L’agrégateur de vendeurs Amazon Acquco offre Tesla Model Y pour des références

Nirmal a déclaré dans une interview que jeudi, la société avait reçu environ 200 références en un peu plus de 24 heures depuis le démarrage du programme et le lancement de la page Web promotionnelle. Il a déclaré que l’entreprise était prête à céder jusqu’à 10 millions de dollars de Modèle Y , qui se vendent à un prix de départ d’environ 50 000 $.

Acquco, fondée l’année dernière par Raunak Nirmal, a des représentants au congrès annuel Spectacle de prospérité cette semaine à Las Vegas, où les vendeurs Amazon se réunissent pour réseauter et partager des astuces. L’entreprise distribue des t-shirts et des dépliants indiquant : « Parrainez un vendeur, obtenez une Tesla ».

Les start-up lèvent des centaines de millions de dollars pour acquérir les meilleurs vendeurs indépendants sur le marché Amazon, créant une ruée vers l’or pour « regrouper » ces petites entreprises, pour la plupart, dans des entités plus grandes qui disposent de meilleures ressources et peuvent investir de l’argent dans la croissance.

Une grande partie de la domination d’Amazon dans le commerce électronique est venue de son marché tiers, qui est rempli de millions de vendeurs indépendants qui utilisent les services logistiques, l’expédition, les centres de distribution et la base de clients gigantesque pour atteindre les acheteurs.

La croissance d’une entreprise sur Amazon est devenue de plus en plus complexe ces dernières années en raison d’une augmentation des Contrefaçons chinoises et autres mauvais acteurs qui tentent de manipuler les critiques et de faire fermer leurs rivaux. Les agrégateurs utilisent ces défis comme une opportunité d’acheter des produits et des vitrines prometteurs, tout en utilisant leur échelle et leur expérience opérationnelle pour nettoyer le marché pour les consommateurs.

Acquco a levé plus de 165 millions de dollars en capitaux propres et en dette pour acheter des détaillants du marché Amazon, créant ainsi une entreprise avec près de 200 millions de dollars de revenus provenant de ces entités. C’est l’un des coins les plus fréquentés du marché des start-up, car des entreprises comme Thrasio, qui s’est classée 22e sur la liste 2021 de CNBC Disruptor 50, avec Perch, Heyday, Branded et Boosted Commerce ont engrangé des milliards de dollars combinés pour rassembler les entreprises qui ont grandi sur Amazon.

Nirmal a déclaré que les meilleurs vendeurs sont tellement inondés d’emplacements qu’il est difficile d’obtenir des réunions avec eux.

« En tant que vendeur, lorsque vous recevez un message de quelqu’un concernant l’acquisition de votre entreprise, vous le considérez comme du spam et passez votre journée », a déclaré Nirmal, qui a déjà passé plus d’un an dans les activités de marché d’Amazon et a également lancé ses propres marques et entreprises de conseil. « C’est une occasion unique de se connecter avec des amis, la famille et les personnes qui entourent les vendeurs. »

Bien que Nirmal n’ait pas assisté au salon Prosper, il a envoyé quelques-uns de ses 60 employés à temps plein, y compris le chef des ventes, pour réseauter et rencontrer des vendeurs. Acquco avait également des entrepreneurs qui distribuaient des dépliants et distribuaient des marchandises.