi que de la corde, du ruban adhésif et un journal dans le sac à dos de DePape.

Dans l’ambulance de l’hôpital, Paul Pelosi a déclaré à la police qu’il n’avait jamais vu DePape auparavant, selon la plainte. Et Jenkins a déclaré dimanche : “Nous n’avons rien pour suggérer que ces deux hommes se connaissaient avant cet incident”, une déclaration contredisant les suggestions vulgaires non étayées sur les réseaux sociaux.

DePape a déclaré aux enquêteurs qu’il n’était pas parti même s’il savait que Paul Pelosi avait appelé le 911 parce que “tout comme les pères fondateurs américains avec les Britanniques, il luttait contre la tyrannie sans possibilité de se rendre”, indique l’affidavit.

La présidente Pelosi, qui se trouvait à Washington, DC, au moment de l’attaque, est rapidement retournée en Californie. Contrairement aux présidents, les dirigeants du Congrès ont une protection de sécurité pour eux-mêmes, mais pas pour leurs familles.

DePape est un citoyen canadien qui est entré légalement aux États-Unis en 2000 mais est resté longtemps après l’expiration de son visa, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat.

La famille a décrit DePape comme un étranger, et il était connu par certains à San Francisco comme un militant pro-nudité qui semblait embrasser une gamme de théories du complot. DePape vit depuis deux ans dans un garage d’une résidence à Richmond, en Californie, selon la plainte.

L’attaque était un écho troublant de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, lorsque des émeutiers tentant d’annuler la défaite électorale de Joe Biden contre Donald Trump ont pris d’assaut les couloirs en appelant étrangement “Où est Nancy?” Certains portaient des attaches zippées.

Au cours du week-end, Elon Musk a tweeté, puis supprimé, les théories du complot d’un site Web marginal à ses millions d’abonnés, car son achat de Twitter a fait craindre que la plate-forme de médias sociaux ne cherche plus à limiter la désinformation et les discours de haine.

Le fils de Trump, Donald Trump Jr., faisait partie de ceux qui ont fait la lumière sur l’attaque contre Paul Pelosi, tweetant des blagues grossières à ce sujet.

Avec près de 10 000 menaces contre des membres du Congrès l’année dernière, la police du Capitole des États-Unis a conseillé aux législateurs de prendre des précautions. Le chef Tom Manger, qui dirige la force, a déclaré que la menace des attaquants solitaires augmentait et que la menace la plus importante à laquelle la force est confrontée est le nombre historiquement élevé de menaces contre les législateurs, des milliers de plus que quelques années auparavant.

Le passage à tabac du mari de l’oratrice fait suite à d’autres attaques et menaces. Cet été, un homme portant une arme à feu, un couteau et des attaches a été arrêté près de la maison du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh dans le Maryland après avoir menacé de le tuer. En 2017, le représentant républicain Steve Scalise a été grièvement blessé lorsqu’un partisan de Bernie Sanders a ouvert le feu sur les républicains lors d’un entraînement de baseball du Congrès.

___



Mascaro a rapporté de Washington et Dazio a rapporté de Los Angeles. Les rédacteurs de l’Associated Press Michael Balsamo à Washington et Elliot Spagat à San Diego ont contribué à ce rapport.