L’agresseur de Chris Whitty, Jonathan Chew, risque la prison après avoir reconnu avoir harcelé le patron de la santé et l’avoir attrapé dans la rue

Il dispose d’un catalogue d’infractions antérieures, commises sous 17 pseudonymes différents, et comprenant des atteintes à l’ordre public et aux personnes.

Au départ, Chew a donné le nom et l’adresse de son frère, ce qui, selon le tribunal, a causé une «perte» de temps et de ressources à la police.

« Les gens dans la rue m’ont reconnu et s’amusent depuis que la vidéo est en ligne. Cela a affecté ma santé mentale.

À l’époque, il a déclaré: «Je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal, nous l’avons juste vu et avons pensé que c’était le gars de la télévision. Il est sur nos écrans tous les jours depuis un an, il est célèbre.

« Le professeur Whitty a essayé de les pousser vers la sécurité de ce qu’il a vu à proximité, étant un certain nombre d’agents de police. »

«Il filmait l’affaire avec une caméra et le professeur Whitty a noté l’odeur d’alcool sur les deux hommes.

« Le professeur Whitty a répondu « non », comme il le fait toujours dans ces circonstances. Lewis Hughes a placé son bras autour du professeur Whitty, et cet accusé, Jonathan Chew, s’est placé devant le professeur Whitty.

Le Westminster Magistrates Court a vu des images de vidéosurveillance des deux hommes alors qu’ils se dirigeaient vers le parc et ont rencontré Sir Chris lors d’une « rencontre fortuite ».

L’agent immobilier Hughes a déjà reconnu avoir été agressé suite à l’incident, après avoir mis Sir Chris dans une prise de tête, et a été condamné à une peine de prison avec sursis.

Des images de Chew, avec son copain Lewis Hughes, filmées sur un téléphone portable montrent le couple entourant Whitty alors qu’ils crient « oi oi » et lui demandent une photo.

Chew a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation d’intention de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse à Sir Chris et d’entraver un policier.

Un YOB risque une peine de prison après avoir plaidé coupable aujourd’hui d’avoir attaqué Chris Whitty dans un parc au plus fort de la pandémie.

