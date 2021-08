L’agonie de papa après avoir vu sa fille de 25 ans subir un arrêt cardiaque devant lui

Un papa a raconté son agonie après avoir vu sa fille subir un arrêt cardiaque devant lui.

Le médecin de l’équipe de Cardiff City, Len Nokes, 64 ans, a vu les ambulanciers paramédicaux tenter de réanimer son enfant de 25 ans, Claire, chez des amis.

Le médecin de l’équipe de la ville de Cardiff, Len Nokes, Rhiwbina, dont la fille, Claire Nokes, est décédée des suites d’un arrêt cardiaque soudain en 2017

Mais elle n’a jamais repris conscience – et est malheureusement décédée à l’hôpital 10 mois plus tard.

Le professeur Nokes a déclaré à Wales Online : « Ma fille s’est effondrée chez un ami et je suis arrivé en même temps que les ambulanciers.

«Je regardais ce qui se passait et je pouvais voir à l’écran que son cœur était à un rythme qui n’était pas choquant.

« Son cœur a cessé de battre pendant si longtemps qu’elle manquait d’oxygène dans son cerveau et est décédée plus tard naturellement à l’hôpital. »

Inconnue de Claire ou de ses parents – elle avait une myocardite non diagnostiquée.

Il a ajouté: « À partir de ce moment, j’ai décidé que je ne voulais pas qu’un autre parent vive ce que nous avions vécu. »

Maintenant, lui et sa femme Sarah se battent pour sensibiliser – et pour aider plus de personnes à survivre aux arrêts cardiaques.

Un arrêt cardiaque, également connu sous le nom d’arrêt cardio-pulmonaire, survient lorsque votre cœur cesse soudainement de pomper le sang dans votre corps.

Il est possible de survivre à un arrêt cardiaque, mais il est vital d’obtenir le bon traitement rapidement.

Le professeur Nokes persuade désormais les entreprises d’enregistrer leurs défibrillateurs – et de les installer dans des armoires non verrouillées sur les murs extérieurs.

Cela signifie qu’ils peuvent être utilisés par n’importe qui, à tout moment.

Quelqu’un qui a eu un arrêt cardiaque s’effondrera inconscient.

Leur respiration sera irrégulière et peut s’arrêter, et ils ne répondront pas.

Lorsqu’un arrêt cardiaque survient, il n’y a pas de temps à perdre, il s’agit d’une urgence vitale et il est vital d’appeler une ambulance.

En attendant une ambulance, pratiquer la RCR peut aider à garder une personne en vie.

Dans la majorité des cas, la maladie mortelle est causée par un rythme cardiaque anormal appelé fibrillation ventriculaire.

La FV est un défaut électrique, où l’activité électrique du cœur devient si chaotique que le cœur cesse de pomper soudainement et tremble à la place.

La FV peut être corrigée en électrocutant le cœur avec un défibrillateur, par un ambulancier, un médecin ou un membre du public s’il y a un défibrillateur communautaire à proximité.

Si ce n’est pas le cas, effectuer la RCR jusqu’à l’arrivée d’un ambulancier est essentiel pour que le sang circule dans tout le corps et pour aider le patient à respirer.

Le professeur Nokes sensibilise les gens pour encourager les gens à apprendre la RCR